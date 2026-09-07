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Τα «ψιλά γράμματα» και τους ακριβείς όρους της «Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030», την οποία παρουσίασε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, ανακοινώνει σήμερα στις 12:00 ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ωστόσο και σήμερα ακόμα, αποκαλύπτονται επιπλέον οφέλη προς νέες κατηγορίες ωφελούμενων όπως αυτοκινητιστές ΤΑΞΙ ή οικογένειες με παιδιά, τα οποία δεν φαίνονταν ξεκάθαρα από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού.

Τα «καλά νέα»

1. για ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ (συνολικά 1,1 εκατ. φορολογούμενους)

– από εφέτος κιόλας, για τα εισοδήματα που αποκτούν το 2026 και θα φορολογηθούν το 2027, καταργούνται στην πράξη τα 2 από τα 3 βασικά «τεκμήρια» εισοδήματος, δηλαδή τα κριτήρια τζίρου και μισθοδοσίας προσωπικού.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι η απαλλαγή για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα αφορά μόνο τους συνεπείς που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Πρακτικά όμως, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, απαλλάσσεται πάνω από το 90% του συνόλου των επαγγελματιών!

Ωφελούμενοι, όπως θα αποσαφηνιστεί σήμερα από το οικονομικό επιτελείο, θα είναι όσοι έχουν ενταχθεί στα myData. Για αυτούς, ως ελάχιστη βάση παραμένει ο κατώτατος μισθός με τις τριετίες, αλλά καταργούνται οι προσαυξήσεις για μισθοδοσία και τζίρο.

Για παράδειγμα: επιχείρηση καφέ, 15 ετών με 5 εργαζομένους και μισθοδοσία 105.000 ευρώ, είχε τεκμαρτό εισόδημα 27.244 ευρώ και φόρο 4.783 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση η βάση πέφτει στα 16.744 ευρώ και ο φόρος στα 2.249 ευρώ.

Κερδίζει 2.534 ευρώ από φόρους ή μείωση 53% κάθε χρόνο.

– Η προκαταβολή φόρου των ατομικών επιχειρήσεων μειώνεται από 55% σε 50% από το φορολογικό έτος 2027.

– ειδικά για επαγγελματίες ΤΑΞΙ, το τεκμήριο θα συνδέεται με το ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος. Με άλλα λόγια «μισή άδεια- μισό τεκμήριο» θα αποτελεί πλέον το νέο κανόνα στην «πιάτσα». Επιπλέον εξαιρούνται από το τεκμήριο ανήλικα τέκνα έως 18 ετών με άδεια ταξί, σε περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής.

2. Επιχειρήσεις και Επενδύσεις

– Για τα νομικά πρόσωπα ξεκινά σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος:

· το 2027 στην Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη,

· το 2028 με 50% μείωση στην Αττική και

· το 2029 πλήρης κατάργηση παντού.

– Από το 2028 ξεκινά να μειώνεται σταδιακά η προκαταβολή φόρου και για τις εταιρίες: αρχικά σε 75% από 80% σήμερα, σε 70% το 2029, σε 65% το 2030, στο 60% το 2031, σε 55% το 2032 και σε 50% τελικά το 2033.

– Οι επενδύσεις σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό θα αποσβένονται εντονότερα, μέσα σε έξι χρόνια αντί για δέκα χρόνια (από 1/1/2027). Η απόσβεση θα γίνεται με συντελεστές 10%-10%-15%-15%-25%-25%, δίνοντας ισχυρότερο φορολογικό κίνητρο στις επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν νέες παραγωγικές επενδύσεις.

– δημιουργούνται δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία αποκλειστικά για μικρομεσαίους, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας: με 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και τραπεζική μόχλευση αναμένεται να κινητοποιηθούν συνολικά 5 δισ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

3. Αγρότες: άμεσα από εφέτος (στις φορολογικές δηλώσεις του 2027) μηδενίζεται ο φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Μείωση φόρου προβλέπεται να δουν έτσι 47.091 αγρότες. Πάνω από 200.000 αγρότες μένουν έτσι συνολικά αφορολόγητοι.

