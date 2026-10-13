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Η Μύκονος, παρότι κορυφαίος τουριστικός προορισμός για…γερά πορτοφόλια και πεδίο για επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων, εξακολουθεί να δίνει το «παρών» στις λίστες των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Έτσι, κατά καιρούς έχουν βγει στο σφυρί από αδόμητα οικόπεδα μέχρι κατοικίες, οικιστικά συγκροτήματα και πολυτελείς βίλες.

Για αυτή την εβδομάδα έχουν προγραμματιστεί δύο οικόπεδα που, με βάση τα όσα αναφέρονται στα έγγραφα των πλειστηριασμών, διαθέτουν σημαντικές προοπτικές αξιοποίησης.

Η αναγκαστική εκτέλεση στρέφεται σε βάρος της εταιρείας «Μαριαμ Ελλάς Α.Ε.» και επισπεύδουσα είναι η Intrum.

Τα οικόπεδα και τι «χτίζουν»

Πρόκειται για δύο αγροτεμάχια που βρίσκονται στη θέση «Σταρόβουρλα Φανάρι», στο Φανάρι της Μυκόνου, σχετικά κοντά στο κύριο λιμάνι.

Το συγκεκριμένο σημείο, χαρακτηρίζεται ως περιοχή κυρίως δεύτερης τουριστικής κατοικίας και μικρών τουριστικών μονάδων, όπου η πρόσβαση επιτυγχάνεται με Ι.X. αυτοκίνητο, ενώ οι κατασκευές ακολουθούν τα πρότυπα του νησιού.

Η μία γηπεδική έκταση είναι επιφάνειας βάσει τίτλου 4.140τ.μ. και βάσει τοπογραφικού 4.103 τ.μ. Βρίσκεται εκτός Γ.Π.Σ., εκτός ορίων οικισμού, εκτός σχεδίου πόλεως, και θεωρείται άρτια και οικοδομήσιμη. Ακόμη, με βάση τους αναρτημένους δασικούς χάρτες δεν έχει δασικές δεσμεύσεις, καθώς είναι χαρακτηρισμένο ως ΠΑ δηλαδή ως έκταση με τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού ως μη δασική.

Επιπλέον, όπως σημειωνόταν στη σχετική έκθεση (του 2023) η περιοχή είναι από τις προνομιούχες του νησιού γιατί εξακολουθεί να επιτρέπεται η χρήση της κατοικίας αλλά και οι τουριστικές χρήσεις σε γήπεδα που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, στην ζώνη ΖΟΕ (2.3α.9)Ι επιτρέπεται να κατασκευασθούν με αρτιότητα γηπέδου 4000 τ.μ. κατοικίες, τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις, κτήρια εκπαίδευσης-υγείας, πρατήρια βενζίνης, γεωργικές αποθήκες, αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, και (εφόσον δεν χωροθετούνται στο κύριο οδικό δίκτυο του νησιού), εμπορικά καταστήματα ή επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης για την εξυπηρέτηση καθημερινών αναγκών (παντοπωλείο, φαρμακείο, χαρτοπωλείο, φούρνος κλπ), αναψυκτήρια, εστιατόρια και κέντρα διασκέδασης με την σύμφωνη γνώμη του οικείου ΟΤΑ.

Ακόμη, γεωργοκτηνοτροφικά κτήρια χαμηλής όχλησης εφόσον τηρούνται οι σχετικές διαδικασίες και κτήρια συνάθροισης κοινού, πολιτιστικών λειτουργιών, με μέγιστη δομήσιμη επιφάνεια 200 τ.μ. αλλά και συνεδριακά κέντρα με μέγιστη δομήσιμη επιφάνεια 600 τ.μ.

Σημειώνεται ότι η μέγιστη δομήσιμη επιφάνεια για γεωργικές αποθήκες είναι 50 τ.μ., ενώ για κτήρια γραφείων-καταστημάτων και χώρων αναψυχής 200 τ.μ. Επίσης επιτρέπεται η κατασκευή κλειστών θέσεων στάθμευσης συνολικής επιφανείας 25 τ.μ. ανά γήπεδο ενώ για τα κτήρια κατοικιών, απαγορεύεται η κατασκευή υπογείου εκτός και αν έχει χρήση υδατοδεξαμενής.

Η δεύτερη γηπεδική έκταση, -που βρίσκεται στην ίδια περιοχή-, είναι επιφάνειας βάσει τίτλου 4.156 τ.μ. και βάσει τοπογραφικού 4.333 ‚68 τ.μ. και έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την πρώτη.

Οι τιμές πρώτης προσφοράς

Δεδομένου ότι προηγήθηκαν άγονοι πλειστηριασμοί στο παρελθόν, έχουν προγραμματιστεί να βγουν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου (εκτός εάν υπάρξει αναστολή) με μειωμένες τιμές πρώτης προσφοράς.

Ειδικότερα, οι αρχικές τιμές εκκίνησης ήταν για το πρώτο αγροτεμάχιο στις 377.000 ευρώ και για το δεύτερο στις 399.000 ευρώ.

Τώρα, οι τιμές είναι μειωμένες κατά 20% (στο 80% των αρχικών) και συγκεκριμένα για το πρώτο αγροτεμάχιο στις 301.600 ευρώ και για το δεύτερο στις 319.200 ευρώ.

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