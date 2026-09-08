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Για το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων 15 ετών, η Apple επικεντρώθηκε κυρίως στη βελτίωση των υπαρχουσών γραμμών παραγωγής της και στην ανάπτυξη υπηρεσιών που εξασφαλίζουν σταθερά, επαναλαμβανόμενα έσοδα. Αν και υπήρξαν επιτυχημένες προσθήκες hardware, όπως το Apple Watch και τα AirPods, η απουσία μιας συνεχούς ροής εντελώς νέων ιδεών ήταν εμφανής.

Αυτό, ωστόσο, πρόκειται να αλλάξει ριζικά. Η πολυαναμενόμενη εκδήλωση της εταιρείας με τίτλο «Surprise and Shine» της 9ης Σεπτεμβρίου δεν αποτελεί απλώς το ντεμπούτο του νέου CEO, Τζον Τέρνους, ο οποίος διαδέχεται τον Τιμ Κουκ. Σηματοδοτεί την αφετηρία ενός πρωτοφανούς κύκλου λανσαρισμάτων αλλάζοντας πλήρως τον χάρτη της τεχνολογίας.

Η Apple προετοιμάζει αυτό το εντυπωσιακό pipeline προϊόντων εδώ και μια πενταετία, με τον Τέρνους να κάνει λόγο για την ανατολή μιας νέας εποχής καινοτομίας. «Είμαι ενθουσιασμένος με όσα ετοιμάζουμε. Η παρουσίαση της επόμενης εβδομάδας θα είναι φαινομενική», έγραψε ο ίδιος σε εσωτερικό σημείωμα προς τους εργαζομένους. «Είμαι εξίσου ανυπόμονος για όσα ακολουθούν, συμπεριλαμβανομένων των απίστευτων προϊόντων που βρίσκονται ήδη στα σκαριά, αλλά και αυτών που δεν έχουμε καν φανταστεί ακόμα».

Παρότι ο Τιμ Κουκ βρισκόταν στο τιμόνι της Apple όταν συλλήφθηκαν και αναπτύχθηκαν αυτά τα concepts, τα προϊόντα αποτελούν σε μεγάλο βαθμό έργο της ομάδας του Τέρνους. Η απόφαση του Κουκ να επιτρέψει στον διάδοχό του να τα παρουσιάσει ο ίδιος στο κοινό υπογραμμίζει το πέρασμα στην επόμενη φάση του τεχνολογικού κολοσσού. Σύμφωνα με το Bloomberg, αυτός είναι και ο λόγος που η επίσημη μετάβαση στη θέση του CEO ορίστηκε για την 1η Σεπτεμβρίου. Με αυτόν τον τρόπο, ο Τέρνους ανέλαβε πλήρως τα ηνία μόλις λίγες ημέρες πριν από το μεγάλο event, ώστε να παρουσιάσει στην αγορά το έργο το οποίο ο ίδιος επέβλεπε όλα αυτά τα χρόνια.

Το αναδιπλούμενο iPhone Ultra των $2.000 στο επίκεντρο

Το απόλυτο highlight της νέας εποχής είναι το πρώτο foldable smartphone της εταιρείας, το οποίο εντός των τειχών του Κουπερτίνο αποκαλείται iPhone Ultra.

Σχεδιασμός: Θα διαθέτει μεγάλη εσωτερική οθόνη και μια μικρότερη εξωτερική. Όταν είναι διπλωμένο, θα έχει το μέγεθος ενός διαβατηρίου, με έναν εξελιγμένο μηχανισμό άρθρωσης που εξαφανίζει σχεδόν πλήρως την τσάκιση.

Θα διαθέτει μεγάλη εσωτερική οθόνη και μια μικρότερη εξωτερική. Όταν είναι διπλωμένο, θα έχει το μέγεθος ενός διαβατηρίου, με έναν εξελιγμένο μηχανισμό άρθρωσης που εξαφανίζει σχεδόν πλήρως την τσάκιση. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Θα «φοράει» το πανίσχυρο chip A20 Pro, in-house μόντεμ C2 της Apple, θα υποστηρίζει Touch ID και split-view multitasking.

Θα «φοράει» το πανίσχυρο chip A20 Pro, in-house μόντεμ C2 της Apple, θα υποστηρίζει Touch ID και split-view multitasking. Τιμολόγηση: Η τιμή του αναμένεται να αποτελέσει νέο ορόσημο, ξεπερνώντας τα 2.000 δολάρια.

Παράλληλα, η Apple θα παρουσιάσει τα iPhone 18 Pro και Pro Max. Εξωτερικά θα διατηρήσουν τις γνωστές γραμμές, με την γκάμα να εμπλουτίζεται από νέες αποχρώσεις του γαλάζιου και του μπορντό, όμως εσωτερικά αναβαθμίζονται με τον A20 Pro, το C2 μόντεμ, μεγαλύτερη αυτονομία και εξελιγμένο θάλαμο ατμού γνωστού ως vapor chamber για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Στο Pro Max ξεχωρίζει η δοκιμή ενός μηχανικού διαφράγματος στην κάμερα για κορυφαίο έλεγχο του βάθους πεδίου.

AI αναβάθμιση για Apple Watch, AirPods και Smart Home

Η στρατηγική της Apple για την τεχνητή νοημοσύνη (Siri AI) περνά μέσα από την ανανέωση των wearables και των οικιακών συσκευών:

Apple Watch Series 12 & Ultra 4: Εκτός από τις νέες κεραμικές θήκες, ενσωματώνουν αναβαθμισμένα chips που θα τροφοδοτούν την AI εκδοχή της Siri. Στα highlights, ένας νέος αισθητήρας για συνεχή 24ωρη καταγραφή των καρδιακών παλμών, ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα του χρήστη.

