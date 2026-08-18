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Καθώς οι τυφώνες γίνονται ολοένα και πιο ισχυροί λόγω της κλιματικής κρίσης, η εκκένωση των παράκτιων περιοχών της Φλόριντα εξελίσσεται σε μια ολοένα πιο δύσκολη και δαπανηρή διαδικασία. Χιλιάδες κάτοικοι εγκλωβίζονται σε ατελείωτες ουρές αυτοκινήτων, αντιμετωπίζουν ελλείψεις καυσίμων και προσπαθούν την τελευταία στιγμή να βρουν διαθέσιμες πτήσεις ή καταλύματα.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, μια νέα αμερικανική εταιρεία φιλοδοξεί να προσφέρει μια διαφορετική λύση. Η PriorityEvac, που ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Ιούνιο, παρέχει οργανωμένες ιδιωτικές πτήσεις εκκένωσης για συνδρομητές, υποσχόμενη γρήγορη και προγραμματισμένη απομάκρυνση από τις περιοχές υψηλού κινδύνου πριν από την άφιξη ενός τυφώνα.

Συνδρομή για… θέση διαφυγής

Με ετήσια συνδρομή 1.250 δολαρίων, κάθε μέλος εξασφαλίζει συμμετοχή σε έως δύο πτήσεις εκκένωσης ανά περίοδο τυφώνων, η οποία διαρκεί από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο.

Οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται με αεροσκάφη Airbus A320, τα οποία αναχωρούν από έξι μεγάλα αεροδρόμια της Φλόριντα με προορισμό την Ατλάντα, μια πόλη που επιλέχθηκε λόγω της μεγάλης ξενοδοχειακής υποδομής και των πολλών αεροπορικών συνδέσεων με την υπόλοιπη χώρα.

Η εταιρεία επιτρέπει επίσης τη μεταφορά κατοικιδίων, με επιπλέον χρέωση για τα μικρά ζώα, ενώ τα μεγαλύτερα χρειάζονται ξεχωριστή θέση.

Πώς ενεργοποιείται η εκκένωση

Η υπηρεσία δεν ενεργοποιείται αυτόματα με κάθε κακοκαιρία. Η PriorityEvac παρακολουθεί τις προβλέψεις του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων των ΗΠΑ και, όταν ένας τυφώνας πληροί συγκεκριμένα κριτήρια έντασης και πορείας, ειδοποιεί τα μέλη της με όλες τις πληροφορίες για την αναχώρηση.

Οι επιβάτες ενημερώνονται για το αεροδρόμιο, το σημείο επιβίβασης, την ώρα check-in και την αναχώρηση, ενώ ανάλογα με τη ζήτηση μπορούν να πραγματοποιούνται πολλές πτήσεις μέσα στην ίδια ημέρα.

Σύμφωνα με τον ιδρυτή της εταιρείας, Τζέισον Μούργιο, η ανάλυση δεδομένων από περισσότερους από δύο δεκαετίες τυφώνων έδειξε ότι οι περισσότεροι κάτοικοι διαθέτουν συνήθως ένα χρονικό παράθυρο 36 έως 60 ωρών για να εγκαταλείψουν με ασφάλεια την περιοχή.

Η ιδέα γεννήθηκε μέσα στο χάος των εκκενώσεων

Ο Μούργιο αποφάσισε να δημιουργήσει την υπηρεσία όταν παρακολούθησε φίλους και συγγενείς να προσπαθούν απεγνωσμένα να εγκαταλείψουν τη Φλόριντα πριν από την άφιξη ισχυρών τυφώνων.

Όπως περιγράφει, οικογένειες χωρίζονταν επειδή δεν έβρισκαν θέσεις στην ίδια πτήση, τα αεροπορικά εισιτήρια ξεπερνούσαν τα 1.500 δολάρια ανά άτομο, ενώ οι δρόμοι παρέλυαν από την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τις ελλείψεις καυσίμων.

Η PriorityEvac σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει ένα προκαθορισμένο σχέδιο εκκένωσης και να απομακρύνει την αβεβαιότητα των τελευταίων ωρών.

Η κλιματική κρίση και οι «δύο ταχύτητες» προστασίας

Η εμφάνιση τέτοιων υπηρεσιών αναζωπυρώνει, ωστόσο, τη συζήτηση για τις κοινωνικές ανισότητες που εντείνει η κλιματική κρίση.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται συχνότερα και ισχυρότερα, οι πολίτες με υψηλότερα εισοδήματα αποκτούν περισσότερες επιλογές για να προστατευθούν, ενώ όσοι διαθέτουν περιορισμένους οικονομικούς πόρους παραμένουν περισσότερο εκτεθειμένοι.

Η Christa Remington, επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριντα, υπογραμμίζει ότι οι φυσικές καταστροφές μπορεί να απειλούν ολόκληρες κοινότητες, όμως η δυνατότητα έγκαιρης διαφυγής δεν κατανέμεται ισότιμα.

Ανάλογη είναι και η εκτίμηση του Jeff Schlegelmilch, ειδικού στην ανθεκτικότητα απέναντι στις φυσικές καταστροφές στο Columbia Climate School. Όπως εξηγεί, ένα προκαθορισμένο σχέδιο εκκένωσης μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμο, ιδιαίτερα για οικογένειες με ηλικιωμένους, μικρά παιδιά, άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή ή έχουν κατοικίδια.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η υπηρεσία καλύπτει μόνο τη μεταφορά προς ασφαλή περιοχή. Οι συνδρομητές εξακολουθούν να επιβαρύνονται με τα έξοδα διαμονής και της επιστροφής τους, ενώ μια τόσο σύνθετη επιχείρηση δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια για λάθη.

Οι οικονομικές ανισότητες παραμένουν

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η εκκένωση πριν από έναν τυφώνα αποτελεί ήδη μια διαδικασία με έντονες κοινωνικές ανισότητες.

Έρευνα του Πανεπιστημίου της Πολιτείας της Φλόριντα διαπίστωσε ότι περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους της πολιτείας δεν διαθέτουν οργανωμένο σχέδιο εκκένωσης. Επιπλέον, οι μισοί από όσους συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι η έλλειψη χρημάτων αποτελεί τον βασικό λόγο που δεν εγκαταλείπουν την περιοχή όταν απειλείται από ακραία καιρικά φαινόμενα, ενώ περίπου το 43% ανέφερε ότι διαθέτει λιγότερα από 1.000 δολάρια για έκτακτες ανάγκες.

Η Christina Dahl, αντιπρόεδρος επιστημονικών θεμάτων στο Climate Central, προειδοποιεί ότι ένα σύστημα στο οποίο οι οικονομικά ισχυρότεροι απομακρύνονται με ιδιωτικά αεροπλάνα, ενώ οι υπόλοιποι παραμένουν στις επικίνδυνες ζώνες επειδή δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στο κόστος, δεν μπορεί να θεωρηθεί πραγματικά ανθεκτικό.

Την ίδια ώρα, οι αλλαγές και οι περικοπές στους μηχανισμούς αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών στις ΗΠΑ ενισχύουν την αβεβαιότητα για την επάρκεια της δημόσιας βοήθειας, ωθώντας ολοένα περισσότερους πολίτες να αναζητούν ιδιωτικές λύσεις προστασίας.

Η PriorityEvac, πάντως, θεωρεί ότι η υπηρεσία της μπορεί να αποσυμφορήσει τους κρατικούς μηχανισμούς εκκένωσης και ήδη σχεδιάζει την επέκτασή της πέρα από τη Φλόριντα, με στόχο να καλύψει στο μέλλον και άλλες φυσικές καταστροφές, όπως οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές.

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