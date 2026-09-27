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Το ζήτημα της υγιεινής διατροφής των παιδιών είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που απασχολούν τους γονείς τις τελευταίες δεκαετίες.

Οσο κι αν στην εποχή μας επικρατούν νέες τάσεις όπως η μεσογειακή διατροφή και τα βιολογικά προϊόντα, αυτό ισχύει περισσότερο για μια μερίδα ενηλίκων, ενώ ταυτόχρονα από τα παιδιά και τις νεότερες ηλικίες βλέπουμε την αποθέωση του fast food και του delivery.

Σε τούτο το δύσκολο στοίχημα της υγιεινής διατροφής κυρίως των μικρών παιδιών, αλλά και των μεγάλων, έρχεται να απαντήσει η Sporos Meals, μια φρέσκια εταιρεία που μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει καταφέρει να αναδειχθεί σε ένα από τα πιο ανερχόμενα ελληνικά brands στον χώρο των υγιεινών παιδικών σνακ, με περισσότερα από 350 σημεία πώλησης στη χώρα μας και την Κύπρο.

Με επίκεντρο τη φιλοσοφία της καθαρής ετικέτας (clean label), η εταιρεία παράγει τα πρώτα ελληνικά βιολογικά σνακ και δημητριακά για παιδιά από 12+ μηνών, χωρίς ζάχαρη, αλάτι ή συντηρητικά, με στόχο να συμβάλει στη διαμόρφωση υγιεινών διατροφικών συνηθειών από την παιδική ηλικία.

Τα Sporos αποτελούν μια καινοτόμα πρόταση στην εν λόγω κατηγορία προϊόντων, καθώς περιέχουν «κρυμμένα» όσπρια, φρούτα και λαχανικά και έχουν σχεδιαστεί από επιστημονική ομάδα.

Η εταιρεία ξεκίνησε από μια νέα μητέρα, την κυρία Ερη Χρηστογιάννη, η οποία αντιμετώπισε την κοινή πρόκληση κάθε γονέα: την έλλειψη χρόνου για την προετοιμασία φρέσκων, θρεπτικών και νόστιμων σνακ για παιδιά. Ετσι, τα Sporos σνακ δημιουργήθηκαν για να καλύψουν αυτή την ανάγκη.

Στην πορεία υπήρξαν και άλλοι συνοδοιπόροι που συμμετέχουν ή στηρίζουν το πρωτοποριακό εγχείρημα. Μάλιστα, φέτος η κυρία Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση εισήλθε επενδυτικά αποκτώντας το 27% της Sporos Meals.

Πώς γεννήθηκε

Για το πώς ξεκίνησε η εταιρεία το 2023 μίλησε η συνιδρύτρια και βασική μέτοχος (με ποσοστό 41%) Ερη Χρηστογιάννη.

«Η Sporos ξεκίνησε από μια πολύ καθημερινή ανάγκη. Ως μαμά αφιέρωνα πολύ χρόνο στην κουζίνα για να προετοιμάζω το φαγητό και τα σνακ του παιδιού μου. Κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι δεν γίνεται να τα φτιάχνω όλα μόνη μου· θα πρέπει να μπορώ να βρω και στο εμπόριο επιλογές που να εμπιστεύομαι και να μπορώ να δώσω στο παιδί μου χωρίς δεύτερη σκέψη.

Οταν άρχισα να κοιτάζω πιο προσεκτικά τις ετικέτες των παιδικών σνακ, διαπίστωσα ότι υπήρχε ένα μεγάλο κενό ανάμεσα σε αυτό που θα ήθελα να δώσω στο παιδί μου και σε αυτό που υπήρχε πραγματικά στο ράφι.

Παράλληλα, έβλεπα συνεχώς γονείς στο πάρκο, στη θάλασσα ή στα ταξίδια να κουβαλούν τάπερ με σπιτικά σνακ και ολόκληρες τσάντες με φαγητά γιατί δεν υπήρχε μια εύκολη και αξιόπιστη επιλογή για το παιδί εκτός σπιτιού. Κάπου εκεί γεννήθηκε η Sporos, με στόχο να δημιουργήσουμε ελληνικά παιδικά σνακ με ποιοτικές και βιολογικές πρώτες ύλες, καθαρή ετικέτα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, συντηρητικών, αλατιού και περιττών συστατικών».

