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Μπορεί το κόστος των αεροπορικών ταξιδιών να έχει αυξηθεί αισθητά, με τις τιμές των εισιτηρίων να δέχονται πρόσθετες πιέσεις από την εκτόξευση του κόστους των καυσίμων, ωστόσο υπάρχει μία κατηγορία επιβατών που εξακολουθεί να πληρώνει περισσότερο για περισσότερη άνεση. Η ζήτηση για premium θέσεις παραμένει ισχυρή, μετατρέποντας τη business class και τις υπόλοιπες αναβαθμισμένες κατηγορίες σε ολοένα σημαντικότερη πηγή εσόδων για τις αεροπορικές εταιρείες.

Η εικόνα είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με εκείνη πριν από περίπου δύο δεκαετίες. Τότε, σχετικά λίγοι ταξιδιώτες αγόραζαν εξαρχής τις ακριβότερες θέσεις, ενώ σημαντικό μέρος των επιβατών στις premium καμπίνες προερχόταν από δωρεάν αναβαθμίσεις πιστών πελατών. Σήμερα, όλο και περισσότεροι είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν το επιπλέον κόστος για περισσότερο χώρο, καλύτερη εξυπηρέτηση και συνολικά αναβαθμισμένη ταξιδιωτική εμπειρία.

Οι αεροπορικές έχουν αντιληφθεί αυτή τη μεταβολή και προσαρμόζουν ανάλογα τόσο τους στόλους όσο και τις υπηρεσίες τους, επενδύοντας σε ένα κοινό που εμφανίζεται λιγότερο ευαίσθητο στις οικονομικές πιέσεις.

Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του προέδρου της Aegean, Ευτύχη Βασιλάκη, ο οποίος επισήμανε πρόσφατα ότι η σημασία μιας ουσιαστικά αναβαθμισμένης business class έχει αυξηθεί πολύ περισσότερο απ’ όσο θα μπορούσε να προβλεφθεί πριν από λίγα χρόνια.

Όπως ανέφερε κατά την ενημέρωση αναλυτών, η τάση είναι πλέον εμφανής τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς, καθώς οι εταιρείες αναβαθμίζουν το προϊόν τους διαπιστώνοντας ότι η ζήτηση από τους πιο απαιτητικούς και συχνούς ταξιδιώτες αντέχει περισσότερο στις δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες.

Η κίνηση της Aegean

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η Aegean πρόκειται να εντάξει στον στόλο της έξι νέα A321neo LR, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται από το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Τα αεροσκάφη θα επιτρέψουν στην εταιρεία να εξυπηρετεί μακρινότερους προορισμούς, αλλά η εμβέλεια δεν αποτελεί τη μοναδική αλλαγή. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διαμόρφωση της καμπίνας και στην αναβάθμιση της εμπειρίας του επιβάτη.

Τα νέα αεροσκάφη θα διαθέτουν συνολικά 162 θέσεις στην οικονομική κατηγορία και 16 θέσεις business class, προσφέροντας υψηλότερο επίπεδο άνεσης και στις δύο κατηγορίες.

Η επιλογή αυτή εντάσσεται σε μια πολύ ευρύτερη διεθνή τάση, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες αυξάνουν σταθερά το ποσοστό των ακριβότερων θέσεων στα αεροσκάφη τους.

Περισσότερες premium θέσεις στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ, ο αριθμός των premium θέσεων έχει αυξηθεί κατά 69% μέσα σε μία δεκαετία, σύμφωνα με στοιχεία της Cirium. Την ίδια περίοδο, οι θέσεις της βασικής οικονομικής κατηγορίας αυξήθηκαν κατά 43%.

Η διαφορά αποτυπώνει τη στροφή των εταιρειών προς ένα προϊόν υψηλότερης αξίας, ακόμη κι αν η economy εξακολουθεί να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της καμπίνας.

Τον Απρίλιο του 2026, η business class αντιστοιχούσε περίπου στο 11,5% της συνολικής χωρητικότητας της United Airlines και της Delta, ενώ στην American Airlines το αντίστοιχο ποσοστό βρισκόταν κοντά στο 11%.

Εάν προστεθούν και οι υπόλοιπες κατηγορίες αυξημένης άνεσης, το μερίδιο των premium θέσεων ξεπερνά το 12% στην Delta, ενώ στην American προσεγγίζει το 11,5%.

Η Ευρώπη επενδύει στην άνεση

Ανάλογη είναι η στρατηγική των μεγάλων ευρωπαϊκών αεροπορικών ομίλων. Η Lufthansa παρουσίασε τον περασμένο Μάιο νέα υπηρεσία για τις διηπειρωτικές πτήσεις της, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη business class και την premium economy.

Η γερμανική εταιρεία επενδύει στην αναβάθμιση της άνεσης, της εξυπηρέτησης και του μενού, στο πλαίσιο μιας από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην εμπειρία επιβατών που έχει πραγματοποιήσει στην ιστορία της. Μόνο για το 2026, οι σχετικές επενδύσεις ξεπερνούν τα 70 εκατ. ευρώ.

Ισχυρή παραμένει η ζήτηση και στις premium καμπίνες της British Airways, με την IAG να καταγράφει ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον στις υπερατλαντικές πτήσεις.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η στρατηγική της Air France-KLM. Έως το 2028, σχεδόν μία στις τέσσερις θέσεις στον στόλο μεγάλων αποστάσεων του ομίλου θα ανήκει σε ανώτερη ταξιδιωτική κατηγορία.

Στην Air France, οι θέσεις πρώτης και business class θα αντιστοιχούν στο 14% της συνολικής χωρητικότητας, ενώ στην KLM η business class θα φτάσει στο 11% και οι θέσεις αυξημένης άνεσης στο 9%.

Σε σύγκριση με το 2022, αυτό σημαίνει αύξηση της premium χωρητικότητας κατά 40% στην Air France και κατά 116% στην KLM.

Από τη θέση στο lounge

Η μάχη για τον επιβάτη υψηλότερης δαπάνης δεν περιορίζεται στο εσωτερικό του αεροσκάφους. Οι εταιρείες επενδύουν παράλληλα στα airport lounges, επιχειρώντας να προσφέρουν μια αναβαθμισμένη εμπειρία από την άφιξη στο αεροδρόμιο έως την επιβίβαση.

Η Aegean, για παράδειγμα, διαθέτει τέσσερα lounges σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρνακα, τα οποία εξυπηρετούν μεταξύ άλλων συχνούς ταξιδιώτες και επιβάτες διακεκριμένης θέσης.

Παράλληλα, στην αγορά λειτουργούν και lounges στα οποία μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση ταξιδιώτες ανεξαρτήτως κατηγορίας εισιτηρίου, πληρώνοντας το σχετικό αντίτιμο.

Έτσι, η στρατηγική των αεροπορικών μετατοπίζεται σταδιακά από την απλή πώληση μιας θέσης στην πώληση μιας συνολικής ταξιδιωτικής εμπειρίας. Και καθώς οι επιβάτες που είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για μεγαλύτερη άνεση αποδεικνύονται ιδιαίτερα ανθεκτικοί, οι premium υπηρεσίες εξελίσσονται σε ένα από τα πολυτιμότερα κομμάτια του επιχειρηματικού μοντέλου των αεροπορικών εταιρειών.

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