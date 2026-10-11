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Τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης με όρια ηλικίας από 58,5 έως 62 ετών έχουν έως το τέλος του 2026 δεκάδες χιλιάδες παλαιοί ασφαλισμένοι, οι οποίοι είχαν πρωτοασφαλιστεί πριν από το 1993 και πληρούν τις προϋποθέσεις των μεταβατικών διατάξεων.

Πρόκειται συνολικά για 16 κατηγορίες ασφαλισμένων που προέρχονται από ταμεία μισθωτών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Στις συγκεκριμένες κατηγορίες περιλαμβάνονται ασφαλισμένοι του Δημοσίου, του ΙΚΑ, των Ταμείων ΔΕΚΟ και Τραπεζών, του Τύπου, καθώς και μητέρες ασφαλισμένες στο Ταμείο Νομικών.

Κρίσιμο ρόλο για τη θεμελίωση του δικαιώματος παίζουν το έτος συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης, η ηλικία του ασφαλισμένου και, σε αρκετές περιπτώσεις, η ύπαρξη ανήλικου τέκνου.

Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να αποχωρήσουν νωρίτερα

Από το Δημόσιο, δυνατότητα συνταξιοδότησης έως το τέλος του 2026 έχουν οι ακόλουθες οκτώ κατηγορίες:

1. Γονείς με 25ετία το 2011 και ανήλικο τέκνο. Όσοι συμπλήρωσαν 25 χρόνια ασφάλισης το 2011 και είχαν ανήλικο παιδί είτε το ίδιο έτος είτε αργότερα, μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με όρια ηλικίας από 58,5 έως 60 έτη και 2 μήνες, εφόσον είχαν κλείσει τα 52 έως τον Οκτώβριο του 2018.

2. Γονείς με 25ετία το 2012. Όσοι είχαν ανήλικο τέκνο το 2012 ή μεταγενέστερα και συμπλήρωσαν το 55ο έτος το 2018 μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη στα 61. Όσοι έκλεισαν τα 55 το 2019 συνταξιοδοτούνται στα 62 έτη και 6 μήνες, ηλικία που συμπληρώνουν το 2027.

3. Τρίτεκνες μητέρες με 20ετία έως το 2010. Διατηρούν δικαίωμα για πλήρη σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας, ανεξάρτητα από το πότε θα καταθέσουν την αίτησή τους.

4. Τρίτεκνοι γονείς με 21 έτη το 2011. Μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη με το μεταβατικό όριο ηλικίας που αντιστοιχεί στο έτος κατά το οποίο συμπλήρωσαν τα 52, όπως ισχύει και για τις μητέρες με 25ετία το 2011.

5. Τρίτεκνοι γονείς με 23 έτη το 2012. Δικαιούνται πλήρη σύνταξη με βάση το όριο ηλικίας που ίσχυε όταν συμπλήρωσαν τα 55, αντίστοιχα με τις μητέρες που είχαν 25ετία το 2012.

6. Ασφαλισμένοι με 25ετία έως το 2010. Οι γυναίκες που είχαν συμπληρώσει τα 55 και οι άνδρες τα 60 έως το 2022 μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε με μειωμένη σύνταξη.

7. Άνδρες και γυναίκες με 25ετία το 2011 ή το 2012. Όσοι είχαν συμπληρώσει αντίστοιχα τις ηλικίες των 56 και 58 ετών έως το 2022 μπορούν επίσης να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε με μειωμένη σύνταξη.

8. Δημόσιοι υπάλληλοι με 35ετία ή 36ετία. Όσοι είχαν 25ετία έως το 2010 μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη στα 61 έτη και 6 μήνες, εφόσον είχαν συμπληρώσει το 58ο έτος και 35 χρόνια ασφάλισης έως το 2021. Το ίδιο ηλικιακό όριο ισχύει για όσους είχαν 25ετία το 2011, με την προϋπόθεση όμως ότι είχαν συμπληρώσει 36 χρόνια ασφάλισης έως το 2021.

Οι ασφαλισμένοι σε ΙΚΑ και Ειδικά Ταμεία που «κλειδώνουν» έξοδο πριν τα 62

Άλλες οκτώ κατηγορίες παλαιών ασφαλισμένων σε ΙΚΑ, Ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών, Ταμεία Τύπου και Ταμείο Νομικών μπορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να συνταξιοδοτηθούν πριν από τα 62.

1. Μητέρες στο ΙΚΑ με 5.500 ένσημα. Γυναίκες που ασφαλίστηκαν πριν από το 1993, είχαν ανήλικο τέκνο και είχαν συγκεντρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης έως το 2011, μπορούν να λάβουν μειωμένη σύνταξη το 2026 με όρια ηλικίας από 58,5 έως 62 ετών, εφόσον συμπλήρωσαν το 50ό ή το 52ο έτος έως το 2020.

2. Μητέρες με 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2012. Όσες είχαν ανήλικο παιδί και συμπλήρωσαν το 55ο έτος έως το 2019 μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη από 59 έτη και 6 μήνες έως 62 ετών.

3. Μητέρες σε Ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών με 25ετία έως το 2011. Εφόσον είχαν ανήλικο τέκνο και συμπλήρωσαν τα 50 ή τα 52 έως το 2017, μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας έως 58,5 ετών. Για όσες έφτασαν στις συγκεκριμένες ηλικίες το 2017, το 2018 ή το 2019, τα μεταβατικά όρια αυξάνονται και φτάνουν έως 60 έτη και 2 μήνες ή 61 έτη και 1 μήνα, ανά περίπτωση.

4. Μητέρες σε ΔΕΚΟ και Τράπεζες με 25ετία το 2012. Όσες είχαν ανήλικο τέκνο και συμπλήρωσαν το 55ο έτος έως το 2018 μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη έως τα 61. Για όσες έκλεισαν τα 55 το 2019, το όριο ανεβαίνει στα 62 έτη και 6 μήνες και στη συνέχεια αυξάνεται σταδιακά έως τα 67. Εξαίρεση αποτελούν όσες συμπληρώνουν 40ετία και μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη στα 62.

5. Τρίτεκνες ασφαλισμένες σε ΔΕΚΟ και Τράπεζες. Όσες είχαν 20ετία έως το 2010 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας. Με 20ετία το 2011 και τρία παιδιά, το όριο διαμορφώνεται από 58,5 έως 61 έτη και 10 μήνες, εφόσον είχαν κλείσει τα 52 έως το 2019. Για 20ετία το 2012, το όριο μπορεί να φτάσει έως τα 62 έτη και 6 μήνες, εφόσον είχαν συμπληρώσει τα 55 έως το 2019.

Οι ειδικές περιπτώσεις σε Τύπο και Ταμείο Νομικών

6. Μητέρες στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ – Τομέας ΤΣΠΕΑΘ. Όσες ασφαλίστηκαν πριν από το 1993 και έως το 2012 είχαν ανήλικο παιδί και 15ετία μπορούν, εφόσον συμπλήρωσαν τα 50 ή τα 52 έως το 2019, να λάβουν σύνταξη με όρια ηλικίας από 58,5 έως 61 έτη και 10 μήνες.

Εάν οι ηλικίες των 50 ή 52 ετών συμπληρώθηκαν μετά το 2020, το όριο για πλήρη σύνταξη αυξάνεται από 63 έτη και 7 μήνες έως 67 έτη. Εναλλακτικά, με 40 χρόνια ασφάλισης προβλέπεται πλήρης σύνταξη στα 62, ενώ διαφορετικά υπάρχει δυνατότητα μειωμένης σύνταξης στα 62.

7. Μητέρες ασφαλισμένες στο Ταμείο Νομικών πριν από το 1993. Όσες είχαν ανήλικο τέκνο το 2010 ή το 2011 και αντίστοιχα 21,5 ή 22 χρόνια ασφάλισης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για σύνταξη με όριο ηλικίας κάτω από τα 62, εφόσον είχαν συμπληρώσει το 50ό ή το 55ο έτος, κατά περίπτωση, έως το 2019.

8. Άνδρες και γυναίκες στα Ειδικά Ταμεία με ασφάλιση πριν από το 1982. Ασφαλισμένοι σε ΔΕΚΟ, Τράπεζες και Ταμεία Τύπου που είχαν συμπληρώσει 35ετία έως και το 2021 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 61 έτη και 6 μήνες. Εάν η 35ετία συμπληρώθηκε από το 2022 και μετά, το όριο ανεβαίνει στα 62 και απαιτούνται 40 χρόνια ασφάλισης για την αποχώρηση.

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