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Το να μπορεί κανείς να στείλει μηνύματα, να παρακολουθήσει ένα βίντεο ή ακόμη και να εργαστεί ενώ βρίσκεται στα 35.000 πόδια πάνω από τη Γη έχει μετατραπεί από πολυτέλεια σε βασική παροχή για ολοένα περισσότερους ταξιδιώτες. Και αν το γρήγορο και αξιόπιστο WiFi αποτελεί κριτήριο για την επιλογή μιας πτήσης, υπάρχουν ορισμένες αεροπορικές που ξεχωρίζουν αισθητά από τον ανταγωνισμό.

Για κάποιους επιβάτες, η δυνατότητα να παραμένουν online καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού είναι απαραίτητη. Για άλλους, το αεροπλάνο ήταν ένας από τους τελευταίους χώρους όπου μπορούσαν να αφήσουν κινητό, email και social media στην άκρη για μερικές ώρες.

Όποια πλευρά κι αν επιλέξει κανείς, ένα πράγμα είναι μάλλον κοινά αποδεκτό: ένα αργό και ασταθές WiFi μπορεί να αποδειχθεί πιο εκνευριστικό ακόμη και από την πλήρη απουσία σύνδεσης.

Η Skytrax έρχεται τώρα να δώσει τη δική της απάντηση στο ποιοι αερομεταφορείς προσφέρουν την καλύτερη εμπειρία σύνδεσης στον αέρα, παρουσιάζοντας τις 10 αεροπορικές εταιρείες με το καλύτερο WiFi εν πτήσει για το 2026.

Qatar Airways στην κορυφή

Στην πρώτη θέση της κατάταξης βρίσκεται η Qatar Airways, η οποία έχει επενδύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια στη συνδεσιμότητα των αεροσκαφών της.

Καθοριστικό ρόλο παίζει η αξιοποίηση του Starlink, του δορυφορικού δικτύου που προσφέρει υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω ενός μεγάλου αστερισμού δορυφόρων χαμηλής τροχιάς.

Η Qatar Airways ήταν μεταξύ των αεροπορικών που κινήθηκαν νωρίς προς την υιοθέτηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας, επιδιώκοντας να προσφέρει στους επιβάτες εμπειρία σύνδεσης που πλησιάζει περισσότερο σε αυτή που έχουν στο έδαφος.

Κυριαρχούν οι αμερικανικές αεροπορικές

Η συνέχεια της λίστας έχει έντονο αμερικανικό χαρακτήρα.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Delta Air Lines, ενώ ακολουθεί στην τρίτη η United Airlines.

Η παρουσία των αερομεταφορέων των ΗΠΑ είναι ιδιαίτερα ισχυρή και στις επόμενες θέσεις, καθώς η Alaska Airlines καταλαμβάνει την τέταρτη, η JetBlue Airways την πέμπτη και η Hawaiian Airlines την έκτη.

Έτσι, πέντε από τις έξι πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης καταλαμβάνονται από αεροπορικές εταιρείες με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η μοναδική ευρωπαϊκή παρουσία στη δεκάδα

Στην έβδομη θέση συναντάμε τη Singapore Airlines, ενώ στην όγδοη βρίσκεται η Virgin Atlantic, η μοναδική ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία που κατάφερε να μπει στην πρώτη δεκάδα.

Η βρετανική εταιρεία έχει στραφεί επίσης στην τεχνολογία Starlink και σχεδιάζει να επεκτείνει σταδιακά την υπηρεσία σε ολόκληρο τον στόλο της έως το 2027.

Η πρόσβαση στο WiFi παρέχεται δωρεάν στα μέλη του προγράμματος Flying Club, στο οποίο η εγγραφή είναι επίσης δωρεάν.

Την ένατη θέση της λίστας καταλαμβάνει η ταϊβανέζικη EVA Air, ενώ τη δεκάδα συμπληρώνει η Emirates.

Νέα κατηγορία στα World Airline Awards

Η συγκεκριμένη διάκριση παρουσιάστηκε από τη Skytrax στο πλαίσιο των World Airline Awards, με την κατηγορία για το καλύτερο WiFi εν πτήσει να εμφανίζεται για πρώτη φορά το 2026.

Τα βραβεία διοργανώνονται από το 1999 και τα αποτελέσματά τους βασίζονται σε έρευνες ικανοποίησης επιβατών από διαφορετικές χώρες.

Στη συνολική αξιολόγηση των αεροπορικών εταιρειών για το 2026, η Singapore Airlines αναδείχθηκε καλύτερη αεροπορική εταιρεία στον κόσμο, με την Qatar Airways να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και την Cathay Pacific Airways στην τρίτη.

Από τις ευρωπαϊκές εταιρείες, την υψηλότερη θέση κατέλαβε η Turkish Airlines, η οποία βρέθηκε πέμπτη παγκοσμίως, ενώ η Air France κατέλαβε την έβδομη θέση.

Οι 10 αεροπορικές με το καλύτερο WiFi εν πτήσει

Qatar Airways Delta Air Lines United Airlines Alaska Airlines JetBlue Airways Hawaiian Airlines Singapore Airlines Virgin Atlantic EVA Air Emirates

Καθώς η δορυφορική τεχνολογία επεκτείνεται σε ολοένα περισσότερους στόλους, το γρήγορο WiFi εξελίσσεται σε νέο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών. Για τους επιβάτες που δεν θέλουν –ή δεν μπορούν– να μείνουν offline ούτε για μερικές ώρες, η ποιότητα της σύνδεσης μπορεί πλέον να αποτελέσει ακόμη έναν παράγοντα για την επιλογή του επόμενου εισιτηρίου.

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