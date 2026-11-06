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Σε διαβούλευση τέθηκε σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που θέτει όρια στην ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας και βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες.

«Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο, ωστόσο η χρήση της θα πρέπει να διέπεται από διαφάνεια και από δικλείδες ασφαλείας με στόχο την προστασία των εργαζομένων και της αγοράς εργασίας. Αυτό ακριβώς διασφαλίζουμε με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο μεταξύ άλλων θεσπίζει ανθρώπινη εποπτεία της αλγοριθμικής διαχείρισης στις πλατφόρμες και περαιτέρω διατάξεις για την ουσιαστική προστασία των εργαζομένων σε αυτές», δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Με το νομοσχέδιο υπό τον τίτλο «Κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας – Προστασία εργαζομένων στις πλατφόρμες – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/2831 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2024 – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Λοιπές διατάξεις» τίθενται κανόνες στην χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και αλγορίθμων στην αγορά εργασίας, ενισχύοντας σημαντικά την διαφάνεια στην αλγοριθμική διαχείριση της εργασίας και επιβάλλοντας ανθρώπινη εποπτεία στη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Παράλληλα, επιδιώκεται ο ορθός προσδιορισμός του καθεστώτος απασχόλησης των προσώπων που παρέχουν εργασία μέσω ψηφιακών πλατφορμών, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της εργατικής και κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας και η αποτελεσματική πρόσβαση των εργαζομένων στα δικαιώματά τους. Παράλληλα, ενισχύονται οι μηχανισμοί εφαρμογής και προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων μέσω αποτελεσματικότερων διαδικασιών ελέγχου, δικαστικής προστασίας και αποκατάστασης.

Το νομοσχέδιο δομείται γύρω από δύο άξονες:

Ο πρώτος άξονας αφορά στην αλγοριθμική διαχείριση. Για πρώτη φορά τίθενται κανόνες στην χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και αλγορίθμων στην αγορά εργασίας. Οι νέες ρυθμίσεις ενισχύουν σημαντικά τη διαφάνεια στην αλγοριθμική διαχείριση της εργασίας και επιβάλλουν ανθρώπινη εποπτεία στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για την εργασιακή κατάσταση. Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των απασχολούμενων για τις διαδικασίες και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων που τους αφορούν, ιδίως όταν αυτές επηρεάζουν ουσιωδώς την εργασιακή τους κατάσταση, καθώς και η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Ο δεύτερος άξονας αφορά ευρύτερα στη βελτίωση των όρων εργασίας όσων απασχολούνται σε πλατφόρμες και στην ενίσχυση προστασίας αποδεκτών των υπηρεσιών που προσφέρουν οι πλατφόρμες. Συγκεκριμένα, α) επιδιώκεται ο ορθός προσδιορισμός του καθεστώτος απασχόλησης των προσώπων που παρέχουν εργασία μέσω ψηφιακών πλατφορμών, β) η βελτίωση της διαφάνειας στην παροχή υπηρεσιών μέσω ψηφιακών πλατφορμών και γ) η ενίσχυση των μηχανισμών εφαρμογής και επιβολής της νομοθεσίας, η διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και η βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών. Συνολικά επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός συνεκτικού και αποτελεσματικού ρυθμιστικού πλαισίου για την εργασία μέσω ψηφιακών πλατφορμών, το οποίο θα ενισχύει την προστασία των εργαζομένων, θα προάγει τη διαφάνεια και τη δίκαιη μεταχείριση και θα συμβάλλει στη διαχείριση ισότιμων όρων ανταγωνισμού.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διατάξεις με έντονο κοινωνικό πρόσημο. Ειδικότερα, προβλέπει τη βελτίωση κάλυψης της ασφαλιστικής ικανότητας παιδιών κοντά στην ενηλικίωση, εισάγοντας τρεις νέες προβλέψεις με στόχο τη μεγαλύτερη ασφαλιστική προστασία τους, ιδίως κατά τη μετάβασή τους από την εκπαίδευση στην εργασία. Επίσης, καθιστά πιο εύκολη την πρόσβαση σε γονική άδεια και άδεια φροντιστή, ενώ προβλέπει συμπληρωματική παροχή κυοφορίας και λοχείας της ΔΥΠΑ για ασφαλισμένες μητέρες στον ΕΔΟΕΑΠ.

Το νομοσχέδιο έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://opengov.gr/ypergasias/deliberations/kanones-sti-chrisi-tis-technitis-noimosynis-stin-agora-ergasias-prostasia-ergazomenon-stis/ θα παραμείνει σε διαβούλευση μέχρι τις 19 Νοεμβρίου 2026. Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα ληφθούν υπόψη για την τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου.