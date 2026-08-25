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Η Apple ετοιμάζεται να παρουσιάσει μια νέα έκδοση του επιτραπέζιου υπολογιστή Mac mini, για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια της εταιρείας.

Ο νέος υπολογιστής αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες, κάτι που ενδέχεται να τοποθετήσει την παρουσίασή του πριν από την εκδήλωση του Σεπτεμβρίου για τα νέα iPhone, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν καθώς τα σχέδια δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Η Apple έχει δοκιμάσει εκδόσεις του νέου Mac mini τόσο με M5 όσο και με M6 επεξεργαστές.

Η αναβάθμιση έρχεται έπειτα από την ισχυρή αύξηση της ζήτησης για το σημερινό Mac mini, το οποίο έχει εξελιχθεί σε δημοφιλές εργαλείο για την τοπική εκτέλεση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Την ίδια στιγμή, οι ελλείψεις σε chips μνήμης έχουν δυσκολέψει την Apple να διατηρεί επαρκή αποθέματα του προϊόντος.

Εκπρόσωπος της Apple, με έδρα το Κουπερτίνο της Καλιφόρνιας, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Μπαράζ νέων προϊόντων

Το ανανεωμένο Mac mini αποτελεί μέρος ενός κύματος νέων προϊόντων που σχεδιάζει να παρουσιάσει η Apple στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Αργότερα αυτή την εβδομάδα, η εταιρεία αναμένεται να στείλει τις προσκλήσεις για την εκδήλωση παρουσίασης των νέων iPhone. Το event, που πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να σηματοδοτήσει την παρουσίαση του πρώτου αναδιπλούμενου smartphone της Apple, καθώς και της σειράς iPhone 18 Pro.

Η εταιρεία ετοιμάζει επίσης μια σειρά νέων Apple Watch με μικρότερης έκτασης αλλαγές, στις οποίες περιλαμβάνονται αναβαθμίσεις στις λειτουργίες παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης και μια επιλογή κεραμικής κάσας για τα μοντέλα Series 12.

Παράλληλα, σχεδιάζει να παρουσιάσει νέα AirPods, ενδεχομένως ήδη από την εκδήλωση του Σεπτεμβρίου.

Στα νέα προϊόντα θα περιλαμβάνονται τα AirPods 5, η επόμενη έκδοση των βασικών ασύρματων ακουστικών της Apple, σύμφωνα με τις πηγές. Το συγκεκριμένο μοντέλο ανανεώθηκε τελευταία φορά το 2024. Αντίθετα, η έκδοση των AirPods που θα διαθέτει ενσωματωμένες κάμερες δεν αναμένεται πριν από το επόμενο έτος.

Here is your first look at AirPods with Cameras in action using Visual Intelligence. This video file came from macOS 26.7 RC pic.twitter.com/yo7RI4MCeu — Aaron (@aaronp613) August 18, 2026

Η Apple μπαίνει πιο δυναμικά στο smart home

Η Apple βρίσκεται επίσης σε τροχιά παρουσίασης της πρώτης έξυπνης οικιακής συσκευής της με οθόνη μέσα στο 2026.

Το προϊόν θα βασίζεται στην αναγνώριση προσώπου προκειμένου να ταυτοποιεί τους χρήστες και να εμφανίζει εξατομικευμένο περιεχόμενο. Παράλληλα, η εταιρεία προετοιμάζει ένα νέο Apple TV και ένα ανανεωμένο έξυπνο ηχείο HomePod mini.

Στα υπόλοιπα νέα προϊόντα που αναμένονται φέτος περιλαμβάνεται ένα σημαντικά ανανεωμένο iPad mini με οθόνη OLED. Η συγκεκριμένη τεχνολογία προσφέρει καθαρότερη εικόνα σε σχέση με την προηγούμενη οθόνη του tablet και φέρνει το iPad mini πιο κοντά στα ακριβότερα μοντέλα της σειράς.

Το νέο iPad mini αναμένεται να κυκλοφορήσει έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Νέα MacBook Pro και το πρώτο Mac με οθόνη αφής

Περισσότερα νέα Mac βρίσκονται επίσης καθ’ οδόν, αν και πιθανότατα θα παρουσιαστούν αργότερα.

Σε αυτά περιλαμβάνονται ένα iMac με νέες χρωματικές επιλογές, καθώς και ένα ανανεωμένο βασικό MacBook Pro. Τα συγκεκριμένα μοντέλα θα χρησιμοποιούν τους επερχόμενους επεξεργαστές M6.

Η σημαντικότερη, ωστόσο, παρουσίαση Mac που βρίσκεται στα σχέδια της Apple θα είναι ο πρώτος υπολογιστής της εταιρείας με οθόνη αφής.

Η Apple σχεδιάζει να προσθέσει αυτή τη δυνατότητα σε νέα μοντέλα MacBook Pro 14 και 16 ιντσών, τα οποία θα διαθέτουν επίσης επανασχεδιασμένο πλαίσιο και οθόνες OLED.

Η τελευταία μεγάλη παρουσίαση υπό τον Τιμ Κουκ

Το Mac mini είναι πιθανό να αποτελέσει το τελευταίο νέο προϊόν που θα κυκλοφορήσει υπό την ηγεσία του διευθύνοντος συμβούλου Τιμ Κουκ, ο οποίος πρόκειται να παραδώσει τα ηνία στον Τζον Τέρνους την 1η Σεπτεμβρίου.

Ο Τέρνους θα επιβλέψει την κυκλοφορία του αναδιπλούμενου iPhone και των υπόλοιπων σημαντικών νέων προϊόντων που βρίσκονται στα σχέδια της Apple.

Κοιτάζοντας προς το 2027, η εταιρεία σχεδιάζει αναβαθμίσεις για το βασικό iPad και το iPad Air, νέα μοντέλα MacBook Air και MacBook Neo, καθώς και δεύτερη γενιά των MacBook με οθόνη αφής, τα οποία θα χρησιμοποιούν επεξεργαστές της επερχόμενης σειράς M7.

Στα σχέδια βρίσκονται επίσης ένα αναδιπλούμενο iPhone δεύτερης γενιάς και ένα iPhone με κυρτό γυαλί, το οποίο θα σηματοδοτήσει την 20ή επέτειο του iPhone.

Smart glasses και AI wearables

Η Apple σχεδιάζει παράλληλα μια ευρύτερη επέκταση στην αγορά των wearables με τεχνητή νοημοσύνη, ξεκινώντας από τα AirPods με κάμερες.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η εταιρεία στοχεύει να παρουσιάσει έξυπνα γυαλιά, τα οποία θα την φέρουν σε άμεσο ανταγωνισμό με τη Meta Platforms.

Παράλληλα, έχει δοκιμάσει ένα pendant με κάμερες, το οποίο θα μπορεί να μεταφέρει οπτικά δεδομένα στα iPhone προκειμένου αυτά να τα επεξεργάζονται με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ελλείψεις και η παραγωγή στις ΗΠΑ

Το Mac mini έχει αποτελέσει ιδιαίτερο πρόβλημα για την εφοδιαστική αλυσίδα της Apple τους τελευταίους μήνες, με τις παραδόσεις προς τους πελάτες να χρειάζονται σε ορισμένες περιπτώσεις εβδομάδες ή ακόμη και μήνες για να ολοκληρωθούν.

Ο Τιμ Κουκ έχει δηλώσει ότι θα χρειαστεί χρόνος για να επιλυθεί το πρόβλημα, ενώ παραμένει ασαφές πώς η κυκλοφορία του νέου μοντέλου θα επηρεάσει τους χρόνους αναμονής.

Το Mac mini βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της δέσμευσης της Apple για ενίσχυση της παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Νωρίτερα φέτος, η εταιρεία δεσμεύθηκε να αρχίσει να παράγει το Mac mini στο Χιούστον μέσα στο 2026. Ο Κουκ επισκέφθηκε το εργοστάσιο αυτόν τον μήνα μαζί με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία έχει καταστήσει την ενίσχυση της εγχώριας μεταποίησης βασικό στοιχείο της οικονομικής της ατζέντας.

Η Apple συναρμολογούσε στο παρελθόν στις ΗΠΑ το Mac Pro, όμως το συγκεκριμένο μοντέλο καταργήθηκε νωρίτερα φέτος.

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