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Δύο χρόνια αφότου ο Έλον Μασκ επέλεξε την ευρύτερη περιοχή του Μέμφις ως το επίκεντρο των φιλόδοξων σχεδίων του για την τεχνητή νοημοσύνη, οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις σκοτεινές πλευρές μιας ιλιγγιώδους τεχνολογικής ανάπτυξης. Η κατασκευή των γιγαντιαίων κέντρων δεδομένων Colossus I και II συνοδεύτηκε από την εσπευσμένη ανέγερση ενεργειακών υποδομών, αφήνοντας πίσω της ανεπιθύμητες παρενέργειες, όπως ο εκκωφαντικός θόρυβος και οι αέριοι ρύποι από τις τουρμπίνες φυσικού αερίου.

Σήμερα, η τοπική κοινωνία αντιδρά δυναμικά και η περίπτωση των εγκαταστάσεων της SpaceXAI —η οποία εξαγοράστηκε από τη SpaceX τον Φεβρουάριο— εξελίσσεται σε ένα εθνικό παράδειγμα προς αποφυγή. Άλλες κοινότητες ανά τις ΗΠΑ χρησιμοποιούν πλέον την εμπειρία του Μέμφις ως οδηγό για να μπλοκάρουν ή να περιορίσουν παρόμοια έργα τεχνητής νοημοσύνης.

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Το πολιτικό ντόμινο και το μπλόκο στα Data Centers

Οι κραδασμοί από το Μέμφις έχουν φτάσει μέχρι τα ανώτατα πολιτικά κλιμάκια των ΗΠΑ, προκαλώντας ριζικές νομοθετικές παρεμβάσεις. Στη Νέα Υόρκη, η κυβερνήτης Kathy Hochul θέσπισε μορατόριουμ ενός έτους στην κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, μια κίνηση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στενού συμμάχου του Μασκ. Την ίδια ώρα, στο Νιου Τζέρσεϊ, η κυβερνήτης Mikie Sherrill πέρασε νομοθεσία που υποχρεώνει τους διαχειριστές αυτών των εγκαταστάσεων να πληρώνουν το πραγματικό μερίδιο που τους αναλογεί για την ηλεκτρική ενέργεια, προστατεύοντας τους απλούς καταναλωτές και τις τοπικές επιχειρήσεις από τη μετακύλιση του τεράστιου ενεργειακού κόστους.

Ακόμα και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, το πολιτικό κόστος για την υποστήριξη τέτοιων έργων αποδεικνύεται βαρύ. Στη Γιούτα, ο πρόεδρος της πολιτειακής Γερουσίας Stuart Adams, μαζί με δύο ακόμα τοπικούς αξιωματούχους, έχασαν τις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικάνων εξαιτίας της στήριξής τους σε ένα προτεινόμενο κέντρο δεδομένων. Παράλληλα, γειτονικές πόλεις του Μέμφις, όπως το Όλιβ Μπραντς και το Τζάκσον, έσπευσαν να αυστηροποιήσουν τους χωροταξικούς τους κανόνες για να μην έχουν την ίδια μοίρα.

Το χάσμα ανάμεσα στα κέρδη και την τοπική κοινωνία

Από καθαρά επιχειρηματική σκοπιά, η στρατηγική της SpaceXAI αποδείχθηκε εξαιρετικά προσοδοφόρα. Κατά την πρόσφατη αρχική δημόσια εγγραφή της SpaceX, τα Colossus I και II βρέθηκαν στο επίκεντρο της επενδυτικής αφήγησης. Κολοσσοί όπως η Google, η Anthropic και η Reflection AI έχουν υπογράψει συμβόλαια ενοικίασης της πλεονάζουσας υπολογιστικής ισχύος των εγκαταστάσεων, με τη συνολική αξία των συμφωνιών να αγγίζει τα 2,32 δισεκατομμύρια δολάρια τον μήνα.

