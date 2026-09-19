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Η διαδρομή του Jason Stacy, συγγραφέα του βιβλίου The Pressure Code και προπονητή της πρωταθλήτριας του τένις Αρίνα Σαμπαλένκα, αποδεικνύει πώς η ψυχική ανθεκτικότητα μπορεί να γεννηθεί μέσα από τις πιο σκληρές δοκιμασίες της ζωής. Η προσωπική του αφήγηση αποκαλύπτει μια πορεία που ξεκίνησε από το απόλυτο σκοτάδι για να καταλήξει στη δικαίωση.

Η ζωή του άλλαξε δραματικά στην ηλικία των 11 ετών, όταν ο πατέρας του άφησε την τελευταία του πνοή στα χέρια του εξαιτίας ενός θρόμβου, μετά από ατύχημα με μοτοσικλέτα. Η απώλεια αυτή βύθισε την οικογένεια στο πένθος. Πιστεύοντας με το παιδικό του μυαλό ότι θα διευκόλυνε τη μητέρα του που πάλευε να μεγαλώσει τα δύο μικρότερα αδέλφια του, ο Stacy άρχισε να απομακρύνεται, με αποτέλεσμα να ζήσει ως άστεγος στους δρόμους από τα 12 έως τα 15 του χρόνια.

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Εκείνη η περίοδος σημαδεύτηκε από βία και καθημερινή μάχη για επιβίωση. Παρά το γεγονός ότι περιβαλλόταν από χρήστες ναρκωτικών, αρνήθηκε ακράδαντα να δοκιμάσει. Αυτή η στάση του προκαλούσε συχνά την καχυποψία και τη βίαιη συμπεριφορά των γύρω του, όμως ο ίδιος παρέμεινε πιστός στις αξίες του. Αυτή η άρνηση για συμβιβασμό ήταν που του κράτησε ζωντανή την πεποίθηση ότι δεν ανήκε στον κόσμο του δρόμου και του έδωσε τη δύναμη να ξεφύγει.

Η μεγάλη καμπή ήρθε όταν άρχισε να συχνάζει σε μια σχολή πολεμικών τεχνών. Εκεί γνώρισε μια οικογένεια που τον αγκάλιασε και έγινε η θετή του οικογένεια, προσφέροντάς του το ασφαλές περιβάλλον που είχε ανάγκη. Παράλληλα, έμαθε να «διαβάζει» τους ανθρώπους και τις προθέσεις τους, μια δεξιότητα επιβίωσης που αποδείχθηκε καθοριστική για τη μετέπειτα πορεία του.

Η μετάβαση στην ομαλότητα δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά μέσα από μικρά, σταθερά βήματα. Από τους δρόμους πέρασε στις πολεμικές τέχνες, στη συνέχεια εργάστηκε ως θεραπευτής μασάζ και τελικά εξελίχθηκε σε προπονητή αθλητών υψηλού επιπέδου.

Σήμερα, ο Stacy μεταφέρει αυτά τα βιώματα τόσο στα τέσσερα παιδιά του όσο και στην Αρίνα Σαμπαλένκα. Στην κορυφή του πρωταθλητισμού, όπου οι πιέσεις και οι εξωτερικές επιρροές είναι τεράστιες, καθοδηγεί την αθλήτρια να περιβάλλεται από τα κατάλληλα άτομα και να διατηρεί τη σωστή νοοτροπία.

Ο βασικός του στόχος πλέον είναι να διδάξει την ανθεκτικότητα και την αυτογνωσία στα παιδιά του και στους αθλητές του μέσω του αθλητισμού, προστατεύοντάς τους από τα τραύματα που αναγκάστηκε να βιώσει ο ίδιος.

Όπως σημειώνει, ο 15χρονος εαυτός του δεν θα εκπλησσόταν για την εξέλιξή του, αλλά σίγουρα θα ένιωθε υπερήφανος που η αφοσίωση στις αρχές του απέδωσε καρπούς.

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