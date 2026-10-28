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Νέες μπουτίκ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, επεκτάσεις και ανακαινίσεις καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας, σχέδια για το Ελληνικό και δημιουργία θυγατρικών: η αγορά πολυτελών ειδών στην Ελλάδα συνεχίζει να προσελκύει επιχειρηματικές κινήσεις, ενώ ο κλάδος διεθνώς προσπαθεί να ανακτήσει τον ρυθμό του. Το 2025, όταν η παγκόσμια αγορά προσωπικών ειδών πολυτελείας υποχώρησε κατά 2% σε τρέχουσες ισοτιμίες και αυξήθηκε μόλις κατά 1% σε σταθερές, σύμφωνα με την Bain και την Altagamma, η Hermès Grece και η Linea Piu, συνεργάτης της Chanel, κατέγραψαν άνοδο πωλήσεων 18,7% και 11,1%, αντίστοιχα. Saint Laurent και Bottega Veneta πλησίασαν το 50%.

Οι επιδόσεις έχουν διαφορετικές ταχύτητες, αλλά ακόμη και εταιρείες με χαμηλότερες πωλήσεις συνεχίζουν τις επενδύσεις. Για το 2026, οι διοικήσεις θέτουν νέους στόχους, αναβαθμίζουν σημεία και προσβλέπουν στην τουριστική ζήτηση. Πίσω από τις κινήσεις βρίσκονται ελληνικές οικογένειες και στελέχη διεθνών οίκων που διευρύνουν την παρουσία τους στη χώρα.

Αγγελική Τσίγκα και Γιάννης Κασνακίδης, Linea Piu

Νέες συνεργασίες μετά τα 43 εκατ.

Νέες αποκλειστικές συνεργασίες διανομής επώνυμων προϊόντων θέτει ως στόχο η Linea Piu, την οποία διοικούν τα αδέλφια Αγγελική και Γιάννης Κασνακίδης. Η Αγγελική, γνωστή στην αγορά ως Αγγελική Τσίγκα, ίδρυσε την μπουτίκ στη Σέκερη το 1986 και ανέπτυξε τη συνεργασία με τη Chanel από το 1994. Το 2023 η σχέση πέρασε σε νέα φάση, με τις μπουτίκ του γαλλικού οίκου στη Βουκουρεστίου και στο Nammos Village.

Η σημερινή οικονομική βάση στηρίζει τις επόμενες κινήσεις: πωλήσεις 43,24 εκατ. ευρώ το 2025, αυξημένες κατά 11,05%, καθαρά κέρδη 12,64 εκατ. ευρώ, με άνοδο 12,6%, και διαθέσιμα 18,94 εκατ. ευρώ. Το προσωπικό αυξήθηκε στους 55 από 45 εργαζομένους, οι προσθήκες ενσώματων παγίων έφτασαν τα 101.674 ευρώ και ο δανεισμός περιορίστηκε στις 25.000 ευρώ.

Η Αγγελική Κασνακίδου είναι πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος και ο Γιάννης Κασνακίδης αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Η διοίκηση εκτιμά θετικά τις προοπτικές, με στόχο νέες αποκλειστικές συμφωνίες, και πρότεινε μέρισμα 12,74 εκατ. ευρώ.

Πάολα Τριόλο, Hermès Grece

Διψήφια ανάπτυξη και ενίσχυση της μπουτίκ

Με περισσότερους εργαζομένους και αυξημένες παρεμβάσεις σε εξοπλισμό και διαμόρφωση χώρων, η Hermès Grece ενισχύει τη λειτουργία της αθηναϊκής της μπουτίκ. Οι προσθήκες ενσώματων παγίων υπερδιπλασιάστηκαν το 2025, στα 71.742 ευρώ από 33.550 ευρώ, ενώ το προσωπικό αυξήθηκε από 13 σε 17 άτομα.

Στη θέση της διευθύνουσας συμβούλου βρίσκεται η Πάολα Τριόλο, η οποία ανέλαβε το 2025 την ευθύνη της Hermès για Ιταλία και Ελλάδα. Οι πωλήσεις της ελληνικής εταιρείας αυξήθηκαν κατά 18,67%, στα 26,53 εκατ. ευρώ, και τα καθαρά κέρδη κατά 18,9%, στα 4,74 εκατ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος της εμπορικής δραστηριότητας αφορά την ελληνική αγορά: οι λιανικές και χονδρικές πