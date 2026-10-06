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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός για την πρόσληψη 420 δοκίμων λιμενοφυλάκων στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν περιθώριο να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις τους έως την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026.

Ο διαγωνισμός αφορά άνδρες και γυναίκες, ενώ η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται βάσει μοριοδότησης. Όσοι περάσουν το πρώτο στάδιο της διαδικασίας θα κληθούν στη συνέχεια να συμμετάσχουν στις προβλεπόμενες προκαταρκτικές εξετάσεις.

Πώς κατανέμονται οι 420 θέσεις

Οι συνολικά 420 θέσεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

126 θέσεις στη γενική κατηγορία.

στη γενική κατηγορία. 210 θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων.

στην κατηγορία Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων. 84 θέσεις στην κατηγορία Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε μία μόνο από τις τρεις κατηγορίες.

Για τη γενική κατηγορία απαιτείται, μεταξύ άλλων, απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον 10, ενώ για όσους διεκδικούν θέση στις ειδικές κατηγορίες ισχύουν πρόσθετες προϋποθέσεις που συνδέονται με τη στρατιωτική τους υπηρεσία.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα βασικά κριτήρια συμμετοχής, καθώς οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Μεταξύ άλλων, θα πρέπει:

Να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1998 και μετά .

. Να διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2 , σε μία από τις γλώσσες που προβλέπει η προκήρυξη.

, σε μία από τις γλώσσες που προβλέπει η προκήρυξη. Να έχουν ελάχιστο ύψος 1,70 μέτρα οι άνδρες και 1,63 μέτρα οι γυναίκες , χωρίς υποδήματα.

, χωρίς υποδήματα. Οι άνδρες να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις έως την ημερομηνία κατάταξης.

Όσοι πληρούν τις απαιτήσεις και προκριθούν στα επόμενα στάδια θα περάσουν από τις προβλεπόμενες προκαταρκτικές εξετάσεις.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας του Λιμενικού, με τους υποψηφίους να συνδέονται χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet.

Αρχικά θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση και να επιλέξουν την κατηγορία στην οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν. Στη συνέχεια απαιτείται η εκτύπωση και η υπογραφή της αίτησης.

Η υπογεγραμμένη αίτηση πρέπει κατόπιν να σαρωθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά μαζί με πρόσφατη φωτογραφία και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται επίσης η καταβολή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 10 ευρώ.

Η παγίδα με την οριστική υποβολή

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο τελευταίο στάδιο, καθώς η απλή συμπλήρωση ή αποθήκευση της αίτησης δεν ισοδυναμεί με οριστική συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την οριστική υποβολή έως τις 13 Οκτωβρίου 2026. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας, η ηλεκτρονική εφαρμογή δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις.

Ποια προσόντα δίνουν επιπλέον μόρια

Στην τελική κατάταξη λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, ο βαθμός του απολυτηρίου, ενώ πρόσθετα προσόντα μπορούν να αυξήσουν τη συνολική βαθμολογία του υποψηφίου.

Επιπλέον μόρια προβλέπονται, μεταξύ άλλων, για πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, κατοχή πτυχίου ΑΕΙ, συγκεκριμένες επαγγελματικές άδειες οδήγησης και άδεια χειριστή ταχυπλόου.

Με την προθεσμία να πλησιάζει, όσοι ενδιαφέρονται για μία από τις 420 θέσεις στο Λιμενικό θα πρέπει να ολοκληρώσουν εγκαίρως όλα τα βήματα και να ελέγξουν προσεκτικά πριν από την τελική υποβολή την κατηγορία συμμετοχής, τα δικαιολογητικά, την υπογραφή της αίτησης, την πληρωμή του παραβόλου και, κυρίως, ότι η αίτησή τους έχει υποβληθεί οριστικά.

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