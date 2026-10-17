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Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο καθορισμού των μισθών και στις διαδικασίες πρόσληψης εργαζομένων φέρνει ο νόμος 5316/2026, μέσω του οποίου ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο η ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μισθολογική διαφάνεια και την εξασφάλιση ίσων αποδοχών μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Με τις νέες ρυθμίσεις να τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου 2026, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προχώρησε στην έκδοση αναλυτικής εγκυκλίου, στην οποία περιγράφονται οι υποχρεώσεις των εργοδοτών και τα δικαιώματα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

Υποχρεωτικό σύστημα αμοιβών με αντικειμενικά κριτήρια

Από την έναρξη εφαρμογής του νέου πλαισίου, κάθε εργοδότης, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής του, θα πρέπει να διαθέτει γραπτώς τεκμηριωμένο σύστημα καθορισμού των αποδοχών. Βασική επιδίωξη είναι να διασφαλίζεται στην πράξη ότι εργαζόμενοι που εκτελούν ίδια εργασία ή εργασία αντίστοιχης αξίας λαμβάνουν ισότιμη αμοιβή.

Τα συστήματα αυτά θα πρέπει να επιτρέπουν την αντικειμενική σύγκριση διαφορετικών θέσεων εργασίας, να προσδιορίζουν με σαφήνεια τα επιμέρους στοιχεία των αποδοχών και να στηρίζονται σε κριτήρια που δεν συνδέονται με το φύλο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα επαγγελματικά προσόντα, οι απαιτούμενες δεξιότητες, η προσπάθεια που καταβάλλεται, το επίπεδο ευθύνης, οι συνθήκες απασχόλησης και η προϋπηρεσία.

Για τις επιχειρήσεις που υπάγονται σε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, προβλέπεται η δυνατότητα αξιοποίησης των μισθολογικών κλιμακίων που ήδη καθορίζονται από τη συγκεκριμένη σύμβαση.

Αλλαγές στις αγγελίες εργασίας και ενημέρωση για τον μισθό πριν από τη συνέντευξη

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο εισάγει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις και στη διαδικασία επιλογής προσωπικού. Ειδικότερα, απαγορεύεται η αναγραφή στοιχείων που αφορούν το φύλο ή την οικογενειακή κατάσταση σε αγγελίες εργασίας, προκηρύξεις θέσεων και εσωτερικούς κανονισμούς επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα, όσοι διεκδικούν μια θέση εργασίας αποκτούν το δικαίωμα να γνωρίζουν, πριν ακόμη πραγματοποιηθεί η πρώτη συνέντευξη, τον αρχικό μισθό ή το προβλεπόμενο εύρος αποδοχών. Η ενημέρωση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τις σχετικές προβλέψεις των συλλογικών συμβάσεων, όπου αυτές εφαρμόζονται.

Πρόσθετα δικαιώματα προβλέπονται και για όσους ήδη εργάζονται. Κάθε εργαζόμενος θα μπορεί να ζητά εγγράφως πληροφορίες για το ύψος της αμοιβής του, αλλά και για τις μέσες αποδοχές γυναικών και ανδρών που απασχολούνται σε ίδιες ή ισοδύναμες θέσεις.

Οι εργοδότες θα υποχρεούνται να απαντούν στα συγκεκριμένα αιτήματα μέσα σε διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους δύο μήνες. Παράλληλα, θα πρέπει να ενημερώνουν τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο το προσωπικό τους για τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες, τηρώντας τις απαιτήσεις προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Υποχρεωτική καταγραφή και υποβολή στοιχείων για τις μισθολογικές διαφορές

Για τις επιχειρήσεις με μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων θεσπίζεται επιπλέον η υποχρέωση συγκέντρωσης και υποβολής αναλυτικών δεδομένων σχετικά με τις διαφορές στις αμοιβές γυναικών και ανδρών.

Τα στοιχεία θα διαβιβάζονται στους αρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων ο Συνήγορος του Πολίτη και η Επιθεώρηση Εργασίας, καθώς και στους εκπροσώπους των εργαζομένων. Η συχνότητα υποβολής και οι σχετικές προθεσμίες καθορίζονται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.

Συγκεκριμένα:

Επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 εργαζομένους: Η πρώτη υποβολή των στοιχείων θα πραγματοποιηθεί έως τις 7 Ιουνίου 2027 και στη συνέχεια η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.

Επιχειρήσεις με 150 έως 249 εργαζομένους: Η αρχική προθεσμία ορίζεται επίσης για τις 7 Ιουνίου 2027, ενώ η υποβολή θα γίνεται ανά τρία χρόνια.

Επιχειρήσεις με 100 έως 149 εργαζομένους: Η πρώτη υποβολή προγραμματίζεται έως τις 7 Ιουνίου 2031 και θα ακολουθεί τριετής κύκλος αναφοράς.

Εφόσον από τα στοιχεία προκύπτει μισθολογική απόκλιση τουλάχιστον 5% μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ίδια κατηγορία εργαζομένων, χωρίς αυτή να μπορεί να αιτιολογηθεί με αντικειμενικά κριτήρια, προβλέπεται ειδική διαδικασία αξιολόγησης των αποδοχών.

