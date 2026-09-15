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Προθεσμία μέχρι την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 έχουν οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να εγγραφούν στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΠΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026-2027. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γυμνασίου ή Λυκείου και προσφέρει εκπαίδευση σε ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Οι μαθητές που θα επιλεγούν αποκτούν τη δυνατότητα να συνδυάσουν τη θεωρητική εκπαίδευση με την πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, ενώ παράλληλα λαμβάνουν αμοιβή, ασφαλιστική κάλυψη και οικονομικές παροχές για στέγαση και σίτιση.

Το πρόγραμμα αποτελεί μια ευκαιρία επαγγελματικής εισόδου σε έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, καθώς οι επιχειρήσεις του τουρισμού εξακολουθούν να αναζητούν καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Ποιους αφορά το πρόγραμμα και ποιες ειδικότητες προσφέρονται

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι 18 ετών και άνω και διαθέτουν τουλάχιστον Απολυτήριο Γυμνασίου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr έως τις 23:59 της 20ής Σεπτεμβρίου.

Οι ΠΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ προσφέρουν για τη νέα εκπαιδευτική χρονιά τρεις βασικές ειδικότητες:

Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης

Τεχνίτης Επισιτισμού

Για την ειδικότητα του υπαλλήλου υποδοχής ξενοδοχείου απαιτείται καλή γνώση ξένης γλώσσας, όπως αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά.

Οι σχολές λειτουργούν σε επτά περιοχές της χώρας: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Κρήτη, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδο.

Εκπαίδευση στη σχολή και εργασία σε ξενοδοχεία

Το μοντέλο των ΠΕΠΑΣ βασίζεται στο δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης, το οποίο συνδυάζει τη φοίτηση στη σχολή με την πρακτική εκπαίδευση σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη σχολή πραγματοποιείται από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο, ενώ από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο οι μαθητές συμμετέχουν σε πρόγραμμα μάθησης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.

Η πρακτική πραγματοποιείται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τεσσάρων και πέντε αστέρων, με ημερήσια απασχόληση οκτώ ωρών, πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές αποκτούν εμπειρία μέσα στον χώρο εργασίας, εξοικειώνονται με τις απαιτήσεις του επαγγέλματος και ενισχύουν τις πιθανότητες άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης.

Μισθός, επίδομα στέγασης και σίτισης

Ένα από τα βασικά κίνητρα του προγράμματος είναι η οικονομική στήριξη που παρέχεται στους μαθητευόμενους.

Κατά τη διάρκεια της μαθητείας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι μαθητές λαμβάνουν αμοιβή και ασφάλιση, με το ημερομίσθιο να αντιστοιχεί στο 95% του ισχύοντος κατώτατου ημερομισθίου του εργατοτεχνίτη.

Παράλληλα, προβλέπονται:

επίδομα στέγασης 240 ευρώ τον μήνα ,

, επίδομα σίτισης 9 ευρώ ημερησίως.

Οι συγκεκριμένες παροχές έχουν ενισχυθεί, με στόχο να διευκολυνθεί η συμμετοχή νέων που μετακινούνται σε διαφορετική περιοχή για την εκπαίδευσή τους.

Οι μαθητές των ΠΕΠΑΣ δικαιούνται επίσης σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές, καθώς και αναβολή στράτευσης.

Οι ειδικότητες ανά περιοχή

Οι διαθέσιμες ειδικότητες διαφοροποιούνται ανάλογα με τη σχολή:

Καλαμάκι, Ηράκλειο Κρήτης και Ρόδος: Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης, Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου και Τεχνίτης Επισιτισμού.

Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης, Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου και Τεχνίτης Επισιτισμού. Μυτιλήνη και Πάτρα: Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης και Τεχνίτης Επισιτισμού.

Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης και Τεχνίτης Επισιτισμού. Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα: Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου.

Οι σχολές διαθέτουν σύγχρονα εργαστήρια, παρέχουν τα απαραίτητα εκπαιδευτικά βιβλία και βοηθήματα, ενώ η διδασκαλία πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Πρόγραμμα με στόχο την άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας

Οι ΠΕΠΑΣ Μαθητείας αποτελούν έναν μηχανισμό σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Ο κλάδος του τουρισμού, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, χρειάζεται εργαζομένους με πρακτικές γνώσεις και εξειδίκευση.

Μέσα από το πρόγραμμα, οι νέοι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες, εργασιακή εμπειρία και εισόδημα ήδη κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 20 Σεπτεμβρίου, με τους ενδιαφερόμενους να καλούνται να ολοκληρώσουν έγκαιρα τη διαδικασία εγγραφής.

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