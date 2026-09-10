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Από την επένδυση των Γάλλων στο καλώδιο, τώρα στην ώρα της θάλασσας. Η είσοδος της Meridiam στον Great Sea Interconnector αλλάζει πλέον όχι μόνο τη μετοχική σύνθεση του project, αλλά και τις συνθήκες υπό τις οποίες επιχειρείται η επανεκκίνησή του, με επόμενο ορόσημο τη νέα NAVTEX και την επιστροφή των ερευνών στο δυσκολότερο τμήμα της διαδρομής, νοτίως της Κάσου.

Η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Ελιζέ έβαλε το πολιτικό βάρος πίσω από αυτή την επόμενη φάση. Το Μέγαρο Μαξίμου ανακοίνωσε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν «τα επόμενα βήματα» για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου μετά την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου.

Πίσω από τη λιτή διατύπωση βρίσκεται ένα project που πρέπει τώρα να περάσει ξανά από τις συμφωνίες στο πεδίο.

Η Meridiam, η Nexans και η NAVTEX

Η Meridiam ελέγχει πλέον το 66% της επένδυσης, ενώ η Nexans βρίσκεται στον πυρήνα του έργου ως κατασκευαστής του καλωδίου και υπεύθυνη για την πόντισή του. Το επόμενο βήμα είναι να κλειδώσουν οι τελευταίες επιχειρησιακές λεπτομέρειες για τις έρευνες βυθού, ώστε η Αθήνα να προχωρήσει στην έκδοση νέας NAVTEX.

Ο σχεδιασμός τοποθετεί την επιστροφή των ερευνητικών πλοίων μέσα στο φθινόπωρο.

Η κινητικότητα δεν ξεκίνησε στο Ελιζέ. Εδώ και σχεδόν έναν μήνα το project βρίσκεται σε απευθείας πολιτική διαχείριση. Οι πληροφορίες λένε ότι περί τις 15 Αυγούστου ο πρωθυπουργός, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχαν απευθείας επικοινωνίες για την επανεκκίνηση του GSI.

Το ενδιαφέρον του Γάλλου Προέδρου είχε γίνει σαφές ακόμη νωρίτερα. Στην τελετή της 5ης Αυγούστου ο επικεφαλής της Meridiam, Thierry Déau, είχε χαρακτηρίσει τον Μακρόν μεγάλο υποστηρικτή του έργου, αποκαλύπτοντας ότι τον καλεί «κάθε μέρα» για το project.

Το δύσκολο 40%

Περίπου το 60% των βυθομετρικών ερευνών έχει ήδη ολοκληρωθεί. Αυτό που απομένει, όμως, περιλαμβάνει το δυσκολότερο και γεωπολιτικά πιο ευαίσθητο τμήμα της διαδρομής.

Νοτίως της Κάσου, το καλοκαίρι του 2024, οι εργασίες του Ievoli Relume είχαν προκαλέσει την κινητοποίηση τουρκικών πολεμικών πλοίων, με την Άγκυρα να επαναφέρει στο πεδίο τις αξιώσεις που συνδέει με το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Το νέο στοιχείο βρίσκεται στο ποιος μπορεί να αναλάβει τις έρευνες που απομένουν. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να μη συνεχίσει η ιταλική NextGeo και το έργο να περάσει σε γαλλική εταιρεία ή κοινοπραξία. Η τελική απόφαση δεν έχει ληφθεί.

Εφόσον το σενάριο προχωρήσει, το γαλλικό αποτύπωμα στον GSI θα διευρυνθεί σημαντικά: Meridiam στην επένδυση, Nexans στην κατασκευή και πόντιση του καλωδίου και πιθανή γαλλική συμμετοχή στις έρευνες βυθού. Στη Λευκωσία αναφέρουν, μάλιστα, ότι ένα γαλλικό ερευνητικό πλοίο θα έχει την πολιτική στήριξη της γαλλικής κυβέρνησης.

Το γεωπολιτικό premium της γαλλικής εισόδου

Εδώ βρίσκεται και μία διάσταση της επένδυσης που δεν αποτυπώνεται μόνο στους αριθμούς. Συγκλίνουσες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μακρόν δεν εμφανίζεται ανήσυχος από το ενδεχόμενο τουρκικής αντίδρασης όταν επαναληφθούν οι εργασίες. Δεν πρόκειται για επίσημη θέση του Ελιζέ, είναι όμως ενδεικτικό του πολιτικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο επιχειρείται το restart.

Την ίδια παράμετρο είχε αναδείξει τον Αύγουστο και η Le Monde, καταγράφοντας την εκτίμηση ότι η παρουσία ενός ισχυρού Γάλλου μετόχου μπορεί να περιορίσει τα περιθώρια της Άγκυρας για κινήσεις παρεμπόδισης του έργου.

Και το τελευταίο 48ωρο δείχνει ότι η πολιτική και η επιχειρηματική διάσταση κινούνται παράλληλα. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης συζήτησε τον GSI με τον πρωθυπουργό στο Κάιρο. Ακολούθησε συνάντηση του Διπλωματικού του Γραφείου με τη γαλλική πρεσβεία στη Λευκωσία αποκλειστικά για το project και, λίγες ώρες αργότερα, το καλώδιο πέρασε στο τραπέζι του Ελιζέ.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας χαρακτηρίζει την είσοδο της Meridiam καθοριστική τόσο για την οικονομική όσο και για τη γεωπολιτική διάσταση του GSI και δηλώνει ότι το έργο βρίσκεται «πιο κοντά από ποτέ» στην υλοποίηση.

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