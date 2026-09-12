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Ενισχύσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις που ξεπερνούν τα 600 εκατ. ευρώ ενεργοποιούνται ήδη από το τελευταίο τετράμηνο του 2026, ενώ άλλα 2,2 δισ. ευρώ προστίθενται μέσα στο 2027, καθώς ξεδιπλώνεται το νέο πακέτο μέτρων της ΔΕΘ. Η συνολική αξία των παρεμβάσεων ανέρχεται σε 2,8 δισ. ευρώ, ενώ σε σωρευτική βάση, στους 15 μήνες έως το τέλος του 2027, το πρόσθετο όφελος για περίπου 2,2 εκατ. δικαιούχους υπολογίζεται στα 3,5 δισ. ευρώ.

Το νέο πακέτο απλώνεται σε ένα ευρύ φάσμα της οικονομίας: από ενοικιαστές, συνταξιούχους και μισθωτούς έως ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, ιδιοκτήτες ακινήτων, νέες οικογένειες και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις αναμένεται να θεσμοθετηθούν άμεσα και να αρχίσουν σταδιακά να αποτυπώνονται στο διαθέσιμο εισόδημα.

Ενοικιαστές: Οι πρώτες πληρωμές από τον Σεπτέμβριο

Η αρχή γίνεται στις 25 Σεπτεμβρίου 2026, με την καταβολή διπλού ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια, αναδρομικά για το φορολογικό έτος 2024.

Στις 30 Νοεμβρίου 2026 ακολουθεί η επιστροφή ενοικίου για τις μισθώσεις του 2025, με σημαντικά διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Το όριο ανεβαίνει από 20.000 σε 25.000 ευρώ για τους άγαμους και από 28.000 σε 35.000 ευρώ για τους έγγαμους, με επιπλέον 5.000 ευρώ ανά παιδί. Στις μονογονεϊκές οικογένειες διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Η διεύρυνση εκτιμάται ότι καλύπτει περίπου 1 εκατ. ενοικιαστές ή το 85% του συνόλου, προσθέτοντας περίπου 70.000 νέους δικαιούχους.

Γιατροί και νοσηλευτές του ΕΣΥ και εκπαιδευτικοί στην περιφέρεια θα λάβουν τον Νοέμβριο διπλή επιστροφή για τα μισθώματα του 2025. Έτσι, μαζί με την πληρωμή του Σεπτεμβρίου, θα έχουν εισπράξει μέσα σε δύο μήνες ποσό που αντιστοιχεί συνολικά σε τρία ενοίκια.

Συνταξιούχοι: 400 ευρώ, αυξήσεις και προσωπική διαφορά

Σημαντικό μέρος του πακέτου κατευθύνεται στους συνταξιούχους. Στις 30 Νοεμβρίου 2026 η ετήσια ενίσχυση αυξάνεται από 300 σε 400 ευρώ καθαρά και επεκτείνεται σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Τα 400 ευρώ θα λαμβάνουν επίσης συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που εισπράττουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες. Οι δικαιούχοι φτάνουν περίπου τα 2,2 εκατομμύρια, αυξημένοι κατά περίπου 270.000.

Πριν από τα Χριστούγεννα θα καταβληθούν και οι αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου 2027. Με τα σημερινά δεδομένα, η αύξηση βάσει ανάπτυξης και πληθωρισμού εκτιμάται στο 2,6%-2,8%, χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά.

Έτσι, συνταξιούχος με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 10.000 ευρώ και καθαρό μηνιαίο εισόδημα 823 ευρώ εκτιμάται ότι θα έχει ετήσιο πρόσθετο όφελος 608 ευρώ: 208 ευρώ από την αύξηση και 400 ευρώ από την ετήσια ενίσχυση.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 καθιερώνεται επίσης ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και του e-ΕΦΚΑ.

Παράλληλα, καταργείται η προβλεπόμενη περικοπή κατά 50% των συντάξεων χηρείας μετά την πρώτη τριετία και διατηρείται η εθνική σύνταξη λόγω θανάτου ακόμη και όταν ο δικαιούχος εισπράττει σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος. Για συνταξιούχους του Δημοσίου στους οποίους είχε εφαρμοστεί η περικοπή, η επαναφορά της εθνικής σύνταξης οδηγεί σε μέση αύξηση περίπου 450 ευρώ.

Δημόσιο: Αυξήσεις μισθών και επιστροφή του δώρου Χριστουγέννων

Από τον Δεκέμβριο του 2026, οι τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι αρχίζουν να βλέπουν αυξημένες καθαρές αποδοχές λόγω της αλλαγής στη φορολογία. Από 1ης Ιανουαρίου 2027, ο φορολογικός συντελεστής μηδενίζεται για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

Τον Απρίλιο του 2027 έρχεται νέα οριζόντια αύξηση για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, σε συνάρτηση με την αύξηση του κατώτατου μισθού, με το αρχικό μικτό όφελος να υπολογίζεται περίπου στα 40 ευρώ τον μήνα.

Στη συνέχεια, οι αποδοχές θα είναι αυξημένες κατά 80 ευρώ μικτά τον μήνα σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα, με τη σχετική μεταβολή να αποτυπώνεται στη μισθοδοσία Ιανουαρίου 2028.

Η μεγαλύτερη αλλαγή, ωστόσο, έρχεται τον Δεκέμβριο του 2027, όταν θα καταβληθεί για πρώτη φορά έπειτα από 15 χρόνια επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά. Θα το λάβουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένων όσων υπάγονται σε ειδικά μισθολόγια, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Για δημόσιο υπάλληλο 40 ετών με δύο παιδιά και μικτό μισθό 2.000 ευρώ, το καθαρό πρόσθετο όφελος μέσα στο 2027 υπολογίζεται στα 562 ευρώ, ενώ το 2028 ανεβαίνει στα 964 ευρώ σε σύγκριση με τις σημερινές αποδοχές.

Ιδιωτικός τομέας: Κατώτατος μισθός πάνω από 950 ευρώ

Για τους χαμηλόμισθους του ιδιωτικού τομέα, το επόμενο μεγάλο ορόσημο είναι ο Απρίλιος του 2027, όταν ο κατώτατος μισθός προβλέπεται να αυξηθεί πάνω από τα 950 ευρώ μικτά.

Ο επόμενος στόχος είναι τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028, ποσό που μπορεί να φτάνει τα 1.300 ευρώ με τις τριετίες. Σε σύγκριση με τα 650 ευρώ του 2021, η συνολική αύξηση αντιστοιχεί σε περίπου 54%.

Η αύξηση επηρεάζει παράλληλα μια σειρά συνδεδεμένων παροχών, από το επίδομα ανεργίας και μητρότητας έως τις υπερωρίες.

Τον Απρίλιο του 2027 μειώνονται επιπλέον κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες οι ασφαλιστικές εισφορές, με το όφελος να κατευθύνεται στον εργαζόμενο.

Από τις φορολογικές δηλώσεις του 2027 αυξάνεται επίσης στα 6.000 ευρώ ετησίως το αφορολόγητο ποσό για προαιρετικά φιλοδωρήματα εργαζομένων, από 300 ευρώ τον μήνα σήμερα.

Ιδιαίτερη παρέμβαση προβλέπεται για τους τρίτεκνους: από το φορολογικό έτος 2027 μηδενίζεται ο συντελεστής για τα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος. Το αφορολόγητο φτάνει πρακτικά στα 25.364 ευρώ, ενώ τρίτεκνος με εισόδημα 30.000 ευρώ μπορεί να έχει ετήσια μείωση φόρου 1.800 ευρώ.

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Αλλαγές στα τεκμήρια και στην προκαταβολή φόρου

Οι πρώτες αλλαγές για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα γίνουν αισθητές στις φορολογικές δηλώσεις του 2027.

Για τα εισοδήματα του 2026 προβλέπεται απαλλαγή των συνεπών επαγγελματιών από προσαυξήσεις που βασίζονται στον κύκλο εργασιών και στη μισθοδοσία προσωπικού κατά τον προσδιορισμό του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος.

Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι, μεταξύ άλλων, η πλήρης διαβίβαση στοιχείων στο myDATA, η διασύνδεση POS και ταμειακών μηχανών και η απουσία φορολογικών ή εργατικών παραβάσεων κατά την τελευταία πενταετία.

Παράλληλα, προβλέπεται μείωση της φορολογίας εισοδήματος με δημοσιονομικό κόστος 402 εκατ. ευρώ, ενώ από το φορολογικό έτος 2027 η προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις μειώνεται από 55% σε 50%.

Προβλέπονται επίσης αλλαγές στα τεκμήρια, επέκταση της μείωσης κατά 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και ειδικές ρυθμίσεις για τα ταξί.

Αγρότες: Αφορολόγητο έως 20.000 ευρώ και φθηνότερο πετρέλαιο στην αντλία

Για τον αγροτικό κόσμο, η πρώτη αλλαγή ενεργοποιείται την 1η Νοεμβρίου 2026, με την εφαρμογή της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία.

Έτσι, αντί να περιμένει την επιστροφή εκ των υστέρων, ο δικαιούχος θα αγοράζει εξαρχής το καύσιμο σε μειωμένη τιμή.

Στις δηλώσεις του 2027 μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής για εισόδημα έως 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Περίπου 47.000 από τους 246.000 επαγγελματίες αγρότες που βρίσκονται πάνω από το σημερινό αφορολόγητο αναμένεται να ωφεληθούν άμεσα.

Για αγρότη χωρίς παιδιά, το πρακτικό αφορολόγητο ανεβαίνει από 8.633 σε 22.204 ευρώ.

Ακίνητα: Κατάργηση ΕΝΦΙΑ και νέος συντελεστής στα ενοίκια

Από τον Μάρτιο του 2027, όταν θα εκδοθούν τα νέα εκκαθαριστικά, καταργείται ο ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία.

Η διεύρυνση αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και περίπου 62.000 νέους ιδιοκτήτες, ενώ συνολικά το μέτρο καλύπτει 12.855 οικισμούς.

