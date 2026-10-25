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Οκτώ μήνες μετά την ψήφιση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων αποτυπώνεται πλέον σε συγκεκριμένους αριθμούς, με 161 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας να έχουν υπογραφεί από τις 16 Φεβρουαρίου 2026 έως σήμερα. Οι νέες συμφωνίες προβλέπουν μισθολογικές αυξήσεις, πρόσθετα επιδόματα και ευνοϊκότερους όρους απασχόλησης για εργαζομένους σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.

Η διαδικασία ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025, όταν η κυβέρνηση και το σύνολο των εθνικών κοινωνικών εταίρων κατέληξαν, ύστερα από επτά μήνες διαπραγματεύσεων, στην πρώτη Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενδυνάμωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Η συμφωνία απέκτησε νομοθετική ισχύ τον Φεβρουάριο του 2026, εισάγοντας ρυθμίσεις που διευκολύνουν τη σύναψη και επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, ενώ παράλληλα επανέφεραν το καθεστώς της πλήρους μετενέργειας.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, από τις 161 συμβάσεις που έχουν συναφθεί, οι 10 είναι κλαδικές, οι 6 ομοιοεπαγγελματικές και οι 144 επιχειρησιακές, ενώ περιλαμβάνεται και η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Αυξήσεις έως 11% στα πετρελαιοειδή και νέες παροχές στην τσιμεντοβιομηχανία

Ανάμεσα στις πιο πρόσφατες συμφωνίες ξεχωρίζουν εκείνες που αφορούν την εμπορία πετρελαιοειδών και την τσιμεντοβιομηχανία, καθώς συνδυάζουν αυξήσεις αποδοχών με πρόσθετη οικονομική στήριξη των εργαζομένων.

Στον κλάδο εμπορίας πετρελαιοειδών, η νέα συλλογική σύμβαση προβλέπει αύξηση αποδοχών κατά 4% εντός του 2026, με τη συνολική μισθολογική ενίσχυση να φτάνει το 11% μέχρι το 2028. Παράλληλα, θεσπίζονται πρόσθετες παροχές, όπως επίδομα σπουδών και ετήσια ενίσχυση 1.000 ευρώ για βρεφονηπιακό σταθμό ανά παιδί.

Εάν προχωρήσει η επέκταση της συγκεκριμένης σύμβασης, εκτιμάται ότι οι όροι της θα ισχύσουν για περισσότερους από 5.000 εργαζομένους.

Στην τσιμεντοβιομηχανία, η συμφωνία περιλαμβάνει τέσσερις διαδοχικές μισθολογικές αυξήσεις για την περίοδο 2025-2026, οι οποίες υπερβαίνουν το 5,5% σε ετήσια βάση. Επιπλέον, προβλέπεται προσαύξηση αποδοχών λόγω προϋπηρεσίας που μπορεί να φτάσει έως το 55%.

Στις πρόσθετες παροχές περιλαμβάνονται οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ για το τρίτο και κάθε επόμενο παιδί, καθώς και φοιτητικό επίδομα έως 400 ευρώ, το οποίο καθιερώνεται για πρώτη φορά.

Πάνω από 400.000 εργαζόμενοι καλύπτονται στον επισιτισμό

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων στους κλάδους του επισιτισμού και της παραγωγής ζαχαρωδών προϊόντων, καθώς διευρύνεται σημαντικά ο αριθμός των εργαζομένων που καλύπτονται από τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις.

Στον επισιτισμό, περισσότεροι από 400.000 εργαζόμενοι υπάγονται σε συλλογική σύμβαση που καθορίζει βασικούς μισθούς από 930 έως 1.100 ευρώ, δηλαδή αποδοχές έως και 19,6% υψηλότερες από τον νόμιμο κατώτατο μισθό. Η συμφωνία συνοδεύεται από πρόσθετα επιδόματα, ενισχύοντας περαιτέρω το συνολικό πακέτο αποδοχών.

Αντίστοιχα, στη βιομηχανία ζαχαρωδών προϊόντων, η επέκταση της συλλογικής σύμβασης αύξησε τον αριθμό των καλυπτόμενων εργαζομένων από 6.000 σε 23.000. Οι προβλέψεις της περιλαμβάνουν μισθολογικές αναπροσαρμογές και επιπλέον παροχές.

Η ευρωπαϊκή αναγνώριση και ο ρόλος του υπουργείου Εργασίας

Η αύξηση της κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις αποτελεί κεντρική επιδίωξη της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, η οποία προέκυψε από τη συνεργασία της κυβέρνησης, της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως και των εθνικών κοινωνικών εταίρων.

Η πρωτοβουλία έχει συγκεντρώσει θετικά σχόλια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ροξάνα Μινζάτου, χαρακτήρισε την Ελλάδα «πηγή έμπνευσης για τον κοινωνικό διάλογο σε ολόκληρη την Ευρώπη», αναγνωρίζοντας τη σημασία της συμφωνίας.

Από την πλευρά της, η Νίκη Κεραμέως έχει υπογραμμίσει ότι το νέο πλαίσιο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για υψηλότερους μισθούς, περισσότερες εργασιακές παροχές και βελτίωση των όρων απασχόλησης.

Το επόμενο στοίχημα για τις συλλογικές συμβάσεις

Η υπογραφή των πρώτων 161 Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας αποτυπώνει την κινητικότητα που έχει αναπτυχθεί μετά τη θεσμοθέτηση της συμφωνίας. Ωστόσο, καθοριστικός παράγοντας για την περαιτέρω ενίσχυση των αποδοχών θα είναι η διατήρηση του ρυθμού σύναψης νέων συμβάσεων και, κυρίως, η επέκτασή τους σε περισσότερες επιχειρήσεις και εργαζομένους.

Στόχος είναι να αυξηθεί το ποσοστό των μισθωτών που καλύπτονται από συλλογικές ρυθμίσεις, ώστε οι προβλεπόμενες αυξήσεις, τα επιδόματα και οι ευνοϊκότεροι όροι εργασίας να αποκτήσουν ευρύτερη εφαρμογή στην ελληνική αγορά εργασίας.