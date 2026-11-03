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Βασικοί μισθοί έως 1.100 ευρώ στον επισιτισμό, αυξήσεις έως 11% στα πετρελαιοειδή και πρόσθετες οικογενειακές παροχές στην τσιμεντοβιομηχανία συνθέτουν το περιεχόμενο των νέων συλλογικών συμφωνιών. Οι ρυθμίσεις διαφέρουν ανά κλάδο, τόσο ως προς τις αποδοχές όσο και ως προς τα επιδόματα που προβλέπονται για τους εργαζομένους.

Καθοριστική για το εύρος εφαρμογής τους παραμένει η επέκταση των συμβάσεων, καθώς διευρύνει τον αριθμό όσων καλύπτονται από τους συμφωνημένους όρους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των ζαχαρωδών προϊόντων, όπου οι δικαιούχοι αυξήθηκαν από 6.000 σε 23.000 εργαζομένους, με την επέκταση της αντίστοιχης σύμβασης.

Οι αποδοχές και η διεύρυνση της κάλυψης

Στον επισιτισμό, περισσότεροι από 400.000 εργαζόμενοι υπάγονται σε σύμβαση με βασικούς μισθούς από 930 έως 1.100 ευρώ, στους οποίους προστίθενται επιδόματα. Οι βασικές αποδοχές φτάνουν έως και 19,6% υψηλότερα από τον νόμιμο κατώτατο μισθό.

Το συγκεκριμένο εύρος αφορά τους βασικούς μισθούς που προβλέπει η συλλογική ρύθμιση. Παράλληλα, οι επιδοματικές παροχές συμπληρώνουν το μισθολογικό σκέλος της συμφωνίας για τους εργαζομένους που καλύπτονται.

Στα ζαχαρώδη προϊόντα, η μεγαλύτερη κάλυψη σημαίνει ότι οι προβλεπόμενες αυξήσεις και οι πρόσθετες παροχές αφορούν πλέον 17.000 περισσότερους εργαζομένους. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη σημασία της επέκτασης για τη διεύρυνση της εφαρμογής των συλλογικών όρων αμοιβής και εργασίας.

Τα επιδόματα για παιδιά και σπουδές

Οι δύο πιο πρόσφατες συμφωνίες, στην εμπορία πετρελαιοειδών και στην τσιμεντοβιομηχανία, συνδυάζουν μισθολογικές αναπροσαρμογές με ενισχύσεις για τις οικογένειες.

Στα πετρελαιοειδή προβλέπεται αύξηση 4% το 2026, ενώ η συνολική ενίσχυση των μισθών διαμορφώνεται σε 11% έως το 2028. Περιλαμβάνονται επίσης επίδομα σπουδών και ετήσιο επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Εφόσον επεκταθεί η σύμβαση, εκτιμάται ότι θα καλύψει περισσότερους από 5.000 εργαζομένους. Συνεπώς, η εφαρμογή των προβλέψεών της σε αυτόν τον αριθμό απασχολουμένων συνδέεται με την ολοκλήρωση της επέκτασης.

Στην τσιμεντοβιομηχανία, η συμφωνία περιλαμβάνει τέσσερις αυξήσεις για το 2025 και το 2026, που ξεπερνούν το 5,5% σε ετήσια βάση, καθώς και προσαύξηση προϋπηρεσίας έως 55%.

Στις οικογενειακές παροχές εντάσσονται ενίσχυση 600 ευρώ για το τρίτο και κάθε επόμενο παιδί και φοιτητικό επίδομα έως 400 ευρώ. Οι προβλέψεις αυτές συμπληρώνουν τις αυξήσεις αποδοχών, με διαφορετικά ποσά και προϋποθέσεις από εκείνες της σύμβασης των πετρελαιοειδών.

Οι νέες συμφωνίες και το θεσμικό πλαίσιο

Από τις 16 Φεβρουαρίου 2026 έχουν υπογραφεί συνολικά 161 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Η κατανομή περιλαμβάνει 144 επιχειρησιακές, 10 κλαδικές, 6 ομοιοεπαγγελματικές και την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, με τις επιχειρησιακές να αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία.

Πίσω από αυτή τη δραστηριότητα βρίσκεται η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, η οποία υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 2025, μετά από επτάμηνες διαβουλεύσεις κυβέρνησης και εθνικών κοινωνικών εταίρων.

Η νομοθέτησή της τον Φεβρουάριο του 2026 διευκόλυνε την επέκταση των συμβάσεων και επανέφερε την πλήρη μετενέργεια, με βασική επιδίωξη την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Η πρωτοβουλία απέκτησε και ευρωπαϊκή αναγνώριση για τη συμβολή της στον κοινωνικό διάλογο.

Η συνέχεια επικεντρώνεται στη σύναψη νέων συμφωνιών και στην επέκταση περισσότερων συμβάσεων, προκειμένου οι αυξήσεις, οι παροχές και οι βελτιωμένοι όροι απασχόλησης να καλύψουν μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων.