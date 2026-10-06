Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στις αποθήκες της Archeiothiki βρίσκονται σήμερα φυσικά αρχεία συνολικού μήκους περίπου 900 χιλιομέτρων. Αν τοποθετούνταν σε μία ευθεία, όπως περιέγραψε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Ανδρέας Παπαδάκης, θα κάλυπταν περίπου την απόσταση Αθήνα-Θεσσαλονίκη και πίσω.

Κάθε χρόνο, η εταιρεία ψηφιοποιεί περίπου 100 εκατομμύρια pdf — χαρτί που, αν απλωνόταν, θα κάλυπτε περίπου δύο γήπεδα ποδοσφαίρου. Από αυτή τη μάλλον «παραδοσιακή» δραστηριότητα διαχείρισης φυσικών αρχείων ξεκίνησε μια διαδρομή που πέρασε από την ψηφιοποίηση και σήμερα έχει φτάσει στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το πρώτο παραγωγικό έργο ήρθε το 2019, όταν η τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε για την άντληση πληροφοριών από ψηφιοποιημένο δανειακό χαρτοφυλάκιο. Ακολούθησαν επιμέρους έργα για πελάτες, μέσα από τα οποία εξελίχθηκε σταδιακά η τεχνολογία που οδήγησε στο AI Flows, την ιδιόκτητη πλατφόρμα Intelligent Document Processing της Archeiothiki.

«Το 2024 τέθηκε το εξής ερώτημα: να κάνουμε το ελληνικό [μοντέλο] ή να κάνουμε προϊόν; […] Αποφασίσαμε τότε να κάνουμε προϊόν» θυμήθηκε ο Παπαδάκης από την εποχή που ξεκίνησε η προσπάθεια.

Η αρχική επένδυση των περίπου 200.000 ευρώ εξελίχθηκε σταδιακά σε επένδυση ύψους περίπου 6 εκατ. ευρώ.

Καθοριστικό ορόσημο για την εταιρεία αποτελεί η πρόσφατη αναγνώριση του AI Flows από τη διεθνή εταιρεία έρευνας και συμβουλευτικών υπηρεσιών Gartner: η πλατφόρμα είναι ένα από τα τέσσερα Honorable Mentions στο Gartner Magic Quadrant 2026 for Intelligent Document Processing (IDP).

Για την Archeiothiki, η διάκριση αυτή αποτελεί εξωτερική επιβεβαίωση της τεχνολογίας που αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια και ενισχύει τις φιλοδοξίες της για έξοδο στις διεθνείς αγορές.

Μια niche αγορά με 100 διαφορετικές ροές

Συνολικά, η Archeiothiki (Αρχειοθήκη ΑΕ) απασχολεί περισσότερους από 500 ανθρώπους, εξυπηρετεί πάνω από 400 πελάτες και διαθέτει 11 κέντρα επεξεργασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας. Το AI Flows αποτελεί το πιο τεχνολογικά εξειδικευμένο κομμάτι αυτής της δραστηριότητας.

Η αγορά στην οποία τοποθετείται η Archeiothiki με το AI Flows είναι αυτή του Intelligent Document Processing (IDP): συστήματα που δεν περιορίζονται στην ψηφιοποίηση ή στην οπτική αναγνώριση χαρακτήρων, αλλά επιχειρούν να κατανοήσουν το περιεχόμενο ενός εγγράφου, να εξαγάγουν τις απαραίτητες πληροφορίες, να τις ελέγξουν και να τις συνδέσουν με τις υπόλοιπες διαδικασίες μιας επιχείρησης.

Σήμερα το AI Flows υποστηρίζει περισσότερες από 100 έξυπνες ροές επεξεργασίας και αυτοματισμού. Περισσότερες από 10.000 υποθέσεις διεκπεραιώνονται καθημερινά, ενώ πάνω από 50 εκατομμύρια έγγραφα έχουν ήδη περάσει από το AI Flows, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η εταιρεία.

Πίσω από την τεχνολογία βρίσκεται μια εξειδικευμένη ομάδα περισσότερων από 50 στελεχών τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων data scientists, μηχανικοί machine learning και software development, αναλυτές και solutions architects..

Το προϊόν έχει σήμερα 10 πελάτες, κυρίως τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες από τον χώρο της υγείας. Ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα είναι η Εθνική Ασφαλιστική. Πριν από δύο χρόνια, η διαδικασία αποζημίωσης για ομαδικά προγράμματα υγείας μπορούσε να χρειαστεί έως 14 ημέρες. Σήμερα, το processing time έχει περιοριστεί περίπου στο 1 λεπτό, περίπου 1.500 αιτήματα επεξεργάζονται καθημερινά και η αποζημίωση καταβάλλεται την επόμενη ημέρα.

Παράλληλα, αντί για δειγματοληπτικό έλεγχο, ελέγχεται το 100% των υποθέσεων.

Αντίστοιχη εφαρμογή υπάρχει στον τραπεζικό κλάδο για την αξιολόγηση κριτηρίων ESG εταιρειών που ζητούν χρηματοδότηση. Μία διαδικασία περίπου 300 ερωτήσεων, η οποία μπορούσε να απαιτήσει περίπου 16 ώρες ανθρώπινης εργασίας και αναζήτηση πληροφοριών σε reports εκατοντάδων σελίδων, μπορεί πλέον να εκτελείται αυτοματοποιημένα σε πολύ μικρότερο χρόνο.

Η παραγωγικότητα αυτή αναπόφευκτα επιδρά στις παραδοσιακές θέσεις εργασίας «back office».

«Δεν θα κρυφτώ. Υπάρχουν και θέσεις που χάνονται», παραδέχθηκε ο Ανδρέας Παπαδάκης. Σημειώνει, ωστόσο, ότι σε αρκετές περιπτώσεις η τεχνολογία δεν αντικαθιστά απλώς την ίδια ποσότητα ανθρώπινης εργασίας, αλλά επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επεξεργάζονται το σύνολο των υποθέσεών τους αντί για ένα δείγμα ή να αντιμετωπίζουν συσσωρευμένο όγκο εργασίας που το υφιστάμενο προσωπικό δεν μπορούσε να καλύψει.

Από την Καλλιθέα στη Γερμανία

Το επόμενο στοίχημα για την Archeiothiki είναι να μετατρέψει την τεχνολογία που ανέπτυξε στην ελληνική αγορά σε εξαγώγιμο προϊόν.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, ο στόχος είναι να αποκτήσει τους πρώτους πελάτες στο εξωτερικό μέσα στο 2027, με την πρώτη γεωγραφική ζώνη ενδιαφέροντος να είναι η γερμανόφωνη Ευρώπη: Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία.

Το πιθανότερο σενάριο είναι η δημιουργία γραφείου στη Γερμανία, ενώ παράλληλα εξετάζονται συνεργασίες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν όχημα για την είσοδο σε ξένες αγορές.

«Η Gartner είναι ορόσημο. Συνεχίζουμε», είναι το μήνυμα της διοίκησης, που βλέπει τη διάκριση ως αφετηρία για το επόμενο βήμα.

Η εξωστρέφεια έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία εμφανίζει ισχυρή ανάπτυξη και κερδοφορία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η διοίκηση, ο κύκλος εργασιών της αναμένεται να διαμορφωθεί το 2026 στα 32-33 εκατ. ευρώ, από περίπου 29 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ τα EBITDA εκτιμώνται κοντά στα 10 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι το AI Flows δεν αναπτύχθηκε αποκομμένο από την αγορά. «Από το 2019 και μετά είμαστε δεμένοι με τους πελάτες μας. Δεν δουλεύουμε in vitro», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Παπαδάκης. Η τεχνολογία εξελίχθηκε μέσα από πραγματικά έργα, στα οποία οι πελάτες αναζητούσαν τρόπους να αντλήσουν πληροφορίες από τα έγγραφά τους και να τις συνδέσουν με τα υπόλοιπα δεδομένα τους.

Το Δημόσιο έχει ψηφιοποιήσει τα έγγραφα – όχι ακόμη την πληροφορία

Η αντίθεση ανάμεσα στην αξιοποίηση της τεχνολογίας στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον πεδίο για την επόμενη ημέρα.

«Στο DNA μας δεν είναι το Δημόσιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παπαδάκης. Ωστόσο, η Archeiothiki απέκτησε σημαντική παρουσία στα μεγάλα έργα ψηφιοποίησης που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εταιρεία συμμετείχε σε έργα που αντιστοιχούν περίπου στο 15% της ψηφιοποίησης εγγράφων του Δημοσίου στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, έχοντας δουλέψει μεταξύ άλλων σε έργα για το υπουργείο Δικαιοσύνης, το υπουργείο Υγείας, το Κτηματολόγιο, ΕΦΚΑ, ΤΕΕ και άλλους δημόσιους φορείς.

Το μεγάλο επόμενο βήμα, κατά την εταιρεία, δεν είναι πλέον να μετατραπούν περισσότερα χαρτιά σε αρχεία PDF.

Μεγάλο μέρος των εγγράφων που ψηφιοποιήθηκαν διαθέτει σήμερα μόνο ορισμένα βασικά μεταδεδομένα, τα οποία επιτρέπουν την αναζήτησή τους, χωρίς όμως το ίδιο το περιεχόμενό τους να έχει μετατραπεί σε δομημένη και αξιοποιήσιμη πληροφορία.

Στο υπουργείο Δικαιοσύνης, για παράδειγμα, μία δικαστική απόφαση μπορεί να έχει ψηφιοποιηθεί μαζί με τον αριθμό της και τα στοιχεία των εμπλεκομένων, χωρίς να έχει εξαχθεί σε δομημένη μορφή η πληροφορία που περιέχεται στο ίδιο το κείμενο.

Για τον Παπαδάκη, η μεγάλη ευκαιρία βρίσκεται πλέον στην αξιοποίηση αυτού του υλικού. «Το δύσκολο και ακριβό κομμάτι έγινε» ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι εκατομμύρια σελίδες φυσικών αρχείων έχουν ήδη μετατραπεί σε ψηφιακά έγγραφα. Το επόμενο βήμα είναι να εξαχθεί και να οργανωθεί η πληροφορία που βρίσκεται μέσα σε αυτά, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί από το Δημόσιο.

Διαβάστε ακόμη

Μουλέν: «Η Γαλλία δεν είναι η Ελλάδα της κρίσης» αλλά και καμπανάκι για επιτόκια – χρέος

Business Insider: Γιατί η αμερικανική οικονομία κινδυνεύει τους επόμενους μήνες

Τα απίστευτα ποσά που πληρώνουν για σωματοφύλακες οι ισχυρότεροι CEOs στον κόσμο (λίστα)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