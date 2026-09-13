Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Την παρουσίαση σύντομα 30 συγκεκριμένων επενδυτικών ευκαιριών, που μπορούν να φέρουν ως 20 δις νέες επενδύσεις, προαναγγέλει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στην «Κ».

Ο υπουργός αναγνωρίζει την πρόκληση της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου, λέγοντας ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, με περισσότερες επενδύσεις στην τεχνολογία και περισσότερες εξαγωγές.

Υποστηρίζει, άλλωστε, ότι ο ρυθμός ανάπτυξης 2% που ανέφερε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ «δεν είναι ταβάνι».

Ο υπουργός αναφέρθηκε στη συνέντευξη στην ανάγκη επιτάχυνσης των επενδύσεων και ενίσχυσης της παραγωγικότητας, με στόχο τη σταθερή σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας με την Ευρώπη, επικεντρώνεται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναδεικνύοντας ως βασικές προτεραιότητες την αύξηση της μεταποίησης, τη δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρήσεων, τις συγχωνεύσεις και εξαγορές, την τεχνολογία και την εξωστρέφεια.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επισημαίνει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδότησε ένα επενδυτικό κύμα που η Ελλάδα είχε να δει εδώ και δεκαπέντε χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι η επίδραση των συγκεκριμένων επενδύσεων δεν σταματά με τη λήξη του Ταμείου. Αντίθετα, όπως εκτιμά, θα συνεχίσουν να δημιουργούν ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και εισόδημα τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η ελληνική οικονομία διαθέτει πλέον προϋποθέσεις που δεν υπήρχαν στο παρελθόν, όπως η επενδυτική βαθμίδα, οι υγιείς τράπεζες, η δημοσιονομική αξιοπιστία και η καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια. Το κράτος, σύμφωνα με τον ίδιο, μπορεί να καθορίζει τις στρατηγικές προτεραιότητες, ωστόσο η πραγματική αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου θα προέλθει κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα.

Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρεί κρίσιμο να αποκτήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις μεγαλύτερη κλίμακα, ακόμη και μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν μεγαλύτερες επενδύσεις στην τεχνολογία και να διευρύνουν την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές.

Ο επενδυτικός χάρτης και οι 30 ευκαιρίες

Κεντρικό εργαλείο αυτής της στρατηγικής είναι το «Invest Ahead», το οποίο ο υπουργός χαρακτηρίζει «επενδυτικό χάρτη της χώρας για την επόμενη δεκαετία».

Όπως σημειώνει, το 2019 οι επενδύσεις αντιστοιχούσαν στο 11% του ΑΕΠ, ενώ για φέτος η εκτίμηση του προϋπολογισμού τις τοποθετεί στο 17,7% του ΑΕΠ. Η Ελλάδα, ωστόσο, εξακολουθεί να υπολείπεται χωρών όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία, όπου το αντίστοιχο ποσοστό κινείται περίπου στο 22%.

Η απόσταση των 4,3 ποσοστιαίων μονάδων μεταφράζεται, σύμφωνα με τον υπουργό, σε παραγωγικότητα, μισθούς, θέσεις εργασίας και εξαγωγές που εξακολουθούν να λείπουν από την ελληνική οικονομία.

Στο πλαίσιο του Invest Ahead, το υπουργείο εξέτασε την οικονομία κλάδο προς κλάδο και κατέληξε σε περίπου 30 συγκεκριμένες επενδυτικές ευκαιρίες, οι οποίες εκτείνονται από την αφαλάτωση στα νησιά και τα ναυπηγεία για σκάφη πολυτελείας έως τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.

Η δυνητική επίδραση του σχεδίου, σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, μπορεί να φτάσει έως τα 20 δισ. ευρώ νέων επενδύσεων μέσα σε μία δεκαετία και τα 20-25 δισ. ευρώ πρόσθετου εισοδήματος. Οι συγκεκριμένες επενδυτικές προτάσεις αναμένεται να παρουσιαστούν σύντομα στην αγορά.

Millennium και χρηματοοικονομικό οικοσύστημα

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο υπουργός και στην εγκατάσταση της Millennium στην Ελλάδα, την οποία συνδέει με την προσπάθεια δημιουργίας ενός νέου χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος στη χώρα.

Όπως αναφέρει, η παρουσία ενός από τους μεγαλύτερους διεθνείς διαχειριστές κεφαλαίων μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και να μεταφέρει τεχνογνωσία στην ελληνική αγορά.

Απορρίπτει παράλληλα την κριτική περί προνομιακής φορολογικής μεταχείρισης, σημειώνοντας ότι οι εταιρείες και οι εργαζόμενοί τους θα φορολογούνται κανονικά στην Ελλάδα. Στόχος, όπως εξηγεί, είναι η δημιουργία ενός σταθερού και ανταγωνιστικού πλαισίου που θα προσελκύει διεθνείς επιχειρήσεις και στελέχη υψηλού επιπέδου.

«Θέλουμε μια διεθνής καριέρα στα χρηματοοικονομικά να μπορεί να χτιστεί και από την Αθήνα», τονίζει, προσθέτοντας ότι στόχος είναι «το διεθνές κεφάλαιο και το ελληνικό ταλέντο να συναντιούνται εδώ». Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσει και την επιλογή του Chris Rokos να έχει στην Ελλάδα τόσο τη φορολογική κατοικία του όσο και παρουσία της εταιρείας του.

Φοροδιαφυγή και ελεύθεροι επαγγελματίες

Για τις αλλαγές στη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υποστηρίζει ότι οι ελαφρύνσεις καθίστανται δυνατές επειδή «η μάχη κατά της φοροδιαφυγής αποδίδει».

Η επέκταση του myDATA, των POS, των ηλεκτρονικών συναλλαγών και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης έχει, όπως σημειώνει, προσφέρει στο κράτος σαφέστερη εικόνα της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας.

Ο υπουργός αναγνωρίζει ότι οι προσαυξήσεις 5% λόγω τζίρου και 10% λόγω μισθοδοσίας στο τεκμαρτό εισόδημα μπορούσαν να προκαλέσουν αδικίες και για τον λόγο αυτό καταργούνται. Παραμένει, ωστόσο, ως ελάχιστη βάση ο κατώτατος μισθός, καθώς, όπως υποστηρίζει, είναι εύλογο ένας ελεύθερος επαγγελματίας να μη δηλώνει συστηματικά εισόδημα χαμηλότερο από έναν εργαζόμενο που αμείβεται με τον κατώτατο.

Η στρατηγική του υπουργείου είναι, όπως αναφέρει, η σταδιακή μετάβαση «από τις οριζόντιες παραδοχές στη δικαιότερη φορολόγηση», καθώς η αύξηση των πραγματικών δεδομένων περιορίζει την ανάγκη για οριζόντια τεκμήρια.

Ο «κουμπαράς» της νέας γενιάς

Για τον επενδυτικό λογαριασμό της νέας γενιάς, ο υπουργός υπεραμύνεται της επιλογής να μην υπάρχει εισοδηματικό κριτήριο, εξηγώντας ότι πρόκειται για μέτρο διαφορετικής φιλοσοφίας από τα παραδοσιακά εργαλεία οικογενειακής πολιτικής.

Ο στόχος είναι κάθε παιδί να μπορεί να αποκτήσει ένα πρώτο κεφάλαιο ζωής, με το κράτος να αντιστοιχίζει ένα προς ένα τις καταθέσεις έως το ποσό των 1.200 ευρώ ετησίως.

Κατά τον ίδιο, για ένα εύπορο νοικοκυριό το ποσό αυτό είναι σχετικά περιορισμένο, ενώ για μια οικογένεια που μπορεί να αποταμιεύσει μόλις 200 ή 300 ευρώ τον χρόνο ο διπλασιασμός της αποταμίευσης αποκτά ουσιαστική σημασία. Οι αποδόσεις που χρησιμοποιούνται στα σχετικά παραδείγματα στηρίζονται, όπως εξηγεί, στα 18 χρόνια επένδυσης και ανατοκισμού, ενώ προβλέπονται αυστηροί κανόνες και εποπτεία.

Δημόσιο: Αμοιβές και παραγωγικότητα μαζί

Αναφερόμενος στις αυξήσεις των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, που αποτελούν μία από τις παρεμβάσεις με υψηλό δημοσιονομικό κόστος, ο Κυριάκος Πιερρακάκης συνδέει τις καλύτερες αμοιβές με την ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας.

«Πρέπει να ζητάμε περισσότερα από το Δημόσιο», σημειώνει, προσθέτοντας όμως ότι ένα καλύτερο Δημόσιο πρέπει να είναι σε θέση να προσελκύει και να διατηρεί ικανούς ανθρώπους.

Η παραγωγικότητα, σύμφωνα με τον υπουργό, δεν εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των εργαζομένων, αλλά από τον χρόνο εξυπηρέτησης των πολιτών, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την ψηφιοποίηση, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Η εμπειρία του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, όπως υποστηρίζει, έχει ήδη αποδείξει ότι καλύτερες αμοιβές και μεγαλύτερη παραγωγικότητα μπορούν και πρέπει να κινούνται παράλληλα.

Το πακέτο των 2,2 δισ. ευρώ και τα δημοσιονομικά όρια

Για το πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, ο υπουργός τονίζει ότι το δημοσιονομικό του αποτύπωμα ανέρχεται σε 2,2 δισ. ευρώ το 2027 και αφορά μόνιμες παρεμβάσεις.

Υπογραμμίζει ότι, σε αντίθεση με αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που καλούνται να περιορίσουν δαπάνες, να αυξήσουν φόρους ή να εφαρμόσουν προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, η Ελλάδα βρίσκεται σε θέση να μειώνει φόρους και ασφαλιστικές εισφορές και να αυξάνει τα εισοδήματα.

Αποδίδει τη δυνατότητα αυτή στη δημοσιονομική πρόοδο των τελευταίων ετών, προειδοποιώντας ότι πρέπει να προστατευθεί. «Δημοσιονομική σοβαρότητα είναι να μην πάρεις πίσω αύριο όσα δίνεις σήμερα. Λαϊκισμός είναι να υπόσχεσαι από χρήματα που δεν υπάρχουν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος απορρίπτει και τη σύνδεση των συγκεκριμένων μέτρων με τις εκλογές του 2027. Όπως δηλώνει, εάν δεν υπήρχαν εκλογές, θα επέλεγε και πάλι τη μείωση του βάρους στην εργασία, τη στήριξη συνταξιούχων και δημοσίων λειτουργών, τα κίνητρα για επενδύσεις, την κατάργηση των τεκμηρίων και τη στήριξη της νέας γενιάς.

«Η οικονομική πολιτική δεν μπορεί να γράφεται με βάση το εκλογικό ημερολόγιο. Και δεν γράφεται», τονίζει.

«Το 2% δεν είναι ταβάνι»

Σε ό,τι αφορά τις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ξεκαθαρίζει ότι δεν θεωρεί τον ρυθμό ανάπτυξης 2% ως ανώτατο όριο.

«Δεν θεωρώ το 2% ταβάνι. Είναι μια βάση πάνω στην οποία πρέπει να χτίσουμε», αναφέρει, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα έχασε περίπου το ένα τέταρτο του ΑΕΠ της κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, μαζί με επενδύσεις και ανθρώπινο κεφάλαιο.

Ένα τέτοιο χάσμα, όπως σημειώνει, δεν μπορεί να καλυφθεί μέσα σε λίγα χρόνια. Ωστόσο, θεωρεί ότι η κατεύθυνση έχει αλλάξει, καθώς η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από την Ευρωζώνη, η ανεργία έχει μειωθεί και οι επενδύσεις αυξάνονται.

Για την επιτάχυνση της σύγκλισης με την Ευρώπη, κλειδί θεωρεί την περαιτέρω αύξηση των επενδύσεων και της παραγωγικότητας. «Δεν μας ενδιαφέρει απλώς να μεγαλώνει η οικονομία, αλλά να συγκλίνει σταθερά με την Ευρώπη», επισημαίνει.

Eurogroup και ευρωπαϊκές επενδύσεις

Τέλος, αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή ατζέντα και στη θητεία του στην προεδρία του Eurogroup έως τον Ιούνιο του 2028, ο υπουργός εμφανίζεται αισιόδοξος για την προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Το βασικό πρόβλημα της Ευρώπης, όπως υποστηρίζει, δεν είναι η έλλειψη αποταμιεύσεων, αλλά η αδυναμία της να μετατρέψει τις ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις σε επενδύσεις εντός της ίδιας της Ευρώπης.

Η σχετική πρωτοβουλία επιταχύνεται, σύμφωνα με τον ίδιο, καθώς υπάρχει πλέον ευρεία συναίνεση ότι οι επενδύσεις είναι απαραίτητες για τη χρηματοδότηση της ανταγωνιστικότητας, της άμυνας και της τεχνολογικής αυτονομίας της Ευρώπης.

Πιο άμεσα αποτελέσματα μπορεί, ωστόσο, να δώσει η Τραπεζική Ένωση, δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή οικονομία εξακολουθεί να χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τις τράπεζες. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τάσσεται υπέρ της διευκόλυνσης των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών, ώστε να δημιουργηθούν τραπεζικοί όμιλοι πραγματικά ευρωπαϊκής κλίμακας, αλλά και υπέρ της απλοποίησης του ρυθμιστικού πλαισίου.

«Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που θα μπορεί να χρηματοδοτεί η ίδια το μέλλον της», καταλήγει στη συνέντευξη.

Διαβάστε ακόμη

Bloomberg: Πώς η Αθήνα μπήκε στο ραντάρ των μεγάλων hedge funds και ανταγωνίζεται Λονδίνο, Μιλάνο και Ντουμπάι

Μητσοτάκης από Καστελλόριζο: 5.000 ευρώ για κατοίκους και όσους υπηρετούν στο νησί – «Δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν»

Αθηναϊκή Ριβιέρα: Τέσσερα ιστορικά ακίνητα μετατρέπονται σε πολυτελείς κατοικίες (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