Για τους κατοίκους όμως, η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Παρά το γεγονός ότι η SpaceXAI κατέβαλε 25 εκατομμύρια δολάρια σε φόρους κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της —κάτι που τη μετέτρεψε στον δεύτερο μεγαλύτερο φορολογούμενο της κομητείας Σέλμπι— οι υποσχέσεις για αντισταθμιστικά οφέλη καθυστερούν. Η πολυπόθητη μονάδα ανακύκλωσης νερού, που θα προστάτευε τον τοπικό υδροφόρο ορίζοντα από τις τεράστιες ανάγκες ψύξης του Colossus, δεν έχει ακόμα κατασκευαστεί. Επιπλέον, οι πολίτες καταγγέλλουν ότι κανείς δεν τους συμβουλεύτηκε πριν από την έναρξη του έργου, ενώ πολλοί βλέπουν τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας να ανεβαίνουν, παρά τις διαβεβαιώσεις της τοπικής εταιρείας παροχής ενέργειας ότι οι αυξήσεις δεν σχετίζονται με το κέντρο δεδομένων.

«Σαν Βασανιστήριο»: Δικαστικές διαμάχες και περιβαλλοντική υποβάθμιση

Για τους ανθρώπους που ζουν κοντά στις εγκαταστάσεις, η καθημερινότητα έχει μετατραπεί σε εφιάλτη. Ο Jason Haley, κάτοικος του Southaven στο Μισισιπή, του οποίου το σπίτι απέχει μόλις ένα μίλι από το Colossus II, περιγράφει τον συνεχή θόρυβο από τις τουρμπίνες ως μια μορφή βασανιστηρίου. Η απόγνωσή του τον οδήγησε να συμμετάσχει σε ομαδική αγωγή κατά της εταιρείας για δημόσια όχληση, μια κίνηση που ήδη βρίσκει μιμητές και σε άλλες πολιτείες, όπως στο Ουισκόνσιν με τις εγκαταστάσεις της Microsoft.

Πέρα από την ηχορύπανση, η SpaceXAI βρίσκεται αντιμέτωπη και με μια σοβαρή ομοσπονδιακή αγωγή από τη NAACP, το Southern Environmental Law Center και την οργάνωση Earthjustice. Οι οργανώσεις κατηγορούν την εταιρεία για κατάφωρη παραβίαση του νόμου για τον Καθαρό Αέρα (Clean Air Act), υποστηρίζοντας ότι λειτουργεί δεκάδες αεριοστρόβιλους χωρίς τις απαραίτητες άδειες και χωρίς συστήματα ελέγχου της ρύπανσης. Οι συγκεκριμένοι στρόβιλοι εκπέμπουν χιλιάδες τόνους οξειδίων του αζώτου και επικίνδυνα μικροσωματίδια PM 2,5.

Η εθνική ασφάλεια ως «ασπίδα» προστασίας

Στην προσπάθεια της NAACP να εξασφαλίσει δικαστικό μπλόκο στη λειτουργία των στροβίλων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ παρενέβη δυναμικά υπέρ της εταιρείας του Έλον Μασκ. Η κυβέρνηση ζήτησε την απόρριψη της αγωγής, αποκαλύπτοντας ότι η τεχνολογία της SpaceXAI έχει χρησιμοποιηθεί σε αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν και είναι πλέον ζωτικής σημασίας για την εθνική, οικονομική και ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Από την πλευρά της, η SpaceX αμύνεται υποστηρίζοντας ότι οι υφιστάμενες γεννήτριες είναι προσωρινές και θα αντικατασταθούν από εγκεκριμένα, φιλικότερα προς το περιβάλλον συστήματα.

Ωστόσο, για τους κατοίκους υποβαθμισμένων περιοχών, όπως το Whitehaven του Τενεσί όπου η πλειοψηφία των πολιτών είναι μαύροι, η κατάσταση αυτή μοιάζει με επέκταση των λεγόμενων «ζωνών θυσίας». Η Loretta Thornton, η οποία ξόδεψε τις οικονομίες μιας ζωής για να ανακαινίσει το σπίτι της ακριβώς δίπλα στον φράχτη του Colossus II, περιγράφει με τον πιο γλαφυρό τρόπο το αδιέξοδο, εξηγώντας ότι η φυγή δεν είναι επιλογή, καθώς κανένας δεν θα αγόραζε πλέον ένα σπίτι δίπλα σε μια τέτοια εγκατάσταση.

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