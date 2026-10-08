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Σε νέα φάση αυξήσεων εισέρχεται ο κατώτατος μισθός, με τον στόχο να είναι η άνοδος στα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028, από τα 920 ευρώ που ισχύουν σήμερα.

Η πορεία προς το νέο επίπεδο αποδοχών προβλέπει δύο διαδοχικές παρεμβάσεις, οι οποίες αναμένεται να εφαρμοστούν τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028. Με την προσθήκη των προσαυξήσεων λόγω προϋπηρεσίας, ο μεικτός μισθός μπορεί να φτάσει έως τα 1.300 ευρώ για εργαζόμενους που δικαιούνται τριετίες.

Από το 2021, όταν ο κατώτατος μισθός βρισκόταν στα 650 ευρώ, η συνολική αύξηση διαμορφώνεται στο 54%, σηματοδοτώντας μια σημαντική μεταβολή στο επίπεδο των κατώτατων αποδοχών.

Μείωση εισφορών από τον Απρίλιο του 2027

Παράλληλα με την αύξηση των μισθών, προβλέπεται και νέα μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

Η μείωση θα ανέλθει σε 0,5 ποσοστιαίες μονάδες από την 1η Απριλίου 2027 και θα αφορά το σκέλος των κρατήσεων υπέρ της ΔΥΠΑ. Το δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται σε 163 εκατ. ευρώ για το 2027 και σε 218 εκατ. ευρώ για το 2028, με την κάλυψή του να πραγματοποιείται μέσω μόνιμης αύξησης της κρατικής επιχορήγησης προς τη ΔΥΠΑ.

Το σύνολο της ελάφρυνσης θα περάσει στους εργαζόμενους, καθώς η μείωση αφορά αποκλειστικά το μέρος των εισφορών που παρακρατείται από τον μισθό τους.

Πτώση των συνολικών εισφορών από το 2019

Με τις νέες παρεμβάσεις, η συνολική επιβάρυνση από τις ασφαλιστικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα θα έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με το 2019.

Συγκεκριμένα, οι συνολικές εισφορές αναμένεται να υποχωρήσουν από το 40,56% το 2019 στο 34,66% το 2027, καταγράφοντας μείωση κατά 5,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Η μεταβολή αφορά τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους εργοδότες. Οι εισφορές των εργαζομένων θα μειωθούν από 15,75% σε 12,87%, ενώ για τους εργοδότες η αντίστοιχη επιβάρυνση θα περιοριστεί από 24,81% σε 21,79%.

Οι αλλαγές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των μισθωτών και τη σταδιακή αποκλιμάκωση του μη μισθολογικού κόστους στην εργασία.

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