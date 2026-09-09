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Η σειρά iPhone 17 της Apple έχει εξελιχθεί στην πιο επιτυχημένη σειρά κινητών τηλεφώνων στην ιστορία της εταιρείας. Η επιτυχία της έχει βοηθήσει την Apple να αυξήσει το μερίδιό της στην αγορά, σε μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος των smartphones βρίσκεται σε ύφεση. Παράλληλα, η επιτυχία της σειράς έχει συμβάλει στην άνοδο της μετοχής της εταιρείας σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Καθώς πλησιάζει η παρουσίαση των νέων προϊόντων της Apple στις 9 Σεπτεμβρίου, η εταιρεία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια σημαντική πρόκληση. Καλείται να διατηρήσει τη δυναμική που έχει δημιουργήσει η σειρά iPhone 17, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να εντυπωσιάσει τους χρήστες με μια νέα γενιά προϊόντων που θα αξιοποιεί τις πιο σύγχρονες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εκδήλωση της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, αλλά και διαφορετική από τις παρουσιάσεις των προηγούμενων ετών. Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τζον Τέρνους, αναμένεται να παρουσιάσει τα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max, καθώς και το πολυαναμενόμενο iPhone με αναδιπλούμενη οθόνη, το οποίο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, θα ονομάζεται iPhone Ultra.

Αντίθετα, τα πιο οικονομικά μοντέλα iPhone 18 και iPhone 18 Air αναμένεται να μην παρουσιαστούν στην εκδήλωση. Τα iPhone 17 και 17 Air θα παραμείνουν διαθέσιμα στην αγορά μέχρι τις αρχές του 2027, όταν και αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα νέα μοντέλα. Παράλληλα, η Apple αναμένεται να παρουσιάσει αναβαθμίσεις και για το Apple Watch και τα AirPods.

Σύμφωνα με το Macworld, το επερχόμενο iPhone 18 Pro αναμένεται να είναι διαθέσιμο σε χρώματα όπως το σκούρο κερασί, ενώ στη νέα σειρά θα προστεθούν και αποχρώσεις όπως το ανοιχτό μπλε και το σκούρο γκρι.

Η Apple δεν απάντησε άμεσα στο αίτημα του MarketWatch για κάποιο σχόλιο σχετικά με τις πληροφορίες αυτές.

Παράλληλα, εικόνες και σχέδια που έχουν δημοσιεύσει μέσα όπως το MacRumors δίνουν μια πρώτη εικόνα για την πιθανή εμφάνιση των νέων μοντέλων.

«Η σταδιακή κυκλοφορία των νέων iPhone πιθανότατα οφείλεται σε προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού», σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Ναράνχο, αναπληρωτή διευθυντή της Counterpoint Research. «Η μεγάλη ζήτηση για τη σειρά iPhone 17 έχει προκαλέσει ελλείψεις σε επεξεργαστές, ενώ η αυξημένη ζήτηση για τσιπ μνήμης, λόγω της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών τους», πρόσθεσε.

Παράλληλα, η σταδιακή κυκλοφορία των νέων μοντέλων επιτρέπει στην Apple να διαχειριστεί καλύτερα την παραγωγή, ενώ ταυτόχρονα να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις συσκευές υψηλότερης κατηγορίας.

«Οι περιορισμοί στην παραγωγή τσιπ μνήμης και οι αυξήσεις του κόστους δείχνουν ότι η Apple δίνει μεγαλύτερη έμφαση στα μοντέλα υψηλότερης κατηγορίας, προκειμένου να αυξήσει τα έσοδά της και να διατηρήσει τα περιθώρια κέρδους της», δήλωσε ο Ναράνχο στο MarketWatch.

Οι αγοραστές των ακριβότερων μοντέλων ενδέχεται να επηρεάζονται λιγότερο από τις τιμές, γεγονός που θα μπορούσε να επιτρέψει στην Apple να αυξήσει τη μέση τιμή πώλησης των συσκευών της. Παράλληλα, το iPhone με αναδιπλούμενη οθόνη, το οποίο ο Ναράνχο χαρακτήρισε ως το «κορυφαίο μοντέλο της σειράς», αναμένεται να προσφέρει μια ακόμη πιο πολυτελή επιλογή. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του κλάδου, η τιμή του αναμένεται να ξεκινά από περίπου 2.000 δολάρια και να φτάνει έως και τα 3.000 δολάρια για τις εκδόσεις με μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο.

Η παρουσίαση της επόμενης εβδομάδας θα αποτελέσει επίσης σημαντική δοκιμασία για τις δυνατότητες της Apple στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Για πρώτη φορά, οι χρήστες θα μπορούν να δοκιμάσουν τη νέα Siri, η οποία θα αξιοποιεί το Apple Intelligence. Η Apple είχε ανακοινώσει τις συγκεκριμένες δυνατότητες ήδη από το 2024, όμως η κυκλοφορία τους καθυστέρησε.

Το Apple Intelligence λειτουργεί με τρία διαφορετικά επίπεδα επεξεργασίας. Ορισμένες λειτουργίες πραγματοποιούνται απευθείας στη συσκευή, ενώ άλλες εκτελούνται μέσω του Private Cloud Compute της Apple. Για πιο σύνθετες εργασίες, το σύστημα μπορεί, με τη συγκατάθεση του χρήστη, να αξιοποιεί μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης άλλων εταιρειών. Η Apple παρουσίασε τις νέες δυνατότητες τον Ιούνιο, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου Προγραμματιστών (WWDC). Η νέα Siri θα μπορεί να συνδυάζει πληροφορίες από μηνύματα, email και φωτογραφίες, αλλά και να εκτελεί ενέργειες που απαιτούν τη χρήση διαφορετικών εφαρμογών.

Η Apple έχει αυξήσει τη χωρητικότητα μνήμης στις συσκευές της, ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν αυτές τις νέες δυνατότητες. Η εξέλιξη αυτή, όμως, αυξάνει παράλληλα το κόστος για την εταιρεία και επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την εφοδιαστική της αλυσίδα.

«Το πρόβλημα της Apple πριν από δύο χρόνια ήταν ότι υποσχέθηκε περισσότερα από όσα μπορούσε να προσφέρει και τελικά δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες», δήλωσε στο MarketWatch ο Άνσελ Σαγκ, κύριος αναλυτής της Moor Insights & Strategy. Ο νέος διευθύνων σύμβουλος αναμένεται να δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει την Apple να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας εποχής της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι καταναλωτές περιμένουν νέες συσκευές που θα μπορούν να αξιοποιούν καλύτερα τις δυνατότητές της».

Οι επενδυτές και οι καταναλωτές θα διαπιστώσουν επίσης αν η Apple θα αυξήσει τις τιμές των iPhone, αλλά και σε ποιο βαθμό. Η εταιρεία έχει ήδη αυξήσει τις τιμές των Mac και των iPad, όμως μέχρι στιγμής έχει διατηρήσει σταθερές τις τιμές των βασικών μοντέλων iPhone. Αυτή τη στιγμή, το iPhone 17 ξεκινά από τα 799 δολάρια.

Ο Έρικ Γούντρινγκ της Morgan Stanley εκτίμησε τον Ιούλιο ότι η Apple θα μπορούσε να αυξήσει κατά 200 δολάρια τις τιμές σε ολόκληρη τη σειρά iPhone 18. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ζήτηση για τα iPhone παραμένει σχετικά σταθερή, ακόμη και όταν αυξάνονται οι τιμές.

«Η αβεβαιότητα γύρω από τις τιμές των νέων iPhone έχει ήδη ενισχύσει τις πωλήσεις, καθώς αρκετοί καταναλωτές επέλεξαν να αγοράσουν συσκευές νωρίτερα, προκειμένου να αποφύγουν πιθανές αυξήσεις τιμών στο μέλλον», ανέφερε ο Έντισον Λι, αναλυτής της Jefferies.

Αν η Apple διατηρήσει την επόμενη εβδομάδα τις τιμές των iPhone 17 και 17 Air, «οι πωλήσεις θα επικεντρωθούν σε αυτά τα δύο μοντέλα», γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει τη ζήτηση για τη σειρά iPhone 18, ανέφερε ο Λι. Αντίθετα, μια αύξηση των τιμών των iPhone 17 θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις συνολικές πωλήσεις της σειράς. Για τον λόγο αυτό, ο Λι εκτιμά ότι η Apple ενδέχεται να αντιμετωπίσει μειωμένες πωλήσεις και χαμηλότερη κερδοφορία των iPhone τα επόμενα τρίμηνα.

«Η νέα σειρά iPhone θα είναι δύσκολο να συγκριθεί με εκείνη του iPhone 17», δήλωσε ο Ναράνχο της Counterpoint. «Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι η Apple προσπαθεί να επαναλάβει την επιτυχία του iPhone 17. Η εταιρεία φαίνεται να θεωρεί ότι η σειρά iPhone 18 θα επικεντρωθεί περισσότερο στα premium μοντέλα, με τα iPhone με αναδιπλούμενη οθόνη να βρίσκονται στο επίκεντρο».

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