Οσον αφορά στα πρόσωπα που συμμετέχουν, αναφέρει ότι «η Sporos είναι μια μικρή ομάδα, αλλά με μεγάλη θέληση, πίστη και όρεξη για δουλειά.

Στον πυρήνα είμαστε εγώ και ο συνιδρυτής μου, Ηλίας Κατσαούνος, που έχει την ευθύνη της ανάπτυξης και διαχείρισης προϊόντος: από τις συνταγές και τις προδιαγραφές μέχρι την παραγωγή και τους προμηθευτές. Γύρω μας υπάρχει ένα δίκτυο ανθρώπων με διαφορετικές ειδικότητες: η επιστημονική μας ομάδα, η ομάδα παραγωγής, άνθρωποι στο operations, στο growth και το brand, αλλά και αρκετοί εξειδικευμένοι συνεργάτες».

Ολοι αυτοί βέβαια έχουν έναν κοινό στόχο. «Αυτό που μας ενώνει είναι ότι υπάρχει πραγματικό προσωπικό ενδιαφέρον για το προϊόν. Μια καλή ιδέα μπορεί να ξεκινήσει από λίγους ανθρώπους, αλλά για να μεγαλώσει χρειάζεται μια ομάδα που να μοιράζεται το ίδιο όραμα», λέει η κυρία Χρηστογιάννη.

Ενα πρωτοποριακό project

Η ίδια μας εξηγεί ποια είναι τα στοιχεία που καθιστούν πρωτοποριακό αυτό το project. «Η αλήθεια είναι ότι δεν σμικρύναμε ένα προϊόν ενηλίκων για να το κάνουμε παιδικό. Το σχεδιάσαμε από την αρχή για παιδιά, στη σύνθεση, στη μορφή, στη γεύση και την πρακτικότητα. Ετσι, έχουμε απορρίψει συνταγές που πέρναγαν στη γεύση αλλά δεν πέρναγαν στην ετικέτα – και το ανάποδο!

Δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε απλώς ένα ακόμη παιδικό σνακ που θα ήταν μόνο εύκολο να πουληθεί στο ράφι, αλλά ένα προϊόν που θα δίναμε οι ίδιοι στα παιδιά μας χωρίς δεύτερες σκέψεις.

Υπάρχει, λοιπόν, μια πολύ συγκεκριμένη κουλτούρα πίσω από τη Sporos: καθαρές ετικέτες, ποιοτικές πρώτες ύλες, καθαρές συνταγές, διαφάνεια και η προσπάθεια να δημιουργούμε το καλύτερο προϊόν που μπορούμε. Ταυτόχρονα, πιστεύουμε ότι ένα καλό παιδικό σνακ πρέπει να είναι θρεπτικό, νόστιμο και πρακτικό. Δεν θέλουμε το “καλό για το παιδί μου” να σημαίνει ότι πρέπει να κάνω συμβιβασμό στη γεύση ή στην ευκολία».

Για όλη την οικογένεια

Ετσι, όπως αναφέρει, η Sporos έχει χτιστεί με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια, γεύση που αρέσει στα παιδιά και προϊόντα που μπορούν πραγματικά να ενταχθούν στην καθημερινότητα μιας οικογένειας. «Δεν προσπαθούμε απλώς να δημιουργήσουμε ένα ακόμη σνακ για παιδιά, αλλά μια καλύτερη και πιο αξιόπιστη επιλογή για όλη την οικογένεια».

Κατά την εκτίμησή της, όταν ένα παιδί μαθαίνει νωρίς να αναγνωρίζει και να απολαμβάνει πραγματικές πρώτες ύλες, δημιουργεί διαφορετική σχέση με το φαγητό.

«Και αυτό συχνά επηρεάζει ολόκληρη την οικογένεια. Το είδα και σε εμάς. Επειδή μαγειρεύαμε για το παιδί μας χωρίς αλάτι, σταδιακά σταματήσαμε να βάζουμε αλάτι και στο δικό μας φαγητό. Μια αλλαγή που ξεκινά για το παιδί καταλήγει να γίνεται συνήθεια για όλους. Γι’ αυτό πιστεύουμε ότι ο πήχης της ποιότητας που θέτουμε για τα παιδιά είναι ο σωστός πήχης και για τους ενήλικες».