Παράλληλα, για τα εισοδήματα από ακίνητα θεσπίζεται από το φορολογικό έτος 2026 ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής 25% για ποσά άνω των 12.000 ευρώ, με το όφελος για τους ιδιοκτήτες να υπολογίζεται στα 90 εκατ. ευρώ.

Για την περίοδο 2027-2030 παρατείνονται η φοροαπαλλαγή για κενά ακίνητα που επιστρέφουν στη μακροχρόνια μίσθωση, η έκπτωση φόρου για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων και η αναστολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.

Οικογένειες: «Κουμπαράς» έως 1.200 ευρώ τον χρόνο

Τον Ιανουάριο του 2027 ενεργοποιείται ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά», ένας ειδικός επενδυτικός λογαριασμός για παιδιά έως δύο ετών.

Το Δημόσιο θα συνεισφέρει ποσό αντίστοιχο με αυτό που καταθέτουν οι γονείς, με ανώτατο όριο τα 1.200 ευρώ ετησίως, έως τη συμπλήρωση του 18ου έτους του παιδιού.

Παράλληλα, για γεννήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2026 αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ ανά επιπλέον παιδί το επίδομα γέννησης για τις πολύτεκνες οικογένειες. Για οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα παιδιά το ποσό φτάνει τα 4.500 ευρώ, για πέντε τα 5.500 ευρώ και για έξι τα 6.500 ευρώ.

Αυξάνεται επίσης κατά 10% η αξία των voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς, διευρύνονται κατά 2.000 ευρώ τα εισοδηματικά όρια και καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια για τους τρίτεκνους.

«Σπίτι μου ΙΙΙ»: Δάνεια έως 230.000 ευρώ

Τον Ιανουάριο του 2027 προγραμματίζεται η εκκίνηση του «Σπίτι μου ΙΙΙ», με κεφάλαια 2 δισ. ευρώ μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Τα κριτήρια διευρύνονται σημαντικά: το ηλικιακό όριο ανεβαίνει από τα 50 στα 55 έτη, η μέγιστη αξία κατοικίας από 250.000 σε 300.000 ευρώ και το ανώτατο δάνειο από 190.000 σε 230.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση θα μπορεί να καλύπτει έως το 90% της αξίας του ακινήτου, ενώ η προσαύξηση του οικογενειακού εισοδηματικού ορίου αυξάνεται από 5.000 σε 7.000 ευρώ ανά παιδί. Αυξάνονται επίσης τα επιτρεπόμενα τετραγωνικά για οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα παιδιά.

Παράλληλα, από το 2027 ο φόρος μεταβίβασης για αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών εκτός ΕΕ αυξάνεται από 3% σε 15%, με στόχο τον περιορισμό της πίεσης στις τιμές των ακινήτων.

Ρεύμα: Στο μισό οι χρεώσεις ΥΚΩ

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 μειώνονται οι χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στα οικιακά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος από 6,9 σε 3,45 ευρώ ανά MWh.

Παράλληλα ενισχύεται το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για ενεργειακά έργα, με την εθνική συμμετοχή να αυξάνεται από 6,2 δισ. ευρώ το 2026 σε 7 δισ. το 2027, 8 δισ. το 2028 και να φτάνει τα 10 δισ. ευρώ το 2030.

Επιχειρήσεις: Νέα χρηματοδότηση 5 δισ. ευρώ

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δημιουργούνται από τις αρχές του 2027 δύο νέα εργαλεία μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας: δανειοδοτικό πρόγραμμα 1,1 δισ. ευρώ και εγγυοδοτικό πρόγραμμα 400 εκατ. ευρώ.

Με τη μόχλευση του τραπεζικού συστήματος, τα δύο προγράμματα αναμένεται να υποστηρίξουν συνολικές χρηματοδοτήσεις περίπου 5 δισ. ευρώ.

Από τον Μάρτιο του 2027 καταργείται επίσης το τέλος επιτηδεύματος για επιχειρήσεις στην ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, ενώ στην Αττική θα μειωθεί κατά 50% το 2028 και θα καταργηθεί το 2029.

Για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό θεσπίζονται από το φορολογικό έτος 2027 επιταχυνόμενες αποσβέσεις σε έξι αντί δέκα χρόνια. Από το 2028 ξεκινά επίσης σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου των νομικών προσώπων κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως, από 80% σήμερα, με τελικό στόχο το 50% το 2034.

Τέλος, για επενδυτικά σχέδια που εγκρίνονται τη διετία 2026-2027, το διαθέσιμο ποσό για το επενδυτικό R&D Clawback αυξάνεται από 150 σε 200 εκατ. ευρώ.

Το πακέτο της ΔΕΘ αναπτύσσεται έτσι σε διαδοχικά κύματα από το φθινόπωρο του 2026 έως το τέλος του 2027, συνδυάζοντας άμεσες πληρωμές, αυξήσεις μισθών και συντάξεων, φοροελαφρύνσεις, στεγαστικές παρεμβάσεις και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Το κρίσιμο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις είναι πλέον το πότε ενεργοποιείται κάθε παρέμβαση και πόσο μεταφράζεται σε πραγματικό πρόσθετο εισόδημα.

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