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Στις λίστες των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών περιλαμβάνονται, όπως είναι γνωστό, τόσο ακίνητα, όσο και κινητά περιουσιακά στοιχεία. Δεν είναι και τόσο συνηθισμένο ωστόσο να βγαίνουν στο σφυρί μετοχές μιας εταιρείας.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, -την οποία είχε αναδείξει το newmoney τον περασμένο Ιανουάριο-, βγήκαν πράγματι σε πλειστηριασμό μετοχές εταιρείας με φωτοβολταικά συστήματα.

Πρόκειται για την εταιρεία «Φωτοβολταικά Πάρκα Παραγωγή Ενέργειας Ηλιοανάλυση Α.Ε.», που εμφανίζεται να έχει συσταθεί τον Φεβρουάριο του 2011, με έδρα στον Πειραιά και με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά συστήματα και την κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 60.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 600 ονομαστικές μετοχές αξίας 100 ευρώ η καθεμιά.

Η εταιρεία βρίσκεται σε «αναστολή καταχώρησης» στο ΓΕΜΗ και με βάση τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα για το… μακρινό 2015 , δηλαδή πάνω από μια δεκαετία πριν, είχε μηδενικό κύκλο εργασιών και τελικό αποτέλεσμα ζημίες 23.615,83 ευρώ. Δεδομένου όμως ότι συνδέεται με άλλα εταιρικά σχήματα η αξία των μετοχών είναι σημαντική.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το καλοκαίρι του 2025, το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά προχώρησε κατόπιν σχετικής αίτησης, στο διορισμό προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έκτοτε είχε αναλάβει τη διοίκηση της «Ηλιοανάλυση». Ωστόσο, τον Ιανουάριο, με βάση σχετική ανάρτηση στο ΓΕΜΗ, τα τρία πρόσωπα που είχαν οριστεί ως πρόεδρος και μέλη του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου αποποιήθηκαν τον διορισμό τους. Έτσι, σήμερα η εταιρεία στερείται διοίκησης.

Η πολυεθνική κόντρα και τα χρέη

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το υπόβαθρο της κόντρας που οδήγησε στον πλειστηριασμό καθώς στην υπόθεση εμπλέκονται ένας Έλληνας, που όμως είναι κάτοικος της Καλιφόρνια στις ΗΠΑ, ένας Ισραηλινός που διαμένει στην Ιερουσαλήμ, και οι… μετοχές μιας ελληνικής εταιρείας παραγωγής ενέργειας μέσω φωτοβολταικών.

Ειδικότερα, επισπεύδων ήταν ο Α. Σ. κάτοικος Καλιφόρνιας Η.Π.Α., ενώ καθ’ ου η εκτέλεση ο αλλοδαπός Α. Ο. κάτοικος Τελ Αβίβ Ισραήλ, άλλως κάτοικος Ιερουσαλήμ. Με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά το 2022 ο οφειλέτης επιτάχθηκε να καταβάλει στον επισπεύδοντα το συνολικό ποσό των 518.043,40 ευρώ νομιμότοκα μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του. Εξ αυτών οι 500.000 ευρώ για επιδικασθέν κεφάλαιο, 18.000 ευρώ για Τέλος απογράφου, συμπεριλαμβανομένου ΟΓΑ και 43,40 ευρώ για τα έξοδα επίδοσης.

Έτσι, έγινε η κατάσχεση 300 μετοχών (ονομαστικών-μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο) που εκτιμήθηκαν σε 419.499 ευρώ, «λαμβάνοντας υπόψη τη λογιστική αξία κάθε μετοχής με βάση τη Μέση Τιμή της τελευταίας 5ετίας (2020-2024) που ανέρχεται στο ποσό των 1.398,33 ευρώ», σύμφωνα με σχετική έκθεση εκτίμησης.

Όπως αναλύεται περαιτέρω, με βάση την παραπάνω λογιστική αξία για κάθε μετοχή, η τιμή του κάθε προσωρινού τίτλου διαμορφώθηκε για τον με αύξοντα αριθμό 1 Προσωρινό Τίτλο, ο οποίος περιείχε 150 μετοχές, σε 209.749,50 ευρώ, ενώ για τους υπόλοιπους προσωρινούς τίτλους που περιείχαν από 30 μετοχές σε 41.949,90 για καθέναν.