Σκοπός της διαδικασίας είναι να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται αδικαιολόγητες ανισότητες, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι εργαζόμενοι δεν θα υφίστανται διακρίσεις ή δυσμενή μεταχείριση επειδή διεκδικούν τα δικαιώματά τους.

Πότε ενεργοποιείται η κοινή αξιολόγηση των αμοιβών

Η κοινή αξιολόγηση των αποδοχών πραγματοποιείται όταν πληρούνται ταυτόχρονα τρεις συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πρώτον, πρέπει να έχει διαπιστωθεί διαφορά τουλάχιστον 5% στις μέσες αμοιβές γυναικών και ανδρών σε κάποια κατηγορία προσωπικού. Δεύτερον, η διαφορά να μην μπορεί να εξηγηθεί με αντικειμενικά και ουδέτερα ως προς το φύλο κριτήρια. Τρίτον, η επιχείρηση να μην έχει προχωρήσει στην αποκατάστασή της μέσα σε έξι μήνες από την υποβολή των σχετικών στοιχείων.

Η διαδικασία αποβλέπει στον εντοπισμό, στη διόρθωση και στην αποτροπή μισθολογικών ανισοτήτων που δεν στηρίζονται σε αντικειμενικούς λόγους.

Στο πλαίσιο της κοινής αξιολόγησης εξετάζονται αναλυτικά τα ακόλουθα στοιχεία:

Κατανομή του προσωπικού ανά φύλο: Καταγράφεται η αναλογία γυναικών και ανδρών σε κάθε επιμέρους κατηγορία εργαζομένων.

Ανάλυση των αποδοχών: Παρουσιάζονται οι μέσες αμοιβές των δύο φύλων, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων παροχών και των μεταβλητών στοιχείων μισθοδοσίας για κάθε κατηγορία προσωπικού.

Καταγραφή μισθολογικών αποκλίσεων: Εξετάζονται οι διαφορές που παρατηρούνται στις μέσες αποδοχές μεταξύ γυναικών και ανδρών ανά κατηγορία εργασίας.

Αιτιολόγηση των διαφορών: Διερευνώνται οι παράγοντες που προκαλούν τις μισθολογικές αποκλίσεις, με βάση αντικειμενικά κριτήρια τα οποία καθορίζονται από κοινού από τον εργοδότη και τους εκπροσώπους των εργαζομένων, χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου.

Μισθολογικές βελτιώσεις μετά από άδεια: Υπολογίζεται το ποσοστό γυναικών και ανδρών που έλαβαν αυξήσεις ή άλλες βελτιώσεις στις αποδοχές τους μετά την επιστροφή από άδεια μητρότητας, πατρότητας, γονική άδεια ή άδεια φροντίδας, εφόσον αντίστοιχες αυξήσεις είχαν πραγματοποιηθεί στην κατηγορία τους κατά το διάστημα της απουσίας τους.

Διορθωτικές παρεμβάσεις: Προσδιορίζονται τα μέτρα που απαιτούνται για την εξάλειψη μισθολογικών διαφορών οι οποίες δεν δικαιολογούνται από αντικειμενικούς και ουδέτερους ως προς το φύλο παράγοντες.

Έλεγχος προηγούμενων παρεμβάσεων: Αξιολογείται κατά πόσο τα μέτρα που είχαν εφαρμοστεί στο πλαίσιο παλαιότερων κοινών αξιολογήσεων συνέβαλαν αποτελεσματικά στη μείωση των ανισοτήτων.

Ενισχυμένη προστασία για τους εργαζομένους

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στους μηχανισμούς προστασίας των εργαζομένων που θεωρούν ότι έχουν υποστεί μισθολογική διάκριση.

Η εγκύκλιος περιγράφει τις δυνατότητες δικαστικής και διοικητικής προσφυγής, καθώς και το δικαίωμα πλήρους αποκατάστασης των εργαζομένων που έχουν θιγεί από παραβιάσεις της αρχής της ίσης αμοιβής.

Παράλληλα, καθορίζεται η διαδικασία εξέτασης και επίλυσης σχετικών εργατικών διαφορών από την Επιθεώρηση Εργασίας, με τη συμμετοχή του Συνηγόρου του Πολίτη.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης προστασία απέναντι σε αντίποινα, πιέσεις ή άλλες μορφές δυσμενούς μεταχείρισης σε βάρος εργαζομένων που ζητούν πληροφορίες για τις αποδοχές τους, καταγγέλλουν μισθολογικές ανισότητες ή προχωρούν σε ενέργειες για την κατοχύρωση της ίσης αμοιβής.

Με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις επιδιώκεται η ενίσχυση της διαφάνειας στον καθορισμό των μισθών, η αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων διαφορών μεταξύ των δύο φύλων και η διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος με σαφέστερους κανόνες και περισσότερες εγγυήσεις ισότιμης μεταχείρισης.