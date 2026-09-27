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Τα πρώτα βήματα για τη διαδικασία έναρξης της πρώτης γεώτρησης στην Ελλάδα, μετά από σχεδόν πέντε δεκαετίες, ξεκίνησαν, όπως είχε προαναγγείλει από τη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την αίτηση για έγκριση άδειας σε δύο εξειδικευμένα βοηθητικά για τη γεώτρηση πλοία.

Η Energean, ως διαχειρίστρια της Κοινοπραξίας που, με επικεφαλής την ExxonMobil, έχουν αποκτήσει τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης του Block 2 στην περιοχή της Κέρκυρας, υπέβαλε αίτημα στις ελληνικές αρχές για την έγκριση της δραστηριοποίησης δύο ειδικών πλοίων για υποβοηθητικές εργασίες της δοκιμαστικής γεώτρησης.

Σύμφωνα με το αίτημα, τα δύο πλοία, “SWIFT TIDE”, σημαίας Isle of Man, και “HIGHLAND CHIEFTAIN”, σημαίας United Kingdom, θα αναλάβουν εργασίες υποστήριξης στην υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση, όπως την μεταφορά του προσωπικού και τη μεταφορά γεωτρητικού εξοπλισμού, υλικών, ανταλλακτικών, αναλωσίμων και λοιπών εφοδίων μεταξύ της χερσαίας βάσης υποστήριξης και της πλωτής γεωτρητικής μονάδας (MODU).

Το αίτημα αναφέρει ότι οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 01.02.2027 έως 01.05.2027, κάτι που φαίνεται να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες και από πηγές του Υπουργείου Ενέργειας, που, μετά και τη συνάντηση του Σ. Παπασταύρου με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil, Τζον Αρντίλ ανέφεραν ότι η δοκιμαστική γεώτρηση θα ξεκινήσει Μάρτιο ή Απρίλιο του 2027.

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