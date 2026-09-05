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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία που δίνει στην Ουάσινγκτον τον έλεγχο στρατηγικών πετρελαϊκών κοιτασμάτων της Βενεζουέλας ως «τη μεγαλύτερη στην ιστορία». Πίσω από την υλοποίηση του φιλόδοξου σχεδίου βρίσκεται μια ελάχιστα γνωστή διεθνώς εταιρεία, η North American Blue Energy Partners (Nabep), και ο επικεφαλής της, ο επιχειρηματίας Αλεχάντρο Μπετανκούρ Λόπες με καταγωγή από τη Βενεζουέλα.

Η εταιρεία αναλαμβάνει την παραγωγή και εμπορία από 17 πετρελαϊκά κοιτάσματα, τα οποία συνολικά εκτιμάται ότι περιέχουν περίπου 65 δισ. βαρέλια αργού πετρελαίου.

Η επιλογή του 46χρονου επιχειρηματία έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις, καθώς ο Μπετανκούρ διαθέτει μακρά ιστορία επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Βενεζουέλα, αλλά έχει επίσης βρεθεί στο επίκεντρο ερευνών σε πολλές χώρες για πιθανές υποθέσεις διαφθοράς. Ο ίδιος έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες και δεν έχει καταδικαστεί ποτέ για κάποιο αδίκημα.

Από την ηλεκτρική ενέργεια στο πετρέλαιο

Ο Λεοπόλντο Αλεχάντρο Μπετανκούρ Λόπες γεννήθηκε στο Καράκας τον Φεβρουάριο του 1980 και σπούδασε στο Suffolk University της Βοστώνης. Η περιουσία του εκτιμάται σήμερα περίπου στα 2,6 δισ. δολάρια.

Η άνοδός του ξεκίνησε μέσα από την εταιρεία Derwick Associates, μια τεχνική εταιρεία που ίδρυσε μαζί με συγγενικό του πρόσωπο και η οποία εξασφάλισε σημαντικά κρατικά συμβόλαια επί κυβέρνησης Ούγκο Τσάβες.

Η Derwick ανέλαβε έργα κατασκευής 11 νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, ενώ συνολικά έλαβε κρατικές συμβάσεις ύψους περίπου 5 δισ. δολαρίων, αρκετές από τις οποίες χωρίς διαγωνισμό.

Την περίοδο εκείνη ο Μπετανκούρ και άλλοι νέοι επιχειρηματίες που συνεργάζονταν με το κράτος απέκτησαν το προσωνύμιο «bolichicos», ένας όρος που συνδύαζε τη λέξη «Bolivariano» από την επανάσταση του Τσάβες και το «chico», δηλαδή «νεαρός».

Ο δικηγόρος του επιχειρηματία απορρίπτει τον χαρακτηρισμό, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για έναν όρο των μέσων ενημέρωσης που περιγράφει απλώς μια ομάδα νέων επιχειρηματιών με επιτυχία.

Οι καταγγελίες και οι δικαστικές έρευνες

Η επιχειρηματική αυτοκρατορία του Μπετανκούρ επεκτάθηκε γρήγορα, αλλά μαζί αυξήθηκαν και οι αντιδράσεις.

Οργανώσεις κατά της διαφθοράς έχουν υποστηρίξει ότι ορισμένα έργα της Derwick δεν ολοκληρώθηκαν ή δεν εκτελέστηκαν σωστά. Σύμφωνα με σχετικές εκτιμήσεις, ορισμένα από τα έργα ενδέχεται να κόστισαν πολύ περισσότερο από την πραγματική τους αξία.

Η νομική ομάδα του Μπετανκούρ έχει απορρίψει επανειλημμένα τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες πολιτικά υποκινούμενες επιθέσεις.

Παράλληλα, οι δραστηριότητές του δεν περιορίστηκαν στη Βενεζουέλα. Τη δεκαετία του 2010 επεκτάθηκε διεθνώς, αποκτώντας συμμετοχές σε εταιρείες όπως η ισπανική εταιρεία γυαλιών Hawkers, ενώ επένδυσε και στον τραπεζικό κλάδο σε Ευρώπη και Αφρική.

Σήμερα, σύμφωνα με έρευνες οργανώσεων διαφάνειας, το επιχειρηματικό του δίκτυο περιλαμβάνει περίπου 50 εταιρείες σε 16 χώρες.

Τα τελευταία χρόνια βρέθηκε αντιμέτωπος με έρευνες σε ΗΠΑ, Ισπανία, Ελβετία και Ανδόρα σχετικά με πιθανές υποθέσεις διαφθοράς που συνδέονται με την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA. Ο ίδιος δεν έχει κατηγορηθεί επίσημα και αρνείται οποιαδήποτε παρανομία.

Γιατί τον επέλεξαν οι ΗΠΑ

Το ερώτημα που κυριαρχεί είναι γιατί η αμερικανική κυβέρνηση επέλεξε τον Μπετανκούρ ως συνεργάτη για το σχέδιο ενεργειακής επέκτασης στη Βενεζουέλα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο παρουσίασε τρεις βασικούς λόγους.

Πρώτον, υποστήριξε ότι ο επιχειρηματίας έχει αποδεδειγμένη ικανότητα στην παραγωγή πετρελαίου. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, η Nabep παράγει περίπου 180.000 βαρέλια αργού ημερησίως, αν και τα στοιχεία αυτά αμφισβητούνται από κάποιους αναλυτές.

Δεύτερον, ο Ρούμπιο σημείωσε ότι ο Μπετανκούρ δεν βρίσκεται σήμερα υπό αμερικανική δικαστική έρευνα.

Τρίτον, ανέφερε ότι ο επιχειρηματίας είχε στηρίξει την αντιπολίτευση της Βενεζουέλας, σε αντίθεση με άλλους επιχειρηματίες που ωφελήθηκαν από την κυβέρνηση Τσάβες.

Ο Μπετανκούρ φέρεται να είχε αναπτύξει σχέσεις με τον πρώην ηγέτη της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό, αλλά και με πρόσωπα κοντά στον Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

Ο ρόλος του ως διαμεσολαβητή

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι επαφές του στις ΗΠΑ βοήθησαν στη μείωση της νομικής πίεσης εναντίον του στα τέλη του 2025.

Ο ίδιος φέρεται να διαδραμάτισε ρόλο διαμεσολαβητή στις σχέσεις μεταξύ αμερικανικών αξιωματούχων και της προσωρινής κυβέρνησης της Βενεζουέλας.

Ο δικηγόρος του υποστήριξε ότι ο Μπετανκούρ δεν είχε σχέση με την αποχώρηση του Νικολάς Μαδούρο, αλλά ότι λόγω των επαφών και της εμπιστοσύνης που είχε αποκτήσει από διαφορετικές πλευρές, μπορούσε να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος.

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, υπερασπίστηκε επίσης τον επιχειρηματία, σημειώνοντας ότι δεν έχει εκκρεμείς υποθέσεις στη χώρα ή στις ΗΠΑ και προειδοποιώντας ότι συχνά άνθρωποι «καταδικάζονται από τα μέσα ενημέρωσης πριν κριθούν από τα δικαστήρια».

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