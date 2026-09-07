Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Διευρυμένο πακέτο οικονομικών ενισχύσεων και αυξήσεων για περισσότερους από 2,2 εκατ. συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες τίθεται σε εφαρμογή από τον Νοέμβριο του 2026.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εξειδίκευση των οικονομικών μέτρων που εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό στην 90ή ΔΕΘ, η έκτακτη ετήσια οικονομική ενίσχυση Νοεμβρίου αυξάνεται στα 400 ευρώ καθαρά (από 300 ευρώ) και επεκτείνεται στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, καθώς και σε δικαιούχους συντάξεων λόγω θανάτου (άνω των 60), ΑμεΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες, με το συνολικό δημοσιονομικό κόστος να ανέρχεται στα 879 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, από 1ης Ιανουαρίου 2027, το σύνολο των συνταξιούχων θα λάβει οριζόντια αύξηση στις συντάξεις (εκτιμάται στο 2,6% με βάση το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό, κόστος 750 εκατ. ευρώ) χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς. Η εξέλιξη αυτή ανεβάζει τη σωρευτική αύξηση των συντάξεων για την περίοδο 2023–2027 στο 19%.

Τέλος, καταργείται η μείωση κατά 50% στις συντάξεις λόγω θανάτου μετά την πάροδο της τριετίας, ενώ συνεχίζεται η καταβολή της εθνικής σύνταξης σε περιπτώσεις διπλοσυνταξιούχων, μέτρο που αφορά περίπου 8.500 συνταξιούχους του δημοσίου με ετήσιο κόστος 48 εκατ. ευρώ.

Ακολουθεί η εξειδίκευση των μέτρων από το ΥΠΕΘΟΟ:

Αυξήσεις αποδοχών συνταξιούχων

Από τον Νοέμβριο 2026 αυξάνεται σε 400 ευρώ από 300 καθαρά η ετήσια οικονομική ενίσχυση και διευρύνεται στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών. Το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι άνω των 60 που λαμβάνουν μόνο σύνταξη θανάτου, τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτου ηλικίας και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Συνολικά δικαιούχοι θα είναι 2,2 εκατ. πολίτες (επιπλέον 270.000 συνταξιούχοι σε σχέση με την ανακοίνωση του Απριλίου) και το συνολικό ετήσιο δημοσιονομικό κόστος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 879 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η εξέλιξη του επιδόματος και των δικαιούχων παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Επιπλέον οι συνταξιούχοι από 1/1/2027 θα λάβουν αύξηση των συντάξεων με βάση το μέσο όρο του πληθωρισμού και του ΑΕΠ, χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς. Συνεπώς αύξηση θα λάβει το σύνολο των συνταξιούχων.

Με βάση τις εκτιμήσεις του Απριλίου 2026 που ενσωματώθηκαν στην ετήσια έκθεση προόδου του Μεσοπρόθεσμου, η αύξηση υπολογίζεται σε 2,6% και το αναλογούν δημοσιονομικό κόστος σε 750 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το οριστικό ποσοστό αύξησης θα καθοριστεί με βάση τις μακροοικονομικές εκτιμήσεις του τελικού σχεδίου του Προϋπολογισμού που θα κατατεθεί τον Νοέμβριο 2026.

Σημειώνεται ότι οι συντάξεις έχουν αυξηθεί βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού κατά 7,75% το 2023, 3,0% το 2024, 2,4% το 2025 και 2,4% το 2026. Σωρευτική αύξηση 2023-2026 16,4%, με συνολικό ετήσιο κόστος 2,5 δισ. ευρώ. Με την αύξηση του Ιανουαρίου του 2027 η σωρευτική αύξηση από το 2023 θα φτάσει το 19% με ετήσιο δημοσιονομικό κόστος περί τα 3,25 δισ. ευρώ. Οι συντάξεις θα συνεχίζουν να αυξάνονται κάθε έτος χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς με το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος να αυξάνεται κατά επιπλέον περίπου 2,7 δισ. ευρώ το 2030 σε σχέση με το 2026.

Επιπροσθέτως, όπως έχει ανακοινωθεί καταργείται η μείωση κατά 50% των συντάξεων λόγω θανάτου μετά την πάροδο της τριετίας και συνεχίζει να καταβάλλεται η εθνική σύνταξη λόγω θανάτου σε περιπτώσεις δικαιούχων που λαμβάνουν και σύνταξη από ίδιο δικαίωμα. Το δημοσιονομικό κόστος από τις αυξήσεις που θα λάβουν οι περίπου 8.500 συνταξιούχοι του δημοσίου που είχε εφαρμοστεί η περικοπή εκτιμάται σε 48 εκατ. ευρώ ετησίως.

Ενδεικτικά παραδείγματα

Συνταξιούχος με 10.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα λάβει 208 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 400 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 608 ευρώ καθαρά ετησίως.

θα λάβει 208 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 400 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο καθαρά ετησίως. Συνταξιούχος με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1086 ευρώ θα λάβει 284 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 400 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 684 ευρώ καθαρά ετησίως.

θα λάβει 284 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 400 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο καθαρά ετησίως. Συνταξιούχος με 20.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1476 ευρώ θα λάβει 374 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 400 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 774 ευρώ καθαρά ετησίως.

θα λάβει 374 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 400 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο καθαρά ετησίως. Συνταξιούχος με 24.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1716 ευρώ θα λάβει 449 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 400 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 849 ευρώ καθαρά ετησίως.

Διαβάστε ακόμη

Στεγαστικό πακέτο 2027: Φθηνά δάνεια, ανοιχτά σπίτια και ακριβότερη «πόρτα» για τους ξένους

Θυρίδες: Το «φετίχ» της Αριστεράς που αντέχει 11 χρόνια (πίνακας)

Πέτρος Παππάς: Με 5-10 ναυτιλιακές μπορούμε να μιλάμε για χρηματιστηριακή αγορά στην Αθήνα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