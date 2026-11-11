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Ετήσιες αποδοχές που μπορούν να φτάσουν ακόμη και τις 234.000 ευρώ προσφέρουν ορισμένα επαγγέλματα που επιτρέπουν στους εργαζομένους να εκτελούν τα καθήκοντά τους από το σπίτι, σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας αναζήτησης εργασίας Indeed.

Η τηλεργασία, η οποία γνώρισε πρωτοφανή εξάπλωση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα σημαντικό μοντέλο απασχόλησης, αλλάζοντας τις απαιτήσεις των εργαζομένων και τον τρόπο λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων.

Από μια λύση ανάγκης, η εξ αποστάσεως εργασία μετατράπηκε σταδιακά σε μια επιλογή που συνδυάζει επαγγελματική ευελιξία, μεγαλύτερη αυτονομία και πρόσβαση σε θέσεις εργασίας ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τοποθεσία.

Στην Ελλάδα, το θεσμικό πλαίσιο της τηλεργασίας καθορίζεται από το άρθρο 67 του νόμου 4808/2021, το οποίο ρυθμίζει βασικές πτυχές της εξ αποστάσεως απασχόλησης.

Ωστόσο, οι μεγαλύτερες οικονομικές ευκαιρίες καταγράφονται κυρίως σε εξειδικευμένα επαγγέλματα, ιδιαίτερα στους τομείς της τεχνολογίας, της υγείας, της νομικής και της διοίκησης επιχειρήσεων.

Τα ποσά που παρουσιάζονται στη διεθνή κατάταξη αποτελούν ενδεικτικές ετήσιες αποδοχές για τις συγκεκριμένες ειδικότητες και δεν αντιστοιχούν απαραίτητα στους μισθούς της ελληνικής αγοράς εργασίας.

Τα 14 επαγγέλματα τηλεργασίας με τις υψηλότερες αποδοχές

Στην κορυφή της κατάταξης του Indeed βρίσκονται επαγγέλματα που απαιτούν υψηλή εξειδίκευση, σημαντική κατάρτιση και, σε αρκετές περιπτώσεις, πολυετή επαγγελματική εμπειρία.

Πρώτοι στη λίστα είναι οι ψυχίατροι, με ετήσιες αποδοχές που φτάνουν τις 234.000 ευρώ. Η δυνατότητα παροχής ορισμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω τηλεσυνεδριών έχει διευρύνει τις ευκαιρίες εξ αποστάσεως απασχόλησης στον συγκεκριμένο κλάδο.

Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι νομικοί σύμβουλοι, με 143.000 ευρώ ετησίως, καθώς πολλές συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες μπορούν πλέον να παρέχονται ψηφιακά, χωρίς συνεχή φυσική παρουσία στο γραφείο.

Ακολουθούν οι επικεφαλής ανάπτυξης λογισμικού, με αποδοχές που διαμορφώνονται στις 130.000 ευρώ τον χρόνο, ενώ οι μηχανικοί DevOps, που ασχολούνται με την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την αυτοματοποίηση τεχνολογικών συστημάτων, φτάνουν τις 124.000 ευρώ.

Ιδιαίτερα υψηλές παραμένουν και οι αμοιβές των Data Scientists, δηλαδή των ειδικών στην ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων, οι οποίες ανέρχονται σε 112.000 ευρώ ετησίως.

Στην επόμενη θέση συναντάμε τους σχεδιαστές προϊόντων, με ετήσιες απολαβές 107.000 ευρώ, ενώ οι προγραμματιστές εφαρμογών για κινητές συσκευές μπορούν να κερδίζουν 104.500 ευρώ.

Οι προγραμματιστές iOS, οι οποίοι εξειδικεύονται στην ανάπτυξη εφαρμογών για το οικοσύστημα της Apple, ακολουθούν με 101.000 ευρώ τον χρόνο.

Στην ένατη θέση βρίσκονται οι διευθυντές μάρκετινγκ, με ετήσιες αποδοχές 99.000 ευρώ, ενώ τη δεκάδα συμπληρώνουν οι ψυχολόγοι, με 97.000 ευρώ.

Η κατάταξη συνεχίζεται με τους μηχανικούς λογισμικού, οι οποίοι μπορούν να λαμβάνουν 93.000 ευρώ ετησίως, και τους επικεφαλής Πληροφορικής (IT), με 90.000 ευρώ.

Στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκονται οι Project Managers, με ετήσιες αποδοχές 80.000 ευρώ, και οι επιχειρηματικοί αναλυτές (Business Analysts), με 75.500 ευρώ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμη και η ειδικότητα που καταλαμβάνει τη 14η θέση εμφανίζει αποδοχές άνω των 75.000 ευρώ ετησίως, αναδεικνύοντας τις οικονομικές δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η εξ αποστάσεως εργασία σε εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Η τεχνολογία κυριαρχεί στις υψηλά αμειβόμενες θέσεις

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της κατάταξης είναι η ισχυρή παρουσία του τεχνολογικού κλάδου.

Επαγγέλματα που συνδέονται με την ανάπτυξη λογισμικού, την ανάλυση δεδομένων και τη διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων καταλαμβάνουν σημαντικό μέρος των πρώτων θέσεων.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, καθώς ολοένα περισσότερες δραστηριότητες πραγματοποιούνται μέσω ψηφιακών συστημάτων.

Οι εργαζόμενοι σε αντίστοιχες ειδικότητες μπορούν συχνά να συνεργάζονται με ομάδες και επιχειρήσεις που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες, χωρίς να είναι απαραίτητη η καθημερινή παρουσία τους σε συγκεκριμένο χώρο εργασίας.

Παράλληλα, η αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένες τεχνολογικές δεξιότητες ενισχύει τις επαγγελματικές ευκαιρίες σε τομείς όπως η ανάπτυξη εφαρμογών, η διαχείριση δεδομένων και η ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων.

Ωστόσο, οι υψηλές αμοιβές δεν σημαίνουν ότι όλες αυτές οι θέσεις είναι εύκολα προσβάσιμες. Πολλές απαιτούν σημαντική εμπειρία, πιστοποιήσεις και εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις.

Οι οκτώ καλοπληρωμένες δουλειές χωρίς προηγούμενη εμπειρία

Η τηλεργασία δεν προσφέρει ευκαιρίες μόνο σε έμπειρους επαγγελματίες και στελέχη υψηλής εξειδίκευσης.

Σύμφωνα με έκθεση της Bospar, που παρουσιάστηκε τον Απρίλιο, υπάρχουν και θέσεις εξ αποστάσεως απασχόλησης οι οποίες απευθύνονται σε υποψηφίους που βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής τους πορείας.

Στην κορυφή της συγκεκριμένης κατάταξης βρίσκεται η θέση του βοηθού ερευνών (Research Assistant), με ενδεικτικές ετήσιες αποδοχές 58.600 ευρώ.

Ακολουθεί η συγγραφή περιεχομένου (Content Writing), με 56.400 ευρώ τον χρόνο, ένα επαγγελματικό πεδίο που περιλαμβάνει τη δημιουργία κειμένων για ιστοσελίδες, ψηφιακές πλατφόρμες και επιχειρήσεις.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η τεχνική υποστήριξη υπολογιστών και πληροφοριακών συστημάτων (IT Help Desk), με αποδοχές 53.800 ευρώ.

Η διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης ακολουθεί με 50.300 ευρώ, ενώ οι επαγγελματίες που ασχολούνται με μεταφράσεις εμφανίζουν ετήσιες απολαβές 50.200 ευρώ.

Οι επόμενες θέσεις αφορούν στον βοηθό γραφιστικής, με 49.600 ευρώ, στον βοηθό μάρκετινγκ, με 48.400 ευρώ, και στις διαδικτυακές πωλήσεις, όπου οι ετήσιες αποδοχές φτάνουν τις 48.200 ευρώ.

Οι συγκεκριμένες ειδικότητες δείχνουν ότι η δυνατότητα εργασίας από το σπίτι δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε επαγγέλματα που απαιτούν πανεπιστημιακή εξειδίκευση υψηλού επιπέδου ή πολυετή προϋπηρεσία.

Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι οι θέσεις αυτές δεν απαιτούν δεξιότητες ή κατάρτιση. Η εξοικείωση με ψηφιακά εργαλεία, η επικοινωνία, η οργάνωση και η καλή γνώση ξένων γλωσσών μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά προσόντα.

Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι αναζητούν εργασία από το σπίτι

Η αναζήτηση μιας θέσης τηλεργασίας με υψηλές αποδοχές προϋποθέτει προσεκτική αξιολόγηση των όρων απασχόλησης.

Δεν προσφέρουν όλες οι θέσεις την ίδια ευελιξία, καθώς ορισμένες προβλέπουν πλήρη εξ αποστάσεως εργασία, ενώ άλλες ακολουθούν υβριδικό μοντέλο που απαιτεί φυσική παρουσία συγκεκριμένες ημέρες.

Επίσης, οι ετήσιες αποδοχές μπορεί να διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με τη χώρα, την εμπειρία, το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος της σύμβασης.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν πρόκειται για εργασία σε εταιρεία του εξωτερικού, καθώς πρέπει να εξετάζονται οι ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις, αλλά και το κατά πόσο η επιχείρηση μπορεί να απασχολήσει εργαζομένους που κατοικούν στην Ελλάδα.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι πρέπει να διακρίνουν τις μικτές ετήσιες αποδοχές από το καθαρό εισόδημα που τελικά θα λαμβάνουν, καθώς και να εξετάζουν τυχόν πρόσθετες παροχές.

Η τηλεργασία ως νέα επαγγελματική προοπτική

Η εξ αποστάσεως απασχόληση έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμενοι και επιχειρήσεις προσεγγίζουν την αγορά εργασίας.

Για τους επαγγελματίες, προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης ευκαιριών πέρα από τα όρια της πόλης ή της χώρας κατοικίας τους. Για τις επιχειρήσεις, διευρύνει την πρόσβαση σε ανθρώπινο δυναμικό με διαφορετικές δεξιότητες και εξειδικεύσεις.

Οι κατατάξεις των Indeed και Bospar δείχνουν ότι η τηλεργασία μπορεί να συνδυαστεί με ιδιαίτερα υψηλές αποδοχές, αλλά και να προσφέρει επιλογές σε ανθρώπους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας.

Το ύψος των απολαβών, ωστόσο, εξακολουθεί να εξαρτάται από το επάγγελμα, την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται ο εργοδότης και τις γνώσεις που διαθέτει ο εργαζόμενος.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της τηλεργασίας δεν είναι μόνο η δυνατότητα εργασίας από το σπίτι, αλλά και η πρόσβαση σε μια ευρύτερη αγορά επαγγελματικών ευκαιριών, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνά τα γεωγραφικά σύνορα.