Παράλληλα, η ομάδα που διοικεί την εταιρεία έχει άμεση σχέση με τους ίδιους τους γονείς. «Ακούμε καθημερινά τα σχόλιά τους και αυτό επηρεάζει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσουμε τα προϊόντα μας και τη Sporos συνολικά. Το γεγονός ότι μπορούμε να ακούμε μια ανάγκη και να ανταποκρινόμαστε γρήγορα είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για εμάς», αναφέρει η κυρία Χρηστογιάννη.

Οι δυσκολίες και η είσοδος της Ε. Κούρκουλου-Λάτση

Βεβαίως δεν ήταν όλα ρόδινα για την εταιρεία και τους ανθρώπους της. «Το να μετατρέψεις μια ιδέα που ξεκίνησε από προσωπική εμπειρία και να την κάνεις πραγματικό προϊόν είναι από μόνο του ένα πολύ μεγάλο σχολείο.

Ηρθαμε από άλλους κλάδους και χρειάστηκε να μάθουμε το food business στην πράξη – και μάλιστα ενώ ήδη τρέχαμε την εταιρεία. Είναι ένας κλάδος με πολλές παραμέτρους που πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα: πρώτες ύλες, παραγωγή, κανονιστικό πλαίσιο, logistics, ράφι.

Ξεκινήσαμε επίσης με περιορισμένους πόρους, οπότε κάθε απόφαση είχε βάρος. Ισως αυτή να είναι η μεγαλύτερη πρόκληση μιας startup: να μεγαλώνεις χωρίς να χάνεις αυτό που σε έκανε να ξεκινήσεις», όπως λέει.

Στο πλαίσιο αυτό, αποκτά βαρύνουσα σημασία η συμμετοχή της κυρίας Κούρκουλου-Λάτση.

«Η είσοδος της Εριέττας Κούρκουλου-Λάτση ως επενδύτριας και στρατηγικής συνεργάτιδας είναι ένα πολύ σημαντικό ορόσημο για τη Sporos.

Είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο μοιραζόμαστε κοινές αξίες γύρω από την οικογένεια, τα παιδιά και τη σημασία της διατροφής στα πρώτα χρόνια της ζωής. Το ότι επέλεξε να πιστέψει στη δική μας προσπάθεια και να συμμετέχει στην επόμενη φάση της Sporos έχει για εμάς ιδιαίτερη σημασία.

Η συνεργασία αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε πράγματα που μέχρι σήμερα κάναμε πιο σταδιακά και να κοιτάξουμε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση το επόμενο στάδιο ανάπτυξης.

Και ίσως το σημαντικότερο είναι ότι δεν πρόκειται απλώς για μια επενδυτική σχέση. Υπάρχει κοινό όραμα. Δεν ψάχναμε απλώς έναν επενδυτή. Ψάχναμε έναν άνθρωπο που θα καταλάβαινε γιατί υπάρχει η Sporos, τι θέλουμε να αλλάξουμε και πού θέλουμε να την πάμε», επισημαίνει η κυρία Χρηστογιάννη.

Οπως αποκαλύπτει, υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες πλευρές.

«Οσο μεγαλώνει μια εταιρεία και αρχίζει να ανοίγει τον ορίζοντά της, αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο την κοιτάζει η αγορά. Τα τελευταία χρόνια έχουμε γνωρίσει ανθρώπους που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τη Sporos και για το πώς μπορούν ενδεχομένως να συμμετέχουν στην πορεία της».

Για τη στάση που τηρούν τονίζει ότι «είμαστε θετικοί στο να καλωσορίσουμε νέους επενδυτές που μοιράζονται μαζί μας το ίδιο όραμα και τις ίδιες αντιλήψεις για το πού μπορεί να φτάσει η Sporos. Ανθρώπους που μπορούν να συνεισφέρουν με εμπειρία, τεχνογνωσία και νέες δυνατότητες ανάπτυξης». Παράλληλα, όμως, ξεκαθαρίζει ότι «για εμάς η σωστή επενδυτική συνεργασία πρέπει να δημιουργεί αξία και για τις δύο πλευρές. Θέλουμε ανθρώπους που να πιστεύουν πραγματικά σε αυτό που χτίζουμε και να θέλουν να είναι μέρος αυτής της πορείας».

Η θέση στην αγορά

Καθώς η εταιρεία έχει εισέλθει στον τρίτο χρόνο λειτουργίας της, το επόμενο ερώτημα είναι κατά πόσο έχει καταφέρει να κερδίσει τη θέση της στην αγορά.

«Αν κοιτάξω πίσω την απόσταση που έχουμε διανύσει, υπάρχουν αρκετά πράγματα που με κάνουν να αισθάνομαι ότι η Sporos έχει κάνει ήδη σημαντικά βήματα: έχουμε ξεπεράσει τα 350 σημεία πώλησης στην Ελλάδα και την Κύπρο, έχουμε δημιουργήσει 10 βασικά SKUs, περισσότερες από 8.000 οικογένειες έχουν επιλέξει τα προϊόντα μας και, κυρίως, έχουμε αρχίσει να βλέπουμε τη Sporos να αποκτά τη δική της θέση στην αγορά», απαντά η κυρία Χρηστογιάννη.

Σπεύδει όμως να διευκρινίσει ότι «για εμένα, το να κερδίσεις μια θέση στην αγορά δεν σημαίνει απλώς να αυξάνεις τα σημεία πώλησης. Σημαίνει να δημιουργείς ένα brand που ο καταναλωτής αναγνωρίζει, εμπιστεύεται και επιλέγει ξανά. Και αυτό είναι ίσως που με κάνει περισσότερο περήφανη μέχρι σήμερα: ότι η Sporos αρχίζει να γίνεται ένα brand που οι γονείς αναζητούν και αναγνωρίζουν. Οπότε σίγουρα υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση από την πορεία μας μέχρι σήμερα, αλλά ταυτόχρονα θεωρώ ότι είμαστε ακόμη στην αρχή. Τα milestones που έχουμε πετύχει μας δίνουν αυτοπεποίθηση, αλλά και μεγαλύτερη ευθύνη για το επόμενο βήμα».

Τα σχέδια για το μέλλον

Ποια είναι όμως τα επόμενα βήματα και τα γενικότερα σχέδια για το μέλλον της εταιρείας;

«Αυτό που μας απασχολεί πλέον είναι πώς μπορούμε να κάνουμε τη Sporos ακόμη πιο χρήσιμη στην καθημερινότητα μιας οικογένειας και ταυτόχρονα να ανοίξουμε τον δρόμο για την επόμενη φάση ανάπτυξης.

Θέλουμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και να διευρύνουμε την ποικιλία μας ώστε να καλύπτουμε ακόμη περισσότερες ανάγκες των γονιών στην καθημερινότητά τους. Να βρίσκεται η Sporos σε περισσότερες στιγμές της ημέρας ενός παιδιού και μιας οικογένειας, από το πρωινό και το lunchbox μέχρι το σνακ στο σχολείο, στη βόλτα και στις δραστηριότητες.

Παράλληλα, θέλουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω την παρουσία μας στην Ελλάδα και την Κύπρο και να κάνουμε τα επόμενα οργανωμένα βήματα προς τις ευρωπαϊκές αγορές.

Ο μεγαλύτερος στόχος μας, όμως, παραμένει πολύ απλός: να γίνει η υγιεινή επιλογή η εύκολη επιλογή. Να μπορεί ένας γονιός να βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ, να βλέπει τη Sporos στο ράφι και να ξέρει ότι μπορεί να την εμπιστευτεί», αναφέρει η κυρία Χρηστογιάννη.

Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύει ότι «αν καταφέρουμε να κάνουμε αυτή την επιλογή καθημερινότητα για ακόμη περισσότερες οικογένειες στην Ελλάδα και στη συνέχεια και σε άλλες αγορές της Ευρώπης, τότε θα έχουμε πετύχει κάτι πολύ μεγαλύτερο από το να δημιουργήσουμε μια επιτυχημένη εταιρεία. Θα έχουμε καταφέρει να κάνουμε λίγο πιο εύκολη την καθημερινότητα των γονιών και ταυτόχρονα να συμβάλουμε στο να μεγαλώνουν τα παιδιά με καλύτερες διατροφικές συνήθειες».

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