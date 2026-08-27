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Οι υψηλές θερμοκρασίες εξακολουθούν να λειτουργούν θετικά για τις πωλήσεις παγωτού, όμως την ίδια στιγμή οι μεγάλες βιομηχανίες του κλάδου προετοιμάζονται για μια διαφορετική καταναλωτική πραγματικότητα. Όλο και περισσότεροι καταναλωτές θέλουν να απολαμβάνουν το αγαπημένο τους γλύκισμα, αλλά με λιγότερες θερμίδες, μικρότερες ποσότητες και περισσότερα διατροφικά οφέλη.

Η αυξανόμενη χρήση φαρμάκων GLP-1, τα οποία περιορίζουν την όρεξη, σε συνδυασμό με τη στροφή προς πιο υγιεινές επιλογές και τον μεγαλύτερο έλεγχο των συστατικών στις ετικέτες, οδηγεί τις εταιρείες σε επανασχεδιασμό των προϊόντων τους. Μικρότερες μερίδες, περισσότερη πρωτεΐνη, χαμηλότερη θερμιδική αξία και πιο «καθαρές» συνταγές βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής της βιομηχανίας, σύμφωνα με το Reuters.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η αλλαγή στις συνήθειες είναι ήδη ορατή. Στις ΗΠΑ, ο όγκος των πωλήσεων παγωτού μειώθηκε κατά 1,5% σε ετήσια βάση έως τις 13 Ιουνίου, σύμφωνα με στοιχεία της NielsenIQ. Την ίδια στιγμή, έρευνα της Boston Consulting Group δείχνει ότι οι καταναλωτές που λαμβάνουν φάρμακα GLP-1 έχουν περιορίσει την κατανάλωση κατεψυγμένων γλυκισμάτων κατά τουλάχιστον 10%.

Η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι το παγωτό βγαίνει από τις καταναλωτικές συνήθειες. Οι εταιρείες εκτιμούν ότι οι αγοραστές θα συνεχίσουν να επιλέγουν το προϊόν, αρκεί να μπορούν να συνδυάσουν την απόλαυση με λιγότερες θερμίδες, μικρότερες μερίδες και κάποιο πρόσθετο διατροφικό πλεονέκτημα.

Όπως εξηγεί η Λίζα Βόρτσμαν, επικεφαλής μάρκετινγκ και καινοτομίας της The Magnum Ice Cream Company στις ΗΠΑ, οι καταναλωτές εξακολουθούν να αναζητούν την απόλαυση, αλλά πλέον θέλουν αυτή να συνοδεύεται και από ένα στοιχείο ευεξίας.

Η μικρότερη μερίδα γίνεται μεγάλο στοίχημα

Η Blue Bunny, που ανήκει στη Ferrero, διαπιστώνει ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον για τα Mini Swirls, τα οποία αποδίδουν περίπου 150 θερμίδες ανά μερίδα. Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά σε αλλαγές στις συνταγές της, αφαιρώντας συστατικά που όλο και περισσότεροι καταναλωτές επιθυμούν να αποφεύγουν.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το σιρόπι καλαμποκιού υψηλής περιεκτικότητας σε φρουκτόζη, αλλά και τα τεχνητά χρώματα και αρώματα. Η αλλαγή αυτή αντανακλά τη γενικότερη τάση προς προϊόντα με πιο απλή και κατανοητή σύνθεση.

Ο Άντριου Μοντζελέφσκι, ανώτερο στέλεχος μάρκετινγκ της Blue Bunny, επισημαίνει ότι οι εταιρείες γνωρίζουν πλέον πολύ καλά πως υπάρχουν συστατικά τα οποία οι καταναλωτές δεν θέλουν να συναντούν τόσο συχνά στα τρόφιμα που αγοράζουν.

Περισσότερη πρωτεΐνη και λιγότερες θερμίδες

Η The Magnum Ice Cream Company, στο χαρτοφυλάκιο της οποίας βρίσκονται μεταξύ άλλων τα Magnum και Ben & Jerry’s, επιταχύνει την ανάπτυξη προϊόντων που συνδέονται περισσότερο με την ευεξία και την πιο ισορροπημένη διατροφή.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Yasso, το παγωμένο ελληνικό γιαούρτι που έχει καταγράψει μέση ετήσια ανάπτυξη περίπου 20% την τελευταία πενταετία. Η πορεία του δείχνει ότι υπάρχει ισχυρή ζήτηση για προϊόντα που επιχειρούν να συνδυάσουν την εμπειρία του παγωτού με υψηλότερη διατροφική αξία.

Ιδιαίτερη απήχηση στους χρήστες φαρμάκων GLP-1 εμφανίζουν και προϊόντα όπως τα Breyers CarbSmart και Popsicle Sugar-Free. Συνολικά, τα εμπορικά σήματα της εταιρείας κατέχουν μερίδιο περίπου 26% στην αμερικανική αγορά λειτουργικών παγωτών και προϊόντων που συνδέονται με την ευεξία, μια αγορά η αξία της οποίας υπολογίζεται σε 2,2 δισ. δολάρια.

Περίπου 16 εκατομμύρια Αμερικανοί χρησιμοποιούν σήμερα φάρμακα GLP-1, σύμφωνα με την Boston Consulting Group, ενώ ο αριθμός αυτός εκτιμάται ότι θα αυξηθεί αισθητά μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Η τάση έχει ήδη κινητοποιήσει μεγάλες επιχειρήσεις τροφίμων, από τη Nestlé μέχρι την Conagra. Οι εταιρείες προσαρμόζουν τις συνταγές τους, ενισχύοντας τα προϊόντα με περισσότερη πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες των καταναλωτών.

Η άνοδος των πωλήσεων της Halo Top

Η Halo Top, που επίσης ανήκει στη Ferrero, επιχειρεί να προσφέρει την αίσθηση ενός συμβατικού παγωτού με περίπου τις μισές θερμίδες σε σχέση με αντίστοιχα προϊόντα βασικών ανταγωνιστών.

Η στρατηγική φαίνεται να αποδίδει, καθώς οι πωλήσεις της εταιρείας έχουν αυξηθεί με διψήφιο ποσοστό μέσα στην τελευταία διετία. Την ίδια περίοδο, η συνολική αγορά κινήθηκε με πολύ χαμηλότερο ρυθμό, κοντά στο 2,5%, σύμφωνα με στοιχεία της Circana.

Σε αντίθεση με άλλες εταιρείες που εστιάζουν κυρίως στη μείωση της μερίδας, η Halo Top επιλέγει να διατηρεί πιο γενναιόδωρες ποσότητες, συνδυάζοντας έντονες γεύσεις με περισσότερη πρωτεΐνη και χαμηλότερο αριθμό θερμίδων.

Όπως παρατηρεί ο Κρις Κοστάλι, αντιπρόεδρος της NielsenIQ για τον κλάδο τροφίμων, οι καταναλωτές δεν αντιμετωπίζουν πλέον την απόλαυση ως κάτι που δικαιολογεί αυτομάτως οποιαδήποτε διατροφική υπερβολή.

Τα στοιχεία της αγοράς αποτυπώνουν αυτή την αντίφαση. Η αξία των πωλήσεων παγωτού στις ΗΠΑ αυξήθηκε περίπου 2,8% τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με τη Circana, ενώ οι ποσότητες που πωλήθηκαν μειώθηκαν.

Ανάμεσα στις διαφορετικές κατηγορίες, μόνο τα υπερπολυτελή παγωτά κατέγραψαν αύξηση στον όγκο πωλήσεων. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι καταναλωτές μπορεί να αγοράζουν παγωτό λιγότερο συχνά, αλλά όταν αποφασίζουν να το κάνουν είναι περισσότερο πρόθυμοι να πληρώσουν για υψηλότερη ποιότητα και πιο έντονη εμπειρία απόλαυσης.

Η νέα τάση περνά και στην Ευρώπη

Η αλλαγή στις καταναλωτικές προτιμήσεις δεν περιορίζεται στην αμερικανική αγορά. Αντίστοιχη εικόνα διαμορφώνεται πλέον και στην Ευρώπη, όπου οι παραγωγοί παρατηρούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για μικρότερες μερίδες και προϊόντα με πιο ξεκάθαρα χαρακτηριστικά ποιότητας και ευεξίας.

Η Glacier, μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής παγωτού για προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, καταγράφει αυξημένη ζήτηση για μικρότερα μεγέθη, premium παγωτά και γρανίτες με μειωμένες θερμίδες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ματ Φροστ, εξηγεί ότι ένας καταναλωτής που χρησιμοποιεί GLP-1 και αποφασίζει να φάει ένα γλύκισμα θέλει η συγκεκριμένη επιλογή να αξίζει πραγματικά την κατανάλωση.

Για τις εταιρείες, πάντως, η δυσκολία δεν περιορίζεται απλώς στη μείωση της ζάχαρης, των λιπαρών ή των συνολικών θερμίδων. Το βασικό ζητούμενο είναι να γίνουν οι αλλαγές χωρίς να υποβαθμιστεί η γεύση και η συνολική εμπειρία του προϊόντος.

Εάν ένα παγωτό που προβάλλεται ως πιο υγιεινό δίνει στον καταναλωτή την αίσθηση ότι κάνει σημαντικό συμβιβασμό στην απόλαυση, είναι πολύ πιθανό να μη γίνει επαναλαμβανόμενη αγορά. Για τον λόγο αυτό, η νέα «συνταγή» της βιομηχανίας καλείται να συνδυάσει δύο απαιτήσεις που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν δύσκολο να συνυπάρξουν: λιγότερες ενοχές και χαμηλότερες θερμίδες, αλλά χωρίς καμία ουσιαστική υποχώρηση στη γεύση.

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