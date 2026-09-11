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Τα κέντρα δεδομένων στο Διάστημα αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ευρεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, πριν καταστεί δυνατή η ουσιαστική αξιοποίησή τους, απαιτούνται ακόμη αρκετές σημαντικές τεχνολογικές και υποδομικές εξελίξεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, Έλον Μασκ, έχει θέσει ως στόχο την πραγματοποίηση των πρώτων εκτοξεύσεων προς τα τέλη του 2027. Ωστόσο, άλλοι αναλυτές του κλάδου εκτιμούν ότι η ανάπτυξη των διαστημικών κέντρων δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα είναι πιθανότερο να πραγματοποιηθεί κατά τη δεκαετία του 2030, σύμφωνα με το CNBC.

«Πρόκειται για μια εξέλιξη που αναμένεται να γίνει πραγματικότητα μέσα στην επόμενη δεκαετία», δήλωσε η Έβελιν Τσάου, διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου στη Νόιμπεργκερ. «Θα χρειαστούν σημαντικές εκτοξεύσεις δορυφόρων μέσα στα επόμενα τέσσερα έως πέντε χρόνια, παράλληλα με την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών συνδεσιμότητας, προτού μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τις πραγματικές δυνατότητες ανάπτυξης των κέντρων δεδομένων στο Διάστημα σε μεγάλη κλίμακα», όπως ανέφερε την Τετάρτη στην εκπομπή «Squawk Box Asia».

Ο Μπλέιν Κούρτσιο, ιδρυτής της Orbital Gateway Consulting, θεωρεί ότι η δεκαετία του 2030 αποτελεί μια «εύλογη εκτίμηση» για την εξέλιξη αυτή. Παράλληλα, όμως, επισημαίνει ότι η SpaceX έχει αποδείξει στο παρελθόν πως είναι ικανή να ξεπερνά τις προσδοκίες της αγοράς. «Αν στα τέλη της δεκαετίας του 2010 ρωτούσατε οποιονδήποτε ειδικό στον κλάδο των δορυφόρων αν η SpaceX θα μπορούσε να έχει εκτοξεύσει 10.000 δορυφόρους έως το 2025, όλοι θα απαντούσαμε ότι αυτό είναι αδύνατο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τις προοπτικές αυτές, εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές σημαντικές προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν:

1. Ψύξη

«Η ψύξη αποτελεί μια τεράστια πρόκληση», δήλωσε η Τσάου. Τα κέντρα δεδομένων στη Γη μπορούν να χρησιμοποιούν συστήματα υγρής ψύξης για την απομάκρυνση της θερμότητας. Στο Διάστημα, όμως, η διαχείριση της θερμότητας είναι πολύ πιο δύσκολη, καθώς οι συνθήκες στο κενό του Διαστήματος απαιτούν διαφορετικές τεχνολογικές λύσεις. Επιπλέον, ο εξοπλισμός θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά και να παραμένει αξιόπιστος παρά την έκθεσή του στην ακτινοβολία.

2. Κίνδυνος τεχνολογικής απαξίωσης

Ο Μπλέιν Κούρτσιο επισημαίνει επίσης ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα: τον ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό με τον οποίο εξελίσσεται η τεχνολογία.

«Οι επεξεργαστές γραφικών (GPU) εξελίσσονται τόσο γρήγορα, ώστε αν εκτοξεύσεις στο Διάστημα ένα υπερσύγχρονο κέντρο δεδομένων, το οποίο έχει κοστίσει τεράστια ποσά, υπάρχει το ενδεχόμενο ο εξοπλισμός του να θεωρείται ήδη ξεπερασμένος λίγα χρόνια αργότερα», ανέφερε.

3. Μεταφορά μεγάλου όγκου δεδομένων

Η Transcelestial, εταιρεία που ειδικεύεται στις επικοινωνίες μέσω λέιζερ, εργάζεται για την αντιμετώπιση μιας ακόμη βασικής πρόκλησης: τη μεταφορά μεγάλου όγκου δεδομένων από το Διάστημα πίσω στη Γη.

«Ο καθένας μπορεί να κατασκευάσει κέντρα δεδομένων, αλλά αν δεν υπάρχει τρόπος επικοινωνίας με τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκονται σε αυτά, τότε τα κέντρα δεδομένων δεν έχουν ουσιαστική χρησιμότητα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της εταιρείας, Ροχίτ Τζα.

4. Ενεργειακές ανάγκες μεγάλης κλίμακας

Ο Ροχίτ Τζα ανέφερε επίσης ότι ενδέχεται να χρειαστούν ακόμη πέντε έως επτά χρόνια μέχρι τα κέντρα δεδομένων στο Διάστημα να αναπτυχθούν σε πραγματικά μεγάλη κλίμακα. Σε αυτό το επίπεδο, οι τεράστιες ενεργειακές ανάγκες τους πιθανότατα θα απαιτούν τη χρήση πυρηνικής ενέργειας.

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