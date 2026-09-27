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Μετά την…. καταιγίδα έρχεται η νηνεμία, αλλά μόνο προσωρινά, καθώς συνήθως ακολουθεί μια νέα καταιγίδα. Κάπως έτσι θα μπορούσε να περιγραφεί η κατάσταση κατά το τελευταίο τριήμερο στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά ρεύματος.

Και τούτο καθώς μετά την εκτόξευση της τιμής όλες αυτές τις μέρες με αποκορύφωμα την περασμένη Παρασκευή, όταν η μεγαβατώρα έφτασε στα 214 ευρώ, ακολούθησε ένα Σαββατοκύριακο… βαθιάς ανάσας.

Έτσι, για σήμερα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου η μέση τιμή διαμορφώνεται σε 101,74 ευρώ/MWh, καταγράφοντας μείωση κατά 35,72% σε σχέση με χθες Σάββατο που ήταν στα 158,26 ευρώ/MWh. Είχε προηγηθεί όμως μια ακόμη γερή ημερήσια μείωση κατά 25,91% στην τιμή του Σαββάτου έναντι των 214 ευρώ της Παρασκευής.

Με άλλα λόγια, από τα 214 ευρώ, μέσα σε ένα διήμερο η τιμή της μεγαβατώρας έπεσε στα 101,74 ευρώ, δηλαδή υποχώρησε κατά 112 ευρώ ή 52%.

Η διακύμανση

Όσον αφορά τη διακύμανση για σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η χαμηλότερη τιμή είναι στα 0,12 ευρώ (έναντι 2,01 ευρώ το Σάββατο και 84,52 ευρώ την Παρασκευή) και μάλιστα για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα από τις 8,30 το πρωί μέχρι τις 17.30 το απόγευμα.

Η υψηλότερη τιμή είναι στα 192 ευρώ (έναντι 229,4 το Σάββατο και 306,4 ευρώ την Παρασκευή).

«Πράσινο» μίγμα

Καταλυτικό ρόλο για την πτώση της χονδρεμπορικής τιμής, εκτός των άλλων παραγόντων, παίζει και η απόλυτη κυριαρχία των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για σήμερα η συμμετοχή των ΑΠΕ φτάνει το 73% και το φυσικό αέριο ακολουθεί με μόλις 13,95%, ενώ έπονται ο λιγνίτης με 5,22%, τα υδροηλεκτρικά με 3,38%, οι εισαγωγές με 2,35% και η αποθήκευση με 0,74%. Μάλιστα εάν προστεθούν στις ΑΠΕ και τα υδροηλεκτρικά το ποσοστό της πράσινης ενέργειας φτάνει το 76,4%.

Κάπως διαφορετική ήταν η εικόνα του ενεργειακού μίγματος το Σάββατο, με τις ΑΠΕ στο 52,2%, το φυσικό αέριο στο 22,95%, τις εισαγωγές στο 10,26%, τον λιγνίτη στο 7,09% και τα υδροηλεκτρικά στο 4%.

Μετά από ένα Σαββατοκύριακο χαμηλότερων τιμών, ωστόσο, συνήθως ακολουθεί μια Δευτέρα με… εκτόξευση. Κάτι όμως που μένει να επιβεβαιωθεί.

Η υπόλοιπη Ευρώπη και το αέριο

Σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα τιμών έναντι των τελευταίων ημερών κινούνται για σήμερα και οι περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές.

Έτσι, η Γερμανία είναι στα 111 ευρώ/MWh, η Ισπανία στα 108 ευρώ/MWh, η Πορτογαλία στα 113,7 ευρώ/MWh, η Γαλλία στα 115,4 ευρώ/MWh, η Βουλγαρία στα 108,7 ευρώ/MWh, η Ουγγαρία στα 113,9 ευρώ/MWh, η Ρουμανία στα 114,6 ευρώ/MWh, η Ολλανδία στα 116,8 ευρώ/MWh και η Ιταλία στα 175,73 ευρώ/MWh. Υπό αυτό το πρίσμα, η ελληνική αγορά περιλαμβάνεται στις φθηνότερες για σήμερα.

Σε πτωτική τροχιά κινήθηκε και το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς την Παρασκευή στο σημείο αναφοράς του TTF τα συμβόλαια παράδοσης τον Οκτώβριο έκλεισαν στα 70,7 ευρώ/MWh, καταγράφοντας ημερήσια πτώση κατά 5,9%.

Και σε αυτή την περίπτωση όμως, δεδομένης της διακεκαυμένης γεωπολιτικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή, όλα δείχνουν ότι από αύριο ξεκινά μια ακόμη εβδομάδα με ανοδικές τάσεις στις τιμές του «γαλάζιου χρυσού».

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