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Για περισσότερο από έναν αιώνα, η Harley-Davidson έχει χτίσει όσο λίγες εταιρείες μοτοσικλετών την ταυτότητά της γύρω από την εικόνα ενός αυθεντικού αμερικανικού συμβόλου. Αυτή η ισχυρή σύνδεση με τις ΗΠΑ έχει, ωστόσο, και κόστος: κάθε φορά που εμπορικοί εταίροι της Ουάσιγκτον αναζητούν εμβληματικά αμερικανικά προϊόντα για να απαντήσουν με αντίμετρα στους αμερικανικούς δασμούς, η Harley-Davidson βρίσκεται σχεδόν αναπόφευκτα στο στόχαστρο.

Το τελευταίο επεισόδιο του εμπορικού πολέμου προέρχεται από τον Καναδά. Από τις 8 Σεπτεμβρίου εφαρμόζεται δασμός 50% στις μοτοσικλέτες αμερικανικής προέλευσης με κινητήρες άνω των 800 κυβικών εκατοστών, στο πλαίσιο των αντιποίνων που αποφάσισε η Οτάβα απέναντι στους δασμούς των ΗΠΑ σε καναδικά προϊόντα.

Για τη Harley-Davidson αυτή δεν είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η αμερικανική εταιρεία έχει επωμιστεί περισσότερα από 170 εκατ. δολάρια σε ανταποδοτικούς δασμούς κατά την τελευταία 8ετία, επιλέγοντας μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις να απορροφήσει μέρος της επιβάρυνσης, προκειμένου να αποφύγει την πλήρη μετακύλισή της στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές.

Η πρώτη μεγάλη εμπορική αναμέτρηση των τελευταίων ετών σημειώθηκε το 2018. Τότε, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε επιπλέον δασμό 25% στις αμερικανικές μοτοσικλέτες ως αντίποινα στους δασμούς που είχαν επιβάλει οι ΗΠΑ στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου. Η Harley-Davidson απάντησε μεταφέροντας τμήμα της παραγωγής των μοτοσικλετών που προορίζονταν για την ευρωπαϊκή αγορά στη μονάδα της στην Ταϊλάνδη, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση.

Η αντιπαράθεση, πάντως, συνεχίστηκε. Το 2021 οι μοτοσικλέτες που εισήγαγε η Harley-Davidson στην Ευρωπαϊκή Ένωση βαρύνονταν συνολικά με δασμό 31%. Η κατάσταση άλλαξε μετά τη συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Βρυξελλών για τον χάλυβα και το αλουμίνιο, η οποία οδήγησε από τις αρχές του 2022 στη μείωση του συντελεστή στο 6%. Παράλληλα, η εταιρεία συνέχισε τις δικαστικές διεκδικήσεις της για προηγούμενες δασμολογικές επιβαρύνσεις. Τον Φεβρουάριο του 2026 εξασφάλισε επιστροφή περίπου 35 εκατ. ευρώ, έπειτα από θετική έκβαση σχετικής προσφυγής.

Πλέον, το επίκεντρο της αντιπαράθεσης έχει μεταφερθεί στον Καναδά. Η συγκεκριμένη αγορά αντιστοιχεί μόλις στο 4% περίπου των ετήσιων εσόδων της Harley-Davidson, τα οποία την περασμένη χρονιά διαμορφώθηκαν κοντά στα 4,5 δισ. δολάρια. Συνεπώς, η νέα εμπορική σύγκρουση δεν αποτελεί από μόνη της απειλή για το συνολικό μέγεθος της εταιρείας. Ένας δασμός της τάξης του 50%, ωστόσο, είναι αρκετός για να αλλάξει δραστικά τα οικονομικά δεδομένα τόσο για τους Καναδούς αντιπροσώπους όσο και για τους υποψήφιους αγοραστές.

Οι συνέπειες του μέτρου δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στην αγορά, καθώς σημαντικό μέρος των αποθεμάτων που προορίζονταν για το 2026 είχε ήδη μεταφερθεί στον Καναδά πριν από την έναρξη εφαρμογής του νέου δασμού. Η πίεση αναμένεται να γίνει πολύ περισσότερο αισθητή στις επόμενες εισαγωγές, εφόσον οι επιβαρύνσεις εξακολουθήσουν να βρίσκονται σε ισχύ.

Λογαριασμός έως 90 εκατ. δολάρια φέτος

Η Harley-Davidson είχε ήδη ξεκινήσει το 2026 έχοντας να αντιμετωπίσει σημαντικές επιβαρύνσεις από το μέτωπο των δασμών. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, το κόστος από νέους ή αυξημένους δασμούς ανήλθε σε 67 εκατ. δολάρια το 2025. Για ολόκληρο το 2026, η διοίκηση εκτιμά ότι η συνολική επιβάρυνση θα διαμορφωθεί μεταξύ 75 και 90 εκατ. δολαρίων, ενώ μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο είχε ήδη καταγραφεί κόστος 45 εκατ. δολαρίων.

Η δασμολογική έκθεση της εταιρείας δεν περιορίζεται, όμως, στις εξαγωγές των μοτοσικλετών της. Στο συνολικό κόστος προστίθενται και οι αυξημένες επιβαρύνσεις στις εισαγόμενες πρώτες ύλες και στα εξαρτήματα που απαιτούνται για την παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων βασικών υλικών όπως ο χάλυβας και το αλουμίνιο.

Η Harley-Davidson αναφέρει ότι εξετάζει ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων προκειμένου να περιορίσει τον αντίκτυπο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αλλαγές στους προμηθευτές και στις πηγές εφοδιασμού, μεταφορά αποθεμάτων πριν τεθούν σε εφαρμογή νέοι δασμοί, προσπάθειες ανάκτησης ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί, καθώς και προσαρμογές τόσο στην παραγωγική διαδικασία όσο και στην τιμολογιακή πολιτική.

Μία πιθανή λύση, εφόσον η εμπορική διαμάχη με τον Καναδά αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια, είναι η εκ νέου αξιοποίηση του εργοστασίου της εταιρείας στην Ταϊλάνδη για συγκεκριμένα μοντέλα που προορίζονται για την καναδική αγορά. Ο νέος δασμός της Οτάβας αφορά μοτοσικλέτες αμερικανικής προέλευσης, γεγονός που ενδεχομένως αφήνει διαθέσιμη αυτή την εναλλακτική οδό για τη Harley-Davidson.

Η ειρωνεία της ιστορίας

Η θέση στην οποία βρίσκεται σήμερα η Harley-Davidson συνοδεύεται και από μια ιδιαίτερη ιστορική ειρωνεία. Το 1983 ήταν η ίδια η εταιρεία που είχε ζητήσει από την αμερικανική κυβέρνηση προστασία απέναντι στις εισαγόμενες μοτοσικλέτες, σε μια εποχή κατά την οποία αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και έντονο ανταγωνισμό από τους μεγάλους Ιάπωνες κατασκευαστές.

Η κυβέρνηση του Ρόναλντ Ρίγκαν υιοθέτησε τότε την πρόταση της αμερικανικής Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, επιβάλλοντας πρόσθετους δασμούς στις εισαγόμενες μοτοσικλέτες με κινητήρες άνω των 700 κυβικών εκατοστών. Ο επιπλέον δασμολογικός συντελεστής είχε οριστεί αρχικά στο 45% για τον πρώτο χρόνο και στη συνέχεια μειωνόταν σταδιακά.

Περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες αργότερα, η Harley-Davidson, που κάποτε είχε ωφεληθεί από την προστατευτική πολιτική των αμερικανικών δασμών, βρίσκεται πλέον στην άλλη πλευρά της εμπορικής αντιπαράθεσης. Και ακριβώς η παγκόσμια αναγνωρισιμότητα της μάρκας δυσκολεύει την προσπάθειά της να μείνει έξω από τέτοιες συγκρούσεις: για κυβερνήσεις που αναζητούν αμερικανικά προϊόντα με έντονο οικονομικό, εμπορικό αλλά και πολιτικό συμβολισμό, ελάχιστα εμπορικά σήματα είναι τόσο άμεσα συνδεδεμένα με τις ΗΠΑ όσο η Harley-Davidson.

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