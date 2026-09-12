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Η ξηρασία που έπληξε τη Γαλλία το καλοκαίρι του 2026 αναγκάζει τη χώρα να προσαρμόσει, έστω και προσωρινά, ακόμη και τους αυστηρούς κανόνες που διέπουν την παραγωγή ορισμένων από τα διασημότερα τυριά της. Η μεγάλη έλλειψη βροχοπτώσεων δημιούργησε σοβαρό πρόβλημα στα κοπάδια από τα οποία προέρχεται το γάλα για την παραγωγή προστατευόμενων τυριών.

Με κυβερνητικά διατάγματα αποφασίστηκε να δοθούν προσωρινές εξαιρέσεις στους παραγωγούς των Abondance, Beaufort και Comté, τριών ιδιαίτερα γνωστών τυριών που παράγονται στις ορεινές ζώνες της ανατολικής Γαλλίας.

Οι διευκολύνσεις αναμένεται να επεκταθούν και σε άλλες προστατευόμενες ποικιλίες. Στην πράξη, οι κτηνοτρόφοι θα μπορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να χρησιμοποιούν σανό από περιοχές εκτός της αυστηρά καθορισμένης γεωγραφικής ζώνης παραγωγής.

Στη λίστα των τυριών που αναμένεται να επηρεαστούν περιλαμβάνονται τα Cantal, Bleu d’Auvergne, Fourme d’Ambert, Bleu du Vercors-Sassenage και Reblochon, καθώς και το κατσικίσιο Rocamadour.

Οι εξαιρέσεις επεκτείνονται πέρα από τα τυριά

Οι επιπτώσεις του φετινού καύσωνα και της ξηρασίας δεν περιορίζονται, ωστόσο, στην κτηνοτροφία και την τυροκομία.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Προέλευσης και Ποιότητας (INAO), ο οργανισμός που είναι αρμόδιος για το γαλλικό σύστημα προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης, ενέκρινε προσωρινές παρεκκλίσεις από τους κανόνες παραγωγής και για μια σειρά άλλων προϊόντων.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται συγκεκριμένοι τύποι Calvados και μηλίτη από τη Νορμανδία, το αφρώδες κρασί Crémant d’Alsace, το αρνί που παράγεται στην περιοχή Poitou-Charentes, καθώς και τα δαμάσκηνα Reine-Claude.

Οι πιστοποιήσεις προέλευσης έχουν ιδιαίτερη οικονομική σημασία για τους παραγωγούς, καθώς τους επιτρέπουν να διαθέτουν τα προϊόντα τους στην αγορά σε υψηλότερες τιμές. Ταυτόχρονα, όμως, συνεπάγονται την τήρηση αυστηρών προδιαγραφών τόσο ως προς τη γεωγραφική προέλευση όσο και ως προς τις μεθόδους παραγωγής.

Οι κανόνες αυτοί έχουν σχεδιαστεί ώστε να προστατεύουν τη μοναδική ταυτότητα τυριών, κρασιών και άλλων παραδοσιακών προϊόντων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οποίων θεωρείται ότι συνδέονται άμεσα με τον τόπο όπου παράγονται.

Στον πυρήνα αυτής της φιλοσοφίας βρίσκεται η έννοια του terroir, η οποία συνδέει τα φυσικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής –το έδαφος, το κλίμα και το περιβάλλον– με τις παραδοσιακές τεχνικές παραγωγής που έχουν αναπτυχθεί εκεί.

Πώς αλλάζει η παραγωγή λόγω της ξηρασίας

Το INAO χαρακτηρίζει πλέον την ξηρασία του 2026 «ιστορική», γεγονός που επιτρέπει την ενεργοποίηση ειδικών εξαιρέσεων από τους κανονισμούς για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Abondance, που παράγεται στις γαλλικές Άλπεις. Οι κτηνοτρόφοι θα μπορούν προσωρινά να περιορίσουν το ποσοστό του χόρτου που καταναλώνουν τα ζώα μέσω βόσκησης από το 50% στο 15%.

Παράλληλα, αποκτούν τη δυνατότητα να προμηθεύονται ζωοτροφές από άλλες γεωγραφικές περιοχές, πέραν εκείνων που προβλέπουν κανονικά οι αυστηρές προδιαγραφές παραγωγής, καθώς και να χρησιμοποιούν πρόσθετα συμπληρώματα διατροφής για τα κοπάδια τους.

Ανάλογες προσαρμογές προβλέπονται και για το Comté, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γαλλικά τυριά. Οι παραγωγοί στα βουνά Jura θα έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν το τοπικό πράσινο καλαμπόκι που χρησιμοποιούν στη διατροφή των ζώων με καλαμπόκι το οποίο προέρχεται από άλλες περιοχές.

Οι συγκεκριμένες παρεκκλίσεις δεν αποτελούν πρωτοφανή πρακτική. Τόσο η γαλλική όσο και η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιτρέπουν προσωρινές εξαιρέσεις από τις προδιαγραφές των προστατευόμενων προϊόντων όταν προκύπτουν ακραία καιρικά φαινόμενα που καθιστούν αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη την τήρηση των κανονικών όρων παραγωγής.

Αντίστοιχες αποφάσεις είχαν ληφθεί και μετά το ιδιαίτερα ξηρό καλοκαίρι του 2022, όταν οι παραγωγοί αντιμετώπισαν παρόμοιες δυσκολίες στη διασφάλιση των απαραίτητων ζωοτροφών.

Το μεγάλο ερώτημα για το terroir

Το επόμενο διάστημα θα δείξει εάν οι αλλαγές στις ζωοτροφές και στις μεθόδους παραγωγής θα έχουν κάποια αισθητή επίπτωση στη γεύση και την ποιότητα των τυριών, αλλά και εάν θα επηρεάσουν τις παραγόμενες ποσότητες και τελικά τις τιμές τους στην αγορά.

Το ζήτημα, όμως, ξεπερνά τις συνέπειες μιας μόνο δύσκολης παραγωγικής χρονιάς. Οι ολοένα συχνότερες περίοδοι ακραίας ζέστης και ξηρασίας δημιουργούν ευρύτερο προβληματισμό σχετικά με το κατά πόσο οι σημερινοί αυστηροί κανόνες των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης μπορούν να παραμείνουν βιώσιμοι μακροπρόθεσμα.

Η κλιματική αλλαγή ενδέχεται να αναγκάσει τους παραγωγούς να επανεξετάσουν πρακτικές που παρέμεναν σχεδόν αμετάβλητες επί δεκαετίες. Εάν οι παραδοσιακές περιοχές παραγωγής πάψουν να διαθέτουν σταθερά τις πρώτες ύλες και τις κλιματικές συνθήκες που απαιτούνται, οι εξαιρέσεις ίσως χρειαστεί να γίνουν συχνότερες.

Και τότε το ερώτημα δεν θα αφορά μόνο το πώς θα συνεχιστεί η παραγωγή ενός συγκεκριμένου τυριού ή κρασιού, αλλά και πού βρίσκονται τα όρια της ίδιας της έννοιας του terroir. Εάν ένα προϊόν δεν μπορεί πλέον να παραχθεί αποκλειστικά με τις πρώτες ύλες και τις παραδοσιακές μεθόδους του τόπου από τον οποίο πήρε την ταυτότητά του, η κλιματική αλλαγή θα αρχίσει να δοκιμάζει ένα από τα βασικότερα θεμέλια της γαλλικής γαστρονομικής παράδοσης.

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