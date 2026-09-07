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Στα μέτρα που αφορούν συνταξιούχους και εργαζόμενους, αλλά και στις εξελίξεις γύρω από τον κατώτατο μισθό, τις ασφαλιστικές εισφορές και την ανεργία, αναφέρθηκε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην επέκταση του τακτικού επιδόματος του Νοεμβρίου, το οποίο αυξάνεται στα 400 ευρώ και θα καταβάλλεται κάθε χρόνο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ συνολικά 2,2 εκατομμύρια πολίτες θα λαμβάνουν το επίδομα κάθε Νοέμβριο, ενώ στη ρύθμιση εντάσσονται επιπλέον όλοι οι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη θανάτου, καθώς και οι πολίτες με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Η υπουργός τόνισε ότι πρόκειται για σταθερό και όχι έκτακτο μέτρο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αυξήσεις των συντάξεων και στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, σημειώνοντας ότι από την 1η Ιανουαρίου καταργείται πλήρως και δεν θα συμψηφίζεται πλέον με τις αυξήσεις.

Κατώτατος μισθός: Πάνω από τα €950 το 2027

Για τον κατώτατο μισθό, η υπουργός ανέφερε ότι από τα 650 ευρώ που ήταν όταν ανέλαβε η κυβέρνηση, σήμερα έχει φτάσει στα 920 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 41,5%.

Όπως είπε, η νέα αύξηση θα γίνει την 1η Απριλίου, ενώ η σχετική συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στο υπουργικό συμβούλιο του Μαρτίου. Η πρόβλεψη της κυβέρνησης είναι ο κατώτατος μισθός να ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027 και να φτάσει τα 1.000 ευρώ το 2028.

Αναφερόμενη στον τρόπο καθορισμού του κατώτατου μισθού, η Νίκη Κεραμέως σημείωσε ότι από το 2028 προβλέπεται να καθορίζεται βάσει αλγορίθμου, ο οποίος λαμβάνει υπόψη την πορεία της ανάπτυξης και τις πληθωριστικές τάσεις. Όπως διευκρίνισε, υπάρχει ρητή πρόβλεψη που απαγορεύει οποιαδήποτε μείωση του κατώτατου μισθού.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η υπουργός στη νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Όπως ανέφερε, από το 40% το 2019, οι ασφαλιστικές εισφορές μειώνονται πλέον στο 34%, με τη συνολική μείωση να φτάνει τις 5,9 ποσοστιαίες μονάδες. Σύμφωνα με την ίδια, η νέα μείωση θα είναι προς όφελος των εργαζομένων, καθώς μεταφράζεται σε περισσότερα χρήματα κάθε μήνα στην τσέπη τους.

Η κ. Κεραμέως υποστήριξε ακόμη ότι η Ελλάδα από τα υψηλότερα επίπεδα μη μισθολογικού κόστους στην Ευρώπη βρίσκεται πλέον περίπου στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η υπουργός συνέδεσε τις μειώσεις φόρων και επιβαρύνσεων με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Όπως ανέφερε, η κυβερνητική προσπάθεια κινείται σε δύο κατευθύνσεις: από τη μία να μειώνονται ή να καταργούνται φόροι και επιβαρύνσεις και από την άλλη να αυξάνονται μισθοί και συντάξεις.

Για την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας, ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά τα αποτελέσματα του πρώτου τετραμήνου του 2026, τα οποία, όπως είπε, έδειξαν υπερπλεόνασμα 517 εκατ. ευρώ σε σχέση με τους στόχους στο υπουργείο Εργασίας.

Για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Σε ερώτηση για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, η Νίκη Κεραμέως εξήγησε ότι πρόκειται για εισφορά που έχει θεσπιστεί εδώ και χρόνια με στόχο τη στήριξη των επόμενων γενεών, λόγω των δημογραφικών πιέσεων και της αύξησης του προσδόκιμου ζωής.

Όπως σημείωσε, έχουν γίνει παρεμβάσεις για την τιμαριθμική μείωση της εισφοράς, ώστε οι αυξήσεις στις συντάξεις να μην οδηγούν σε περιπτώσεις όπου ένας συνταξιούχος, λόγω αλλαγής κλίμακας, καταλήγει να λαμβάνει λιγότερα χρήματα από όσα λάμβανε πριν από την αύξηση. Υποστήριξε ότι η πλήρης κατάργηση της εισφοράς θα είχε πολύ μεγάλο κόστος και επανέλαβε ότι πρόκειται για μέτρο που αφορά και τις επόμενες γενιές.

Κάτω από το 8% η ανεργία

Αναφορικά με την ανεργία επικαλέστηκε τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Όπως είπε, το ποσοστό της τριμηνιαίας ανεργίας έπεσε για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια κάτω από το 8%, στο 7,9%. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι περισσότεροι από 560.000 συμπολίτες που δεν εργάζονταν σήμερα εργάζονται. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο νέο επίδομα ανεργίας, το οποίο έχει ήδη εφαρμοστεί πιλοτικά. Όπως εξήγησε, το επίδομα είναι υψηλότερο τους πρώτους μήνες, κατά την περίοδο που η ανεργία είναι πιο δύσκολη, και στη συνέχεια μειώνεται, με στόχο να ωθήσει τον άνεργο να επιστρέψει στην εργασία.

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