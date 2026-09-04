Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η αγορά εργασίας παρουσιάζει σημαντική βελτίωση κατά το β’ τρίμηνο του 2026, με την ανεργία να υποχωρεί αισθητά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 7,9%, σημειώνοντας σημαντική πτώση από το 10,6% του α’ τριμήνου. Σε ετήσια βάση, η ανεργία μειώθηκε επίσης, καθώς το αντίστοιχο ποσοστό στο β’ τρίμηνο του 2025 ήταν 8,6%.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.414.364 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, και αύξηση κατά 0,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Ειδικότερα:

▪ Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 379.670 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 25,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, και μείωση κατά 7,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το ποσοστό ανεργίας το Β΄ τρίμηνο 2026 ανήλθε σε 7,9%. Το ποσοστό ανεργίας κατά το προηγούμενο τρίμηνο (Α’ 2026) ήταν 10,6% και κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Β’ 2025) ήταν 8,6%.

▪ Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 4.189.536. Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών, ανήλθαν σε 2.931.264. Ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 0,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,1% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στις γυναίκες, στα άτομα ηλικίας 15-19 ετών, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει έως λίγες τάξεις δημοτικού. Το μεγαλύτερο ποσοστό εργατικού δυναμικού παρατηρείται στους άνδρες, στα άτομα ηλικίας 30-44 ετών, στην Περιφέρεια Κρήτης, στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και στα άτομα ξένης ιθαγένειας.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ τα στοιχεία

Χαρακτηριστικά απασχολούμενων

Κατά το Β΄ τρίμηνο του 2026, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων εργάζονται ως μισθωτοί (72,7%), ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό (17,0%). Το ποσοστό μερικής απασχόλησης ανέρχεται σε 5,1%, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 9,5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Το ποσοστό των ατόμων που έχουν προσωρινή εργασία ανέρχεται σε 11,2%, καταγράφοντας αύξηση κατά 59,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 3,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα επαγγέλματα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων είναι οι Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές (22,9%) και οι Επαγγελματίες (22,4%). Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στους Ανειδίκευτους εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες (11,4%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στους Ειδικευμένους τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (-2,5%).

Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στους Ανειδίκευτους εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες (8,2%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στους Ειδικευμένους γεωργούς, κτηνοτρόφους, δασοκόμους και αλιείς (-6,1%).

Από την άποψη της εξέλιξης της κατανομής του πλήθους των απασχολουμένων σε ευρείες ομάδες επαγγελμάτων, παρατηρείται ότι, από το A΄ τρίμηνο του 2014, αυξάνεται το ποσοστό των απασχολουμένων σε μη χειρωνακτικά επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης – τάση που αντιστρέφεται σε κάποιο βαθμό από το 2021, ενώ εμφανίζει άνοδο ξανά από το 2023.

Το ποσοστό των απασχολουμένων σε χειρωνακτικά επαγγέλματα με εξειδίκευση παρουσιάζει πτώση μέχρι το 2020 και αύξηση στις αρχές του 2021 και έκτοτε σταθεροποίηση στα επίπεδα του 2014. Το ποσοστό των απασχολουμένων στα μη χειρωνακτικά επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης ακολουθεί αυξητική πορεία μετά το 2015, με αυξομειώσεις, ενώ το ποσοστό των απασχολουμένων σε στοιχειώδη επαγγέλματα είναι σχετικά σταθερό, με αυξητική τάση τα τελευταία τρίμηνα.

Το ποσοστό των απασχολούμενων στην γεωργία, δασοκομία, κτηνοτροφία και αλιεία εμφανίζει πτωτική πορεία από το 2014, η οποία εντείνεται από το 2024 και μετά.

Χαρακτηριστικά ανέργων

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι ο βασικός λόγος που σταμάτησαν οι άνεργοι να εργάζονται είναι γιατί η εργασία τους ήταν περιορισμένης διάρκειας και τελείωσε (35,0%). Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί στο παρελθόν (νέοι άνεργοι) είναι 21,0%. Τo ποσοστό των ανέργων που αναζητούν εργασία ένα έτος ή περισσότερο (μακροχρόνια άνεργοι) ανέρχεται σε 53,1%.

H πλειονότητα των ανέργων έχει ολοκληρώσει μέχρι δευτεροβάθμια εκπαίδευση (59,9%). Το ποσοστό των ανέργων που δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ανέρχεται σε 25,1%, ενώ το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι λαμβάνουν επίδομα ή βοήθημα από τη ΔΥΠΑ ανέρχεται σε 12,1%.

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και ακολουθούν οι Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας, ενώ τα χαμηλότερα στις Περιφέρειες Κρήτης και Βορείου Αιγαίου.

Ατομα εκτός εργατικού δυναμικού

Η πλειονότητα των ατόμων εκτός του εργατικού δυναμικού, ηλικίας 15-74 ετών, είτε δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν (48,0%) ή έχουν περάσει περισσότερα από 8 έτη από τότε που σταμάτησαν την τελευταία τους εργασία (27,8%). Από τα άτομα που εργάστηκαν μέσα στα τελευταία 8 έτη, το μεγαλύτερο

ποσοστό σταμάτησε να εργάζεται επειδή συνταξιοδοτήθηκε (64,9%) ή επειδή η εργασία τους ήταν περιορισμένης διάρκειας και τελείωσε (11,3%).

Το 94,6% των ατόμων εκτός του εργατικού δυναμικού δηλώνουν ότι δεν θέλουν να εργαστούν. Το 0,5% δηλώνει ότι αναζητά εργασία αλλά δεν είναι άμεσα διαθέσιμοι να την αναλάβουν ενώ το 2,0% δηλώνει ότι είναι διαθέσιμοι για να αναλάβουν εργασία άμεσα αλλά δεν αναζητούν.

Διαβάστε ακόμη

ΔΕΘ: Η εξαγγελία που κρατά «κλειδωμένη» το Μαξίμου και αφορά πολύ κόσμο – Πάνω από €2,5 δισ. το πακέτο

«Σπίτι μου 3»: Το νέο σχέδιο για φθηνά στεγαστικά που πάει στη ΔΕΘ

Κτηματολόγιο: Ψηφιακό «ξεμπλοκάρισμα» για ακίνητα με λάθη στον χάρτη

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