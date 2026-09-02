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Η Chevron προχωρά στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επένδυση αμερικανικού πετρελαϊκού ομίλου στη Βενεζουέλα, καθώς σχεδιάζει να διαθέσει 7 δισ. δολάρια μέσα στην επόμενη πενταετία με στόχο να υπερδιπλασιάσει την παραγωγή πετρελαίου της στη χώρα.

Ο ενεργειακός κολοσσός με έδρα το Χιούστον ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε τα δικαιώματα ανάπτυξης δύο μεγάλων κοιτασμάτων στην περιοχή Carabobo, στην πλούσια σε υδρογονάνθρακες ζώνη του Orinoco Belt. Πρόκειται για τα πεδία Carabobo 1 και Carabobo-2-South-A, τα οποία βρίσκονται δίπλα στην κοινοπραξία Petroindependencia, όπου η Chevron κατέχει ήδη ποσοστό 49%.

«Χτίζουμε μια πολύ ισχυρή θέση σε αυτό που θεωρούμε ότι είναι μία από τις καλύτερες γεωλογικές περιοχές της χώρας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Chevron, Mike Wirth, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαϊκού πόρου».

Η επιστροφή των μεγάλων επενδύσεων στη Βενεζουέλα

Η συμφωνία αποτελεί τη σημαντικότερη χρηματοδοτική δέσμευση μεγάλης πετρελαϊκής εταιρείας στη Βενεζουέλα μετά την απομάκρυνση του πρώην ηγέτη Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις τον Ιανουάριο.

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως, όμως η βιομηχανία της έχει υποστεί τεράστιες ζημιές από χρόνια κακοδιαχείρισης, διαφθοράς και διεθνών κυρώσεων.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει παράλληλα διαπραγματευτεί τη συμμετοχή 35% στην εταιρεία North American Blue Energy Partners (NABEP), η οποία έχει εξασφαλίσει παραχωρήσεις διάρκειας 100 ετών σε 17 πετρελαϊκά πεδία της Βενεζουέλας.

Ο Μάικ Γουέρθ απέφυγε να σχολιάσει τη συγκεκριμένη επένδυση, ωστόσο τόνισε ότι η Chevron στηρίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ για «εμπορικές λύσεις» που μπορούν να ωφελήσουν τόσο τις ΗΠΑ όσο και τη Βενεζουέλα.

«Η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι οι ενεργειακοί πόροι της Βενεζουέλας μπορούν να αποτελέσουν κινητήρα τόσο για την αμερικανική ενεργειακή ασφάλεια όσο και για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας», ανέφερε.

Στόχος παραγωγής 600.000 βαρέλια ημερησίως

Η Chevron εκτιμά ότι έως το 2031 η παραγωγή της στη Βενεζουέλα θα φτάσει περίπου τα 600.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, υπερδιπλάσια από τα σημερινά επίπεδα.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι τα αποθέματα της χώρας μπορούν να στηρίξουν την παραγωγή για «δεκαετίες», ενώ το κόστος παραγωγής αναμένεται να διαμορφωθεί κάτω από τα 20 δολάρια ανά βαρέλι.

Με τη μέση τιμή του Brent να κινείται κοντά στα 87 δολάρια το βαρέλι φέτος, η επένδυση δημιουργεί σημαντικά περιθώρια κέρδους για τον αμερικανικό όμιλο.

Η πρόσθετη παραγωγή των 300.000 βαρελιών ημερησίως που σχεδιάζει η Chevron μέσα στην επόμενη πενταετία αντιστοιχεί σε αύξηση σχεδόν 30% της συνολικής παραγωγής της Βενεζουέλας, η οποία σήμερα βρίσκεται περίπου στα 1,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Ωστόσο, η χώρα απέχει ακόμη σημαντικά από τα επίπεδα παραγωγής της δεκαετίας του 1990, όταν παρήγαγε σχεδόν 3,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως, πριν από την εθνικοποίηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας από τον Ούγο Τσάβες.

Η Chevron έμεινε όταν οι άλλοι έφυγαν

Σε αντίθεση με τις ExxonMobil και ConocoPhillips, οι οποίες αποχώρησαν από τη Βενεζουέλα μετά την εθνικοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων στα μέσα της δεκαετίας του 2000, η Chevron επέλεξε να παραμείνει στη χώρα.

Η αμερικανική εταιρεία διατήρησε την παρουσία της μέσω συμφωνιών που της επέτρεψαν να συνεχίσει την παραγωγή, μια επιλογή που προκάλεσε αντιδράσεις τόσο στις ΗΠΑ όσο και στη Βενεζουέλα.

Οι επικριτές στις Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριζαν ότι η εταιρεία ενίσχυε ένα διεφθαρμένο καθεστώς, ενώ στη Βενεζουέλα κάποιοι τη θεωρούσαν σύμβολο αμερικανικής επιρροής.

Για μεγάλο μέρος της τελευταίας δεκαετίας, οι δραστηριότητες της Chevron περιορίστηκαν λόγω των αμερικανικών κυρώσεων, με την εταιρεία να επικεντρώνεται κυρίως στη συντήρηση των εγκαταστάσεων και στην ανάκτηση χρεών από την κρατική πετρελαϊκή PDVSA.

Η Chevron υποστηρίζει ότι η παρουσία της βοήθησε στη σταθεροποίηση της οικονομίας της Βενεζουέλας, παρέχοντας δολάρια σε μια περίοδο υπερπληθωρισμού και οικονομικής κατάρρευσης, ενώ παράλληλα διατήρησε ροές πετρελαίου προς τη διεθνή αγορά.

Σήμερα, η μακροχρόνια παρουσία της στη χώρα την τοποθετεί σε πλεονεκτική θέση για την επόμενη φάση ανάπτυξης της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας.

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