Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Από σήμερα 5/10 ανοίγει ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21, ώστε οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη καταχωρημένες για το έτος 2026.

Η πλατφόρμα για την συμπλήρωση ή επικαιροποίηση των αιτήσεων σχετικά με το επίδομα παιδιού θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 στις 18:00.

Ταυτόχρονα, ο ΟΠΕΚΑ θα προβεί σε έκτακτη πληρωμή του επιδόματος την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, προκειμένου να ληφθούν υπόψη δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν τέθηκαν προς εκκαθάριση κατά την προηγούμενη διαδικασία, λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φοίτησης των παιδιών.

Η έκτακτη καταβολή κρίθηκε αναγκαία μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συγκεκριμένα, σε ορισμένες αιτήσεις είχαν συμπεριληφθεί παιδιά για τα οποία δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφοίτησης και εγγραφής στην επόμενη τάξη, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμη εγκαίρως η απαιτούμενη πληροφόρηση στο πληροφοριακό σύστημα.

Το ζήτημα συνδέεται με τεχνικό πρόβλημα της ΗΔΥΚΑ ΑΕ, το οποίο επηρέασε τη διαθεσιμότητα των στοιχείων που απαιτούνταν για την εκκαθάριση των συγκεκριμένων αιτήσεων.

Επομένως, ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε να επαναλάβει την εκκαθάριση των αιτήσεων που επηρεάστηκαν και να προχωρήσει σε συμπληρωματική πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου, με στόχο να καταβληθεί το επίδομα σε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους.

Με τον νέο τρόπο εκκαθάρισης μπορούν να αξιολογηθούν και αιτήσεις που δεν είχαν ληφθεί υπόψη στην προηγούμενη πληρωμή λόγω της εκκρεμότητας στα στοιχεία φοίτησης.

Διαβάστε ακόμη

UBS: Ανεβάζει ακόμη πιο ψηλά τον πήχη για τις ελληνικές τράπεζες – Πιο ελκυστική επιλογή η Τρ. Πειραιώς

Προϋπολογισμός 2027: Με ανάπτυξη 2,3%, και μόνιμες παροχές 2,8 δισ. ευρώ (πίνακας)

Ελαιόλαδο: Η παραγωγή των Ισπανών πιέζει τις τιμές και οι Ελληνες δεν συγκομίζουν μέχρι να ανέβουν

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