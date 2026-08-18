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Ο Ράφα Ναδάλ, ένας από τους κορυφαίους τενίστες στην ιστορία του αθλήματος, έχει πλέον στρέψει το ενδιαφέρον του στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Αφού ολοκλήρωσε μια σπουδαία καριέρα στο επαγγελματικό τένις, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, αξιοποιώντας τις εμπειρίες που απέκτησε όλα αυτά τα χρόνια για να αναπτύξει το επιχειρηματικό του εγχείρημα.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «CNBC Meets», ο Ναδάλ αναφέρθηκε στα σχέδιά του για την περαιτέρω ανάπτυξη της Zel Hotels, της ξενοδοχειακής αλυσίδας που ίδρυσε το 2022 σε συνεργασία με τη Meliá Hotels International. Όπως εξήγησε, η σχέση του με τον χώρο της φιλοξενίας ξεκίνησε ήδη από τα παιδικά του χρόνια στη Μαγιόρκα, όπου ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας. Παράλληλα, η πολυετής εμπειρία του στο επαγγελματικό τένις, με τα αμέτρητα ταξίδια και τη διαμονή σε ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο, του προσέφερε πολύτιμη γνώση και εμπειρία γύρω από τον συγκεκριμένο κλάδο.

«Έτσι έζησα για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου και γνωρίζω πολύ καλά τι εκτιμώ περισσότερο σε ένα ξενοδοχείο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σήμερα, η αλυσίδα Zel Hotels διαθέτει ξενοδοχεία σε διάφορους προορισμούς, όπως η Μαγιόρκα, η Κόστα Μπράβα και η Δομινικανή Δημοκρατία.

Ο Ναδάλ εκτίμησε ότι τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει σημαντικά ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι διαχειρίζονται τα χρήματά τους. Όπως ανέφερε, «ενώ στο παρελθόν η αποταμίευση αποτελούσε προτεραιότητα, σήμερα ολοένα και περισσότεροι επιλέγουν να επενδύουν σε ταξίδια και εμπειρίες». Κατά την άποψή του, αυτή η αλλαγή καθιστά τον κλάδο της φιλοξενίας ιδιαίτερα ελκυστικό για επενδύσεις, παρά τον έντονο ανταγωνισμό που επικρατεί, σύμφωνα με το Yahoo Sports.

Οι επιχειρηματικές του κινήσεις

Πέρα από τον χώρο της φιλοξενίας, ο Ναδάλ έχει αναπτύξει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και στον αθλητισμό, έναν τομέα που γνωρίζει καλά λόγω της μακρόχρονης πορείας του ως επαγγελματίας αθλητής. Το 2016 ίδρυσε στη Μαγιόρκα την Ακαδημία Rafa Nadal, ένα διεθνές κέντρο εκπαίδευσης νεαρών αθλητών που αναπτύσσεται με επιτυχία και συνεχίζει να επεκτείνεται σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων το Μεξικό, η Ελλάδα και το Χονγκ Κονγκ.

«Πιστεύω ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι αντιλαμβάνονται, χάρη στην πληροφόρηση που έχουν σήμερα, πόσο σημαντική είναι η φροντίδα του σώματος. Γι’ αυτό επιλέγω να επενδύω στην εκπαίδευση των παιδιών, στην ευεξία και στον αθλητισμό», δήλωσε.

Όπως τόνισε, πρόκειται για μια δραστηριότητα με ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο. «Είναι ένα έργο ζωής, κάτι πολύ προσωπικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έχει επενδύσει και σε άλλα αθλήματα, όπως το πάντελ, αλλά και σε αγώνες ηλεκτρικών ταχύπλοων σκαφών.

Με περιουσία που εκτιμάται στα 200 εκατομμύρια δολάρια, ο Ναδάλ συνεχίζει να επενδύει στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και μετά την αποχώρησή του από το επαγγελματικό τένις.

«Δεν είμαι ο τύπος του ανθρώπου που θέλει να ξυπνά το πρωί χωρίς να έχει κάτι να κάνει. Ο στόχος μου ήταν να συνεχίσω», είπε.

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