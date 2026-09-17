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Η νέα σεζόν του UEFA Champions League ξεκινά και μαζί της ανοίγει ξανά η «χρυσή» αγορά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Οι κορυφαίοι σύλλογοι της ηπείρου δεν διεκδικούν μόνο το πολυπόθητο τρόπαιο, αλλά και ένα τεράστιο οικονομικό όφελος, καθώς η UEFA διοχετεύει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στις ομάδες που συμμετέχουν στη διοργάνωση.

Η κατάκτηση του τίτλου αποτελεί την κορυφαία οικονομική επιβράβευση, ωστόσο το συνολικό ποσό που συγκεντρώνει μια πρωταθλήτρια Ευρώπης δεν προκύπτει μόνο από το τελευταίο παιχνίδι. Αντίθετα, αποτελεί το αποτέλεσμα μιας μακράς διαδρομής με διαδοχικά μπόνους για συμμετοχή, νίκες, προκρίσεις και τελική κατάταξη.

Σύμφωνα με το νέο σύστημα της UEFA, ο νικητής του τελικού λαμβάνει 6,5 εκατ. ευρώ ως ειδικό πριμ κατάκτησης του τίτλου. Ωστόσο, μέχρι να φτάσει στη μεγάλη βραδιά, η ομάδα έχει ήδη εξασφαλίσει σημαντικά έσοδα από τα προηγούμενα στάδια της διοργάνωσης.

Πώς διαμορφώνεται το συνολικό ποσό για την πρωταθλήτρια Ευρώπης

Η UEFA προβλέπει 18,5 εκατ. ευρώ για κάθε φιναλίστ του Champions League, ενώ ο σύλλογος που κατακτά το τρόπαιο λαμβάνει επιπλέον 6,5 εκατ. ευρώ. Έτσι, μόνο η παρουσία στον τελικό και η νίκη σε αυτόν αποφέρουν συνολικά 25 εκατ. ευρώ.

Η πλήρης οικονομική διαδρομή μέχρι την κορυφή περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

Συμμετοχή στη League Phase: 18,62 εκατ. ευρώ για κάθε έναν από τους 36 συλλόγους.

18,62 εκατ. ευρώ για κάθε έναν από τους 36 συλλόγους. Πρόκριση στη φάση των «16»: επιπλέον 11 εκατ. ευρώ.

επιπλέον 11 εκατ. ευρώ. Πρόκριση στα προημιτελικά: επιπλέον 12,5 εκατ. ευρώ.

επιπλέον 12,5 εκατ. ευρώ. Πρόκριση στα ημιτελικά: επιπλέον 15 εκατ. ευρώ.

επιπλέον 15 εκατ. ευρώ. Τελικός και κατάκτηση τίτλου: συνολικά 25 εκατ. ευρώ.

Με βάση τις συγκεκριμένες αποζημιώσεις, μια ομάδα που φτάνει μέχρι την κατάκτηση του Champions League συγκεντρώνει 82,12 εκατ. ευρώ μόνο από τα μπόνους συμμετοχής και πρόκρισης, χωρίς να υπολογίζονται άλλες πηγές εσόδων, όπως τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τα εμπορικά έσοδα και τα έσοδα από εισιτήρια.

Κάθε νίκη στη League Phase φέρνει επιπλέον χρήματα

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν πλέον και τα αποτελέσματα στη League Phase, η οποία αντικατέστησε την παραδοσιακή φάση των ομίλων.

Οι ομάδες δεν ανταμείβονται μόνο για την πρόκριση, αλλά και για την απόδοσή τους στα παιχνίδια της πρώτης φάσης:

Κάθε νίκη αποφέρει 2,1 εκατ. ευρώ .

αποφέρει . Κάθε ισοπαλία προσφέρει 700.000 ευρώ.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζει η τελική κατάταξη στη League Phase. Η UEFA έχει δημιουργήσει ένα σύστημα μπόνους που χωρίζεται σε 666 ίσα μερίδια, αξίας 275.000 ευρώ το καθένα.

Η ομάδα που ολοκληρώνει τη League Phase στην πρώτη θέση λαμβάνει 36 μερίδια, δηλαδή περίπου 9,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι ομάδες που καταλαμβάνουν τις θέσεις από 1 έως 8 εξασφαλίζουν επιπλέον μπόνους ύψους 2 εκατ. ευρώ.

Τα ποσά σε Europa League και Conference League

Τα μεγάλα ποσά δεν περιορίζονται στο Champions League. Η UEFA διαθέτει σημαντικές χρηματοδοτήσεις και στις άλλες δύο ευρωπαϊκές διοργανώσεις, προσφέροντας σημαντική οικονομική ενίσχυση σε περισσότερους συλλόγους.

Στο Europa League, το συνολικό ποσό διανομής φτάνει τα 565 εκατ. ευρώ. Κάθε ομάδα που συμμετέχει στη League Phase εξασφαλίζει εγγυημένα 4,31 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον προβλέπονται μπόνους για νίκες, προκρίσεις και την πορεία μέχρι τον τελικό.

Οι αμοιβές διαμορφώνονται ως εξής:

Νίκη στη League Phase: 450.000 ευρώ.

450.000 ευρώ. Ισοπαλία: 150.000 ευρώ.

150.000 ευρώ. Πρόκριση στα playoffs: 300.000 ευρώ.

300.000 ευρώ. Πρόκριση στους «16»: 1,75 εκατ. ευρώ.

1,75 εκατ. ευρώ. Πρόκριση στα προημιτελικά: 2,5 εκατ. ευρώ.

2,5 εκατ. ευρώ. Πρόκριση στα ημιτελικά: 4,2 εκατ. ευρώ.

4,2 εκατ. ευρώ. Παρουσία στον τελικό: 7 εκατ. ευρώ.

7 εκατ. ευρώ. Κατάκτηση Europa League: 6 εκατ. ευρώ.

Conference League: Μικρότερα ποσά, σημαντική ευκαιρία για τους συλλόγους

Η τρίτη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση, το Conference League, μπορεί να μην κινείται στα οικονομικά επίπεδα του Champions League, όμως αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για πολλές ομάδες.

Η UEFA θα διαθέσει συνολικά 285 εκατ. ευρώ στη διοργάνωση, ενώ κάθε συμμετέχουσα ομάδα εξασφαλίζει:

3,17 εκατ. ευρώ από τη συμμετοχή.

από τη συμμετοχή. 400.000 ευρώ για κάθε νίκη.

για κάθε νίκη. 133.000 ευρώ για κάθε ισοπαλία.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης υπάρχουν επιπλέον μπόνους για τις προκρίσεις, ενώ η ομάδα που κατακτά το τρόπαιο μπορεί να συγκεντρώσει πάνω από 7 εκατ. ευρώ συνολικά από την πορεία της.

Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, επομένως, δεν αποτελεί πλέον μόνο μια αθλητική πρόκληση. Για τους συλλόγους, η παρουσία στις διοργανώσεις της UEFA αποτελεί έναν κρίσιμο οικονομικό παράγοντα, με κάθε νίκη και κάθε πρόκριση να μεταφράζεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ή και εκατομμύρια ευρώ.

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