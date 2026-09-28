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Θετική διαφοροποίηση της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με τις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης καταγράφει η Morningstar DBRS στην τελευταία επικαιροποίηση των βασικών μακροοικονομικών σεναρίων της, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες που συνεχίζουν να εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις ανάπτυξης.

Ο οίκος τοποθετεί τον ρυθμό αύξησης του ελληνικού ΑΕΠ στο 1,8% για το 2026 και επίσης στο 1,8% για το 2027, ενώ προβλέπει περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας στο 8,3% φέτος και στο 7,8% το επόμενο έτος. Σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις του Ιουνίου, η πρόβλεψη για την ανάπτυξη του 2026 αναθεωρείται οριακά χαμηλότερα κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα, ενώ η εκτίμηση για το 2027 παραμένει αμετάβλητη. Αντίστοιχα, η πρόβλεψη για την ανεργία του 2026 βελτιώνεται κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα.

Η εικόνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε σύγκριση με τον πυρήνα της Ευρώπης. Η Morningstar DBRS σημειώνει ότι Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να κινηθούν με σχετικά χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μεταξύ 0,5% και 1% το 2026, με μόνο ήπια επιτάχυνση στο 0,7%-1,2% το 2027. Αντίθετα, η Ιβηρική Χερσόνησος, η Ελλάδα, ορισμένες οικονομίες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και κάποιες σκανδιναβικές χώρες εξακολουθούν να υπεραποδίδουν.

Η σύγκριση των επιμέρους προβλέψεων αποτυπώνει αυτή τη διαφοροποίηση. Για τη Γερμανία εκτιμάται ανάπτυξη 1% το 2026 και 1,2% το 2027, για τη Γαλλία 0,5% και 0,9% αντίστοιχα και για την Ιταλία 0,8% και 0,7%. Η Ισπανία παραμένει από τις ισχυρότερες ευρωπαϊκές οικονομίες, με ανάπτυξη 2,5% φέτος και 1,9% το 2027, ενώ η Πορτογαλία τοποθετείται στο 2% και 1,8% αντίστοιχα.

Για την ευρωπαϊκή οικονομία συνολικά, πάντως, το περιβάλλον παραμένει απαιτητικό. Η Morningstar DBRS επισημαίνει ότι η μεταποίηση ανακάμπτει με αργό ρυθμό, μεταξύ άλλων λόγω της αυξανόμενης ανταγωνιστικής πίεσης και των εισαγωγών από την Ασία. Παράλληλα, η αύξηση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων και η σταδιακά λιγότερο υποστηρικτική στάση των κεντρικών τραπεζών δημιουργούν πρόσθετους περιορισμούς στην οικονομική δραστηριότητα.

Ο οίκος περιγράφει την ανάπτυξη στις προηγμένες οικονομίες ως μέτρια αλλά ανθεκτική. Τα τελευταία στοιχεία υψηλής συχνότητας δείχνουν ότι η δραστηριότητα στις περισσότερες προηγμένες οικονομίες έχει διατηρήσει τη δυναμική της, παρότι παραμένει σχετικά ασθενής στον πυρήνα της Ευρώπης και στην Ιαπωνία. Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τους στόχους των κεντρικών τραπεζών σε πολλές χώρες και τα ποσοστά ανεργίας εξακολουθούν να βρίσκονται σε ιστορικά μέτρια ή χαμηλά επίπεδα.

Σημαντικό ρίσκο για τις ευρωπαϊκές προοπτικές αποτελεί εκ νέου η ενέργεια. Οι διεθνείς τιμές είχαν κινηθεί χαμηλότερα κατά το μεγαλύτερο μέρος του τρίτου τριμήνου, όμως σημείωσαν νέα άνοδο τον Σεπτέμβριο, καθώς οι επιθέσεις των Χούθι επιδείνωσαν τις ανησυχίες για την επάρκεια των πετρελαϊκών προμηθειών από τη Μέση Ανατολή. Η Morningstar DBRS προειδοποιεί ότι η νέα άνοδος του πετρελαίου, σε συνδυασμό με τις υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων, μπορεί να επιβαρύνει περαιτέρω τις αναπτυξιακές προοπτικές καθώς οι οικονομίες κατευθύνονται προς το 2027.

Η πίεση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους μεγάλους καθαρούς εισαγωγείς ενέργειας. Ο οίκος σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκές τιμές του Brent βρίσκονται αισθητά υψηλότερα από τις τιμές του WTI, ενώ οι τιμές του φυσικού αερίου αυξάνονται απότομα ενόψει του χειμώνα. Εφόσον η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παραταθεί, πετρέλαιο και φυσικό αέριο θα μπορούσαν να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα ή ακόμη και να κινηθούν υψηλότερα.

Παρά τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες και τις υψηλές τιμές του πετρελαίου, οι αγορές εργασίας εξακολουθούν να αποτελούν σημείο ανθεκτικότητας. Στην Ευρώπη, η Morningstar DBRS αναμένει γενικά σταθεροποίηση ή οριακή υποχώρηση της ανεργίας κατά τη μετάβαση προς το 2027. Η Ελλάδα κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, με την προβλεπόμενη μείωση από 8,3% σε 7,8% να ενισχύει την εικόνα μιας οικονομίας που διατηρεί ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο από τις περισσότερες μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης.

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