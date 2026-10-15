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Η Ralph Lauren, όπως και πολλές άλλες εταιρείες του κλάδου λιανικής, συνέδεε μέχρι πέρυσι μέρος των αμοιβών των στελεχών της με έναν δείκτη που αφορούσε την «εταιρική υπευθυνότητα και βιωσιμότητα».

Ωστόσο, σε μια ένδειξη των νέων προτεραιοτήτων που διαμορφώνονται στις επιχειρήσεις, ο αμερικανικός οίκος μόδας αντικατέστησε τον δείκτη βιωσιμότητας με έναν νέο παράγοντα που συνδέει μέρος της ετήσιας αμοιβής των κορυφαίων στελεχών με «δείκτες AI».

Η αλλαγή, η οποία δεν είχε γίνει μέχρι σήμερα ευρέως γνωστή, καταργεί τους στόχους βιωσιμότητας από το βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα κινήτρων της εταιρείας. Οι συγκεκριμένοι στόχοι αποτελούσαν μέρος του συστήματος αμοιβών για τέσσερα χρόνια και ήταν χαρακτηριστικό παράδειγμα της λογικής του ESG, που ενθάρρυνε τις επιχειρήσεις να συνδέουν τις επιδόσεις τους με περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους.

Στη θέση τους προστέθηκαν στόχοι που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, μαζί με άλλους παράγοντες, όπως η αύξηση των πωλήσεων και το λειτουργικό κόστος, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή των ετήσιων bonus των στελεχών.

Εκπρόσωπος της Ralph Lauren δήλωσε ότι ο νέος δείκτης AI ενισχύει τις «ευκαιρίες αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της εργασίας».

Όπως πρόσθεσε, οι προηγούμενοι δείκτες βιωσιμότητας είχαν συμβάλει στην ουσιαστική πρόοδο των στόχων της εταιρείας. Πλέον, η σχετική προσπάθεια έχει ωριμάσει και έχει ενσωματωθεί στις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησης.

Η AI μπαίνει στα bonus των στελεχών

Η Ralph Lauren συγκαταλέγεται στις λίγες εισηγμένες εταιρείες λιανικής που έχουν εντάξει ρητά την τεχνητή νοημοσύνη στα προγράμματα αμοιβών των διοικήσεων.

Στην ίδια κατεύθυνση έχουν κινηθεί και εταιρείες εκτός του κλάδου λιανικής, όπως η Salesforce και η Textron, οι οποίες επίσης αντικατέστησαν τον δείκτη ESG με άλλους στόχους. Παράλληλα, ορισμένες εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων η PepsiCo, έχουν αναφέρει την προώθηση μιας «AI ατζέντας» ως παράγοντα για τον καθορισμό των ετήσιων αμοιβών συγκεκριμένων στελεχών.

Οι σύμβουλοι αμοιβών εκτιμούν ότι περισσότεροι όμιλοι μπορεί να ακολουθήσουν, καθώς οι επενδυτές αναζητούν πλέον μετρήσιμες αποδόσεις από τις επενδύσεις στην AI και οι εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων αξιοποιούν την τεχνολογία για να αυξήσουν τα περιθώρια κέρδους.

«Πρόκειται για μια πρακτική που αναδύεται», ανέφερε ο Κόρι Μόροου, εταίρος της Korn Ferry και επικεφαλής της πρακτικής αμοιβών στελεχών για τον καταναλωτικό και τον κλάδο λιανικής.

Το δύσκολο σημείο, όπως εξήγησε, είναι η ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων της AI. Η τεχνολογία παραμένει σχετικά νέα και πολλές επιχειρήσεις βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία δημιουργίας μιας βάσης μετρήσεων για το τι μπορεί να αξιολογηθεί με αξιόπιστο τρόπο.

Το ετήσιο πρόγραμμα κινήτρων μιας εταιρείας λειτουργεί παράλληλα ως «μηχανισμός μηνυμάτων», καθώς δείχνει στους εργαζομένους και στους επενδυτές ποιες προτεραιότητες θεωρεί σημαντικές η διοίκηση. Παρά ταύτα, οικονομικοί δείκτες όπως οι πωλήσεις και η κερδοφορία εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των περισσότερων προγραμμάτων bonus.

Διπλασιάζονται οι στόχοι AI

Περίπου 12% των εταιρειών του S&P 500 είχαν γνωστοποιήσει φέτος στόχους που συνδέονται με την AI στα προγράμματα κινήτρων των στελεχών τους, έναντι μόλις 5% το 2024.

Για το οικονομικό έτος 2026, που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο, η Ralph Lauren ανέφερε για πρώτη φορά ότι το βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα κινήτρων της ήταν συνδεδεμένο με «κρίσιμες επιχειρηματικές προτεραιότητες» που επικεντρώνονταν στην κατανόηση και αξιοποίηση της AI από τα στελέχη.

Ο όμιλος μόδας έχει καταγράψει ισχυρή ανάπτυξη τα τελευταία τρίμηνα, καθώς νεότεροι καταναλωτές στην Ασία και τη Βόρεια Αμερική στρέφονται στις premium συλλογές του.

Η εταιρεία ανέφερε ότι κατά το οικονομικό έτος 2026 σημειώθηκε «ισχυρή επίδοση των δεικτών AI», εξέλιξη που συνέβαλε στη διαμόρφωση των αμοιβών των κορυφαίων στελεχών στο ανώτατο επίπεδο.

Η στροφή δεν αφορά μόνο τα bonus. Εταιρείες λιανικής, από τη μόδα μέχρι τα σούπερ μάρκετ, χρησιμοποιούν ολοένα περισσότερο εργαλεία AI για αποφάσεις σχετικά με αποθέματα και τιμολόγηση, ενώ δημιουργούν και ψηφιακούς βοηθούς αγορών που απευθύνονται απευθείας στους καταναλωτές.

Η έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει παράλληλα και τη δομή των διοικήσεων. Η Ralph Lauren πρόσθεσε την AI στον τίτλο του επικεφαλής ψηφιακού τομέα της, ενώ η Target διόρισε τον Αύγουστο τον πρώτο επικεφαλής τεχνητής νοημοσύνης στην ιστορία της.

Η νέα εταιρική πραγματικότητα

Παρά την άνοδο των στόχων AI, οι επιχειρήσεις του καταναλωτικού κλάδου εξακολουθούν να υστερούν σε σχέση με άλλους τομείς, όπως οι τηλεπικοινωνίες και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όσον αφορά την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στα προγράμματα bonus.

Η εξέλιξη στη Ralph Lauren χαρακτηρίζεται αξιοσημείωτη για τον κλάδο λιανικής και καταναλωτικών προϊόντων, χωρίς ωστόσο να αποτελεί μέχρι στιγμής ένδειξη ευρύτερης αλλαγής σε ολόκληρο τον κλάδο.

Σύμφωνα με ανάλυση 2.500 δηλώσεων αμοιβών που κατατέθηκαν φέτος, μόλις 2% των εισηγμένων εταιρειών συνολικά έχουν ενσωματώσει την AI στις δομές κινήτρων των διοικήσεών τους.

Αυτό σημαίνει ότι η Ralph Lauren κινείται πιθανότατα μπροστά από την αγορά, καθώς επιχειρεί να συνδέσει την αμοιβή των στελεχών της όχι πλέον μόνο με τα παραδοσιακά οικονομικά αποτελέσματα, αλλά και με την ικανότητά τους να αξιοποιούν μια τεχνολογία που εξελίσσεται με ταχύτητα.

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