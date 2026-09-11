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Επιβατική αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν-Καέν, εκτροχιάστηκε απόψε στο ύψος των κοινοτήτων Κλεόν και Τουρβίγ-λα-Ριβιέρ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άνθρωποι, σύμφωνα με έναν πρώτο, προσωρινό απολογισμό.

Στο τρένο επέβαιναν 180 επιβάτες, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό.

Un TER transportant 180 passagers et assurant la liaison Rouen-Caen a déraillé entre Tourville et Elbeuf-Saint-Aubin, au niveau de la commune de Cléon, en Seine-Maritime. À cette heure, le bilan provisoire fait état d’environ vingt blessés. 140 pompiers sont engagés sur place… — Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) September 11, 2026

Πολλές υπηρεσίες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν τα θύματα.

JUST IN: At least 20 injured after Rouen-Caen train carrying 150+ passengers derails near Cléon in Normandy, France pic.twitter.com/ve7aFmWIRX — Klaxon Wire (@KlaxonWire) September 11, 2026

Οι γαλλικοί σιδηρόδρομοι (SNCF) ανέφεραν ότι λόγω του ατυχήματος δεν εκτελούνται τα δρομολόγια μεταξύ των δύο πόλεων αλλά και αυτά μεταξύ Καέν και Χάβρης.

«Το τρένο απογειώθηκε, έσπασαν τζάμια»

Ο Ιλάριο Ιμπέρ, μαθητής αγροτικού λυκείου, ταξίδευε από τη Ρουέν προς το Μπερνέ και βρισκόταν στο βαγόνι 34 όταν, όπως λέει, όλα συνέβησαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

«Ήμουν στο βαγόνι 34. Ξαφνικά αισθανθήκαμε πολύ δυνατές δονήσεις. Το τρένο απογειώθηκε», περιέγραψε ο 15χρονος στο France – Ouest.

Αμέσως μετά, η κατάσταση έγινε ακόμη πιο τρομακτική.

«Έσπασαν τζάμια. Μπροστά μας ένα βαγόνι εκτροχιάστηκε και έκανε τούμπα. Εμείς το προσπεράσαμε, ενώ το δικό μας βαγόνι παρέμενε ακόμα πάνω στις ράγες», συνέχισε.

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