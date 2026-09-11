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Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Εμανουέλ Μουλέν, χαρακτήρισε την Παρασκευή «παράνομο, επικίνδυνο και άχρηστο» το σχέδιο του ηγέτη της γαλλικής ριζοσπαστικής Αριστεράς, Ζαν-Λικ Μελανσόν, για διαγραφή μέρους του δημόσιου χρέους της χώρας.

Ο Μελανσόν, ο οποίος διεκδικεί την προεδρία της Γαλλίας, έχει προτείνει τη διαγραφή του 18% του γαλλικού χρέους, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο μέρος βρίσκεται στην κατοχή της Τράπεζας της Γαλλίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια κίνηση θα δημιουργούσε δημοσιονομικό χώρο για την ενίσχυση των κοινωνικών δαπανών.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL την Παρασκευή, ο Μουλέν υποστήριξε ότι η εφαρμογή της πρότασης θα παραβίαζε διεθνείς συνθήκες, θα δημιουργούσε πληθωριστικές πιέσεις και θα οδηγούσε σε υψηλότερα επιτόκια.

«Δεν έχουμε αθετήσει ποτέ το χρέος μας από το 1797 και αυτό θα αποτελούσε χρεοκοπία. Θα έστελνε το μήνυμα ότι δεν πληρώνουμε το χρέος που οφείλουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η πρόταση του Μελανσόν έχει ήδη απορριφθεί και από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία είναι πρώην υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Γαλλίας. Η Λαγκάρντ είχε δηλώσει την Πέμπτη ότι οι πιστωτές θα αντιδρούσαν αρνητικά σε μια τέτοια κίνηση και θα επέβαλαν κόστος στη χώρα.

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