Εκτός από τις νέες κεραμικές θήκες, ενσωματώνουν αναβαθμισμένα chips που θα τροφοδοτούν την AI εκδοχή της Siri. Στα highlights, ένας νέος αισθητήρας για συνεχή 24ωρη καταγραφή των καρδιακών παλμών, ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα του χρήστη. AirPods 5: Έρχονται σε δύο εκδόσεις (βασική και με ενεργή ακύρωση θορύβου – ANC). Τα πολυδιαφημισμένα AirPods με ενσωματωμένες κάμερες AI μετατίθενται για το επόμενο έτος.

Έρχονται σε δύο εκδόσεις (βασική και με ενεργή ακύρωση θορύβου – ANC). Τα πολυδιαφημισμένα AirPods με ενσωματωμένες κάμερες AI μετατίθενται για το επόμενο έτος. Apple TV & HomePod mini: Διατηρούν το ίδιο design, αλλά αποκτούν ταχύτερους επεξεργαστές προκειμένου να «σηκώσουν» το οικοσύστημα της Apple Intelligence.

Διατηρούν το ίδιο design, αλλά αποκτούν ταχύτερους επεξεργαστές προκειμένου να «σηκώσουν» το οικοσύστημα της Apple Intelligence. iPad mini με οθόνη OLED: Μία από τις μεγαλύτερες αναβαθμίσεις στην ιστορία του μοντέλου, με την τεχνολογία OLED να προσφέρει κορυφαία αντίθεση και αληθινό μαύρο χωρίς την ανάγκη οπισθοφωτισμού.

Η μεγάλη ανατροπή στα Mac: Οθόνες αφής και M6 Chips

Η Apple εγκαταλείπει μια ιστορική της δογματική θέση και ετοιμάζει την πρώτη της συσκευή MacBook με οθόνη αφής. Πρόκειται για το πιο ριζικό επανασχεδιασμό του MacBook Pro εδώ και μισή δεκαετία. Θα κυκλοφορήσει σε εκδόσεις 14 και 16 ιντσών, θα διαθέτει multitouch οθόνη τεχνολογίας OLED, το γνωστό Dynamic Island και ένα περιβάλλον εργασίας (UI) πλήρως προσαρμοσμένο σε λειτουργίες αφής. Παράλληλα, η σειρά των desktops ανανεώνεται με τον ερχομό του M6 iMac.

Στο κομμάτι του Smart Home, η Apple κάνει το μεγαλύτερο άνοιγμά της με ένα home hub 7 ιντσών. Η συσκευή θα αναγνωρίζει τα πρόσωπα των χρηστών μέσω facial recognition και, σε συνδυασμό με τη Siri AI, θα σερβίρει προσωποποιημένα widgets, εφαρμογές και κλήσεις FaceTime.

Ο οδικός χάρτης για το 2027: Η άνοιξη των iPhone και τα Smart Glasses

Το 2027 θα είναι το έτος των μεγάλων δομικών αλλαγών. Για πρώτη φορά, η Apple σπάει το λανσάρισμα των iPhone στα δύο. Τα οικονομικότερα μοντέλα iPhone 18 και 18e, μαζί με το υπερβολικά λεπτό iPhone Air 2, θα παρουσιαστούν την άνοιξη του 2027, αφήνοντας το φθινόπωρο αποκλειστικά για τη σειρά Pro. Επιπλέον, για την 20ή επέτειο του iPhone, σχεδιάζεται ένα επετειακό μοντέλο με πλήρως κυρτό γυαλί σε όλες τις πλευρές και σχεδόν ανύπαρκτα bezels, που θα αλλάξει τα δεδομένα της αγοράς.

Στα wearables, η Apple μπαίνει σε ευθεία σύγκρουση με τη Meta, λανσάροντας τα πρώτα της Smart Glasses. Τα γυαλιά αυτά δεν θα έχουν οθόνες, αλλά θα διαθέτουν ηχεία, μικρόφωνα και κάμερες AI που θα λειτουργούν ως τα «μάτια» της τεχνητής νοημοσύνης του χρήστη, αναγνωρίζοντας το περιβάλλον σε πραγματικό χρόνο.

Ρομποτικοί βραχίονες, μετέωρο Vision Pro και AR στα μελλοντικά σχέδια

Από το 2028 και μετά, τα projects της Apple αγγίζουν τα όρια της επιστημονικής φαντασίας. Στα σκαριά βρίσκεται ένα premium smart home hub 9 ιντσών, το οποίο θα είναι τοποθετημένο πάνω σε ρομποτικό βραχίονα, επιτρέποντας στην οθόνη να στρέφεται και να ακολουθεί τον χρήστη μέσα στο δωμάτιο.

Στον αντίποδα, το μέλλον του Vision Pro παραμένει θολό. Ο νέος CEO, Τζον Τέρνους, εμφανίζεται επιφυλακτικός με το τρέχον design. Παρ’ όλα αυτά, μια ελαφρύτερη και πιο προσιτή έκδοση παραμένει στα πλάνα για το τέλος του 2028. Ο απόλυτος, μακροπρόθεσμος στόχος της Apple παραμένει ένας: η κατασκευή πραγματικών AR Glasses, γυαλιά δηλαδή επαυξημένης πραγματικότητας. Συσκευές που δεν θα καταγράφουν απλώς, αλλά θα προβάλλουν ψηφιακές πληροφορίες και γραφικά απευθείας πάνω στο φυσικό περιβάλλον του χρήστη, μια τεχνολογία που, ωστόσο, δεν αναμένεται να είναι εμπορικά ώριμη πριν το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας.

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