Παράδειγμα: Αγρότης χωρίς παιδιά με εισόδημα 15.000 ευρώ, που πλήρωνε 1.183 ευρώ φόρο, πλέον δεν θα πληρώνει φόρο. Πρακτικά, το μέγιστο όφελος για τους 47.091 αγρότες φτάνει τα 2.900 ευρώ.

Επιπλέον:

– Τρίτεκνοι: προβλέπεται μηδενικός συντελεστής έως 20.000 ευρώ . Το αφορολόγητο αυξάνεται από 14.364 σε 25.364 ευρώ, ενώ μείωση φόρου θα δουν 86.927 τρίτεκνοι.

– Για 720.000 δημοσίους υπαλλήλους: θεσπίζεται από τον Δεκέμβριο του 2027 επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά. Επιπλέον ο βασικός μισθός θα αυξηθεί τον Απρίλιο 2027 και τον Ιανουάριο 2028, με συνολική αύξηση έως 80 ευρώ μικτά τον μήνα.

Πόσοι ωφελούνται από τα 2,2 δισ. της ΔΕΘ για το 2027

Υπερβαίνουν συνολικά το 2,2 εκατομμύριο τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις που ωφελούνται άμεσα από το σύνολο των παρεμβάσεων της ΔΕΘ, οι οποίες ανέρχονται σε 2,2 δισ. ευρλω.

Οι επιμέρους ωφελούμενοι είναι:

– 47.091 από τους 245.907 αγρότες θα δουν μηδενικό συντελεστή έως τα 20.000 ευρώ

– 1,1 εκατ. από 1,3 εκατ. ελεύθεροι επαγγελματίες ( «πάνω από 90%») και εκμεταλλευτές ταξί με «μισή άδεια

– 40.000 δικαιούχοι στεγαστικών δανείων «Σπίτι μου ΙΙΙ» (από αρχές Ιανουαρίου 2027 και μετά).

– 86.927 τρίτεκνοι που θα δουν μείωση φόρου (33.894 εξ αυτών είναι ελεύθεροι επαγγελματίες).

– δικαιούχους των αυξήσεων μισθών/συντάξεων πέρα από τα παραπάνω.

– 270.000 συνταξιούχοι άνω των 65 ετών που δεν έπαιρναν το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ, αλλά στις 30/11 θα λάβουν απευθείας 400 ευρώ.

– 2 εκατ. συνταξιούχοι, ευάλωτοι και ανάπηροι που έπαιρναν τα 250 ευρώ: αυξάνονται από φέτος σε 400 ευρώ

– 218.000 άτομα με αναπηρία: τα επιδόματά τους θα παίρνουν αυξήσεις κάθε χρόνο αυτόματα, με τιμαριθμική αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων.

– 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες απαλλάσσονται από ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που κατέχουν σε 131 οικισμούς της χώρας με πληθυσμό 2.000-2.200 κατοίκους.

– πάνω από 1,5 εκατ. ιδιωτικοί υπάλληλοι που αμείβονται με τον κατώτατο -και λίγο παραπάνω- ή παίρνουν επιδόματα ανεργίας ή άλλα βοηθήματα (πχ μητρότητας κλπ) που υπολογίζονται με βάση τον νέο κατώτατο που θα αυξηθεί πάνω από 950 ευρώ

– 720.000 δημόσιοι υπάλληλοι που θα λάβουν αυτόματα την αύξηση του κατώτατου μισθού αλλά και 500 ευρώ κάθε Χριστούγεννα (από 12/2027)

Επιπλέον , εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα λάβουν φθηνά δάνεια κίνησης ή επενδύσεων ως δικαιούχοι των χρηματοδοτικών εργαλείων για ΜΜΕ από την ΕΑΤ, ενώ θα έχουν μείωση προκαταβολής φόρου –στο μέλλον όμως από 2028 και μετά.

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