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Ο Μπιλ Γκέιτς επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για το μέλλον της απασχόλησης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, προσδιορίζοντας τις τέσσερις κατηγορίες επαγγελμάτων που, κατά την εκτίμησή του, θα επιδείξουν τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στην επέλαση της AI.

Την ίδια στιγμή, η Microsoft —η εταιρεία που ο ίδιος συνίδρυσε— θέτει σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που μπορεί να αφορά έως και 60.000 εργαζομένους. Η συγκυρία αυτή αποτυπώνει με τον πλέον ανάγλυφο τρόπο το πώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί προσαρμόζουν τη δομή και το ανθρώπινο δυναμικό τους στα νέα δεδομένα.

Τα 4 Επαγγέλματα που «Αντέχουν» σύμφωνα με τον Μπιλ Γκέιτς

Μιλώντας στην εκπομπή «The Tonight Show» με τον Jimmy Fallon, ο Μπιλ Γκέιτς σημείωσε ότι η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι τόσο καθολική, ώστε ελάχιστες ανθρώπινες δραστηριότητες θα μείνουν ανεπηρέαστες.

Σύμφωνα με τον Γκέιτς, οι τέσσερις κατηγορίες που διατηρούν ισχυρό πρόσημο προστασίας είναι:

Προγραμματιστές: Η αρχιτεκτονική και ο σχεδιασμός κώδικα συνεχίζουν να απαιτούν την ανθρώπινη λογική και επίβλεψη.

Βιολόγοι: Η επιστημονική έρευνα και η κατανόηση της οργανικής ζωής παραμένουν πεδία υψηλής εξειδίκευσης.

Εργαζόμενοι στον ενεργειακό τομέα: Η διαχείριση και η μετάβαση σε νέες μορφές ενέργειας απαιτούν φυσική παρουσία και σύνθετη λήψη αποφάσεων.

Επαγγελματίες αθλητές: Όπως σχολίασε με χιούμορ ο Γκέιτς, «κανείς δεν θα ήθελε να βλέπει υπολογιστές να παίζουν μπέιζμπολ».

Παρά την προστασία αυτών των τομέων, ο Γκέιτς εκτίμησε ότι για την πλειονότητα των καθημερινών εργασιών η παρουσία του ανθρώπου δεν θα είναι πλέον απαραίτητη, αποτυπώνοντας την ένταση του μετασχηματισμού που βιώνει η παγκόσμια αγορά.

Μαζικό Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου στη Microsoft

Την ώρα που ο ιδρυτής της σχολιάζει το μέλλον της εργασίας, η Microsoft ανακοίνωσε το πρόγραμμα Voluntary Exit Offer για επιλέξιμους εργαζομένους σε ΗΠΑ, Καναδά, Ινδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Το πρόγραμμα αφορά εργαζομένους έως και το επίπεδο 70 (που περιλαμβάνει και ανώτερα στελέχη), εξαιρώντας τις πωλήσεις και ορισμένες κρίσιμες ομάδες μηχανικών. Σύμφωνα με αναφορές των διεθνών ΜΜΕ, η προσφορά ενδέχεται να επηρεάσει έως και 60.000 άτομα —αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 27% του συνολικού δυναμικού της εταιρείας.

Σε σχετική δήλωσή της, η Amy Coleman, Executive Vice President και Chief People Officer της Microsoft, περιέγραψε την πρωτοβουλία ως μια εθελοντική, χρονικά περιορισμένη ευκαιρία αποχώρησης με οικονομική στήριξη και πόρους επαγγελματικού σχεδιασμού, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στους εργαζομένους.

Η Ευρύτερη Εικόνα: Επενδύσεις σε AI και Ανακατανομή Πόρων

Η κίνηση αυτή δεν συμβαίνει σε κενό. Ακολουθεί μια σειρά αναδιαρθρώσεων, όπως το πρόγραμμα εθελουσίας του Μαΐου (που αφορούσε 8.750 εργαζομένους στις ΗΠΑ) και τις περικοπή του 2,1% του προσωπικού τον Ιούλιο, κυρίως στον τομέα του Xbox.

Σύμφωνα με το Future of Jobs Report του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, το 60% των εργοδοτών αναμένει πλήρη μετασχηματισμό της δραστηριότητάς του έως το 2030. Οι εξελίξεις στη Microsoft και οι τοποθετήσεις του Μπιλ Γκέιτς επιβεβαιώνουν ότι η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη έχει περάσει πλέον από το θεωρητικό πεδίο στην πλήρη αναδιάρθρωση του τρόπου με τον οποίο οργανώνεται η εργασία παγκοσμίως.