Η τιμή πρώτης προσφοράς, όμως, ορίστηκε στα 2/3 της εκτίμησης. Δηλαδή κάθε προσωρινός τίτλος, με τις αντίστοιχες μετοχές του, θα εκπλειστηριαζόταν είτε ξεχωριστά, είτε και όλοι μαζί, με τον πήχη να τίθεται για τον με αύξοντα αριθμό -1- Προσωρινό Τίτλο,με τις 150 μετοχές, σε 139.833 ευρώ και για τους υπόλοιπους με τις 30 μετοχές, σε 27.966,60 ευρώ για καθέναν.

Έτσι, η συνολική τιμή εκκίνησης των 300 μετοχών για τον πλειστηριασμό διαμορφώθηκε στις 279.666 ευρώ.

Το αρχικό σφυρί που είχε προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο οδηγήθηκε σε αναστολή καθώς είχε κατατεθεί ανακοπή από τον οφειλέτη, που με βάση την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών τον Μάρτιο του 2026 έγινε εν μέρει δεκτή.

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό «για τον προσδιορισμό της αξίας των κατασχεθεισών μετοχών, δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη ως περίοδος προεξόφλησης προσόδων-κερδών το χρονικό διάσημα από το 2026 έως και το 2039,το οποίο κρίνεται υπερβολικό, ούτε το ελάχιστο χρονικό διάστημα της 5ετίας που ισχυρίζεται ο καθ’ ου, αλλά, ενόψει του ότι πρόκειται για επιχείρηση με αντικείμενο την ενέργεια, το εύλογο χρονικό διάστημα των 8 ετών, ήτοι από το 2026 έως 2033, αναπροσαρμοζόμενου του ποσού των 1.275.697,27 ευρώ, στο ποσό των 728.969,86 ευρώ. Ως εκ τούτου, πιθανολογείται ότι η αξία των 300 μετοχών του ανακόπτοντος ανέρχεται σε 640.260,41 ευρώ». Έτσι προσδιόρισε την τιμή πρώτης προσφοράς στα 2/3 της αξίας, δηλαδή στις 426.840,27 ευρώ.

Τα σφυριά και το αποτέλεσμα

Πάντως, στον πλειστηριασμό που έγινε στις 4 Απριλίου 2026 άλλαξαν χέρια οι 120 από τις 300 μετοχές. Συγκεκριμένα βγήκε ένας προσωρινός τίτλος με τιμή πρώτης προσφοράς 139.833 ευρώ για τον οποίο δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον, τέσσερις τίτλοι με τιμή εκκίνησης 27.966,60 ευρώ για καθέναν, που άλλαξαν χέρια με τιμές 43.000 ευρώ έκαστος καθώς και ένας ακόμη τίτλος με 27.966,60 ευρώ που έμεινε στα αζήτητα.

Προχθές Τετάρτη 7 Οκτωβρίου έγινε επαναληπτικός πλειστηριασμός για όσους έμειναν αδιάθετοι.

Συγκεκριμένα, για τον με αύξοντα αριθμό 1 προσωρινό τίτλο, ο οποίος περιέχει 150 μετοχές, με ονομαστική αξία κάθε μετοχής 100 ευρώ, καθώς και τον προσωρινό τίτλο 7 με 30 μετοχές.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη «ο κάθε προσωρινός τίτλος, με τις αντίστοιχες μετοχές του, ορίστηκε ότι θα εκπλειστηριαστεί με τιμή πρώτης προσφοράς, ίση προς το 65% της αρχικώς ορισθείσας τιμής, σύμφωνα με την 1640/2026 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών»

Έτσι, αυτός με τις 150 μετοχές βγήκε με τιμή εκκίνησης 138.723 ευρώ και κατακυρώθηκε στις 138.773 ευρώ, ενώ εκείνος με τις 30 μετοχές, βγήκε στις 27.744,60 ευρώ και κατακυρώθηκε στις 27.794,60 ευρώ.

Επομένως, οι 300 μετοχές άλλαξαν χέρια σε δύο δόσεις και με τελικό τίμημα 338.627 ευρώ.

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