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Οι μεταγραφές στο ποδόσφαιρο συνήθως καταγράφονται στο όνομα των συλλόγων. Πίσω όμως από κάθε μεγάλο κύκλο αγορών και πωλήσεων υπάρχει ένας προπονητής που έχει διαχειριστεί το αγωνιστικό πλάνο, έχει εισηγηθεί μεταγραφές και έχει βρεθεί στο κέντρο αποφάσεων όταν άλλαζαν χέρια δισεκατομμύρια ευρώ.

Ανάλυση της Winsportsonline εξέτασε τη μεταγραφική δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας κορυφαίων προπονητών στους συλλόγους τους και δημιούργησε δύο ξεχωριστές κατατάξεις: μία με τα χρήματα που δαπάνησαν οι ομάδες τους για αποκτήσεις παικτών και μία με τα έσοδα από πωλήσεις.

Στην πρώτη κατηγορία κυριαρχεί ο Πεπ Γκουαρδιόλα, καθώς οι σύλλογοι στους οποίους εργάστηκε έχουν δαπανήσει συνολικά 2,60 δισ. ευρώ για μεταγραφές ποδοσφαιριστών. Ακολουθεί ο Ζοζέ Μουρίνιο με 2,22 δισ. ευρώ, ενώ τρίτος βρίσκεται ο Ερνέστο Βαλβέρδε με 1,88 δισ. ευρώ.

Γκουαρδιόλα και Μουρίνιο οι μόνοι πάνω από τα 2 δισ. ευρώ

Ο Γκουαρδιόλα είναι ο μοναδικός προπονητής που έχει ξεπεράσει τα 2,5 δισ. ευρώ σε δαπάνες μεταγραφών, με το ποσό να προκύπτει από τις θητείες του σε Μπαρτσελόνα, Μπάγερν Μονάχου και Μάντσεστερ Σίτι.

Η μεγαλύτερη μεταγραφή που πραγματοποιήθηκε υπό την παρουσία του ήταν ο Τζακ Γκρίλις, για τον οποίο η Μάντσεστερ Σίτι κατέβαλε 117,5 εκατ. ευρώ στην Άστον Βίλα. Ακολουθούν ο Γιόσκο Γκβάρντιολ με 90 εκατ. ευρώ και άλλες μεγάλες επενδύσεις των «πολιτών».

Ο Μουρίνιο βρίσκεται στη δεύτερη θέση, με συνολικές δαπάνες 2,22 δισ. ευρώ, σε μια καριέρα που πέρασε από κορυφαίους συλλόγους όπως η Τσέλσι, η Ίντερ, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Τότεναμ και η Ρόμα.

Η ακριβότερη μεταγραφή υπό την τεχνική του ηγεσία ήταν ο Πολ Πογκμπά, ο οποίος μετακινήθηκε από τη Γιουβέντους στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έναντι 105 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, 21 προπονητές έχουν ξεπεράσει το όριο του 1 δισ. ευρώ σε αγορές παικτών, όμως μόλις δύο έχουν φτάσει πάνω από τα 2 δισ. ευρώ.

Ο Σιμεόνε ο «βασιλιάς» των πωλήσεων

Η εικόνα αλλάζει όταν η κατάταξη αφορά στα χρήματα που έφεραν οι ομάδες από πωλήσεις παικτών.

Στην κορυφή βρίσκεται ο Ντιέγκο Σιμεόνε, καθώς κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ατλέτικο Μαδρίτης οι πωλήσεις παικτών έφτασαν τα 1,47 δισ. ευρώ.

Μεγάλες συμφωνίες που ενίσχυσαν το ποσό ήταν η πώληση του Αντουάν Γκριεζμάν στην Μπαρτσελόνα έναντι 120 εκατ. ευρώ και του Λουκά Ερναντές στην Μπάγερν Μονάχου έναντι 80 εκατ. ευρώ.

Δεύτερος στη σχετική λίστα είναι ο Ουνάι Έμερι με έσοδα 1,35 δισ. ευρώ από πωλήσεις παικτών σε Βαλένθια, Σεβίλλη, Παρί Σεν Ζερμέν, Άρσεναλ, Βιγιαρεάλ και Άστον Βίλα.

Τρίτος είναι ο Γκουαρδιόλα με 1,26 δισ. ευρώ, με χαρακτηριστικές πωλήσεις αυτές των Χουλιάν Άλβαρες, Ραχίμ Στέρλινγκ και Φεράν Τόρες.

Η πλευρά των πωλήσεων είναι πολύ πιο περιορισμένη, καθώς μόλις εννέα προπονητές έχουν ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ.

Δέκα προπονητές βρίσκονται και στις δύο λίστες

Ορισμένοι τεχνικοί εμφανίζονται και στις δύο κατατάξεις, αποδεικνύοντας ότι έχουν διαχειριστεί μεγάλους κύκλους ανανέωσης ρόστερ.

Στην κοινή λίστα βρίσκονται οι Γκουαρδιόλα, Μουρίνιο, Αντσελότι, Σιμεόνε, Έμερι, Αλέγκρι, Κόντε, Λουίς Ενρίκε, Μαρέσκα και Τούχελ.

Ωστόσο, τα προφίλ τους διαφέρουν σημαντικά. Ο Γκουαρδιόλα έχει πολύ μεγαλύτερες δαπάνες από έσοδα, με τη διαφορά να φτάνει τα 1,34 δισ. ευρώ, ενώ ο Μουρίνιο παρουσιάζει αντίστοιχο άνοιγμα περίπου 1,19 δισ. ευρώ.

Αντίθετα, ο Σιμεόνε και ο Έμερι έχουν πιο ισορροπημένη εικόνα, καθώς βρίσκονται πολύ ψηλά και στις πωλήσεις παικτών.

Οι διαφορετικές «σχολές» μεταγραφών

Η κατάταξη δείχνει ότι η επιτυχία στη διαχείριση μεταγραφών δεν έχει μία μόνο μορφή.

Κάποιοι προπονητές συνδέονται με τεράστιες επενδύσεις και τη δημιουργία ακριβών ρόστερ, ενώ άλλοι με την ανάπτυξη παικτών και τη δημιουργία υπεραξιών μέσω πωλήσεων.

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα: βρίσκεται τρίτος στις δαπάνες με 1,88 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω των μεγάλων μεταγραφών της Μπαρτσελόνα, όπως του Ουσμάν Ντεμπελέ και του Φιλίπε Κουτίνιο, αλλά δεν εμφανίζεται στις κορυφαίες θέσεις των εσόδων από πωλήσεις.

Αντίθετα, ο Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι ξεχωρίζει για την ικανότητά του να δημιουργεί αξία, καθώς βρίσκεται στην τέταρτη θέση των πωλήσεων με 1,18 δισ. ευρώ, χωρίς να έχει αντίστοιχη παρουσία στη λίστα των μεγαλύτερων αγοραστών.

Τα στοιχεία δεν αποτελούν μέτρο επιτυχίας ή αποτυχίας ενός προπονητή, αλλά αποτυπώνουν το τεράστιο οικονομικό αποτύπωμα που έχουν αποκτήσει πλέον οι αποφάσεις γύρω από το ποδοσφαιρικό ρόστερ.

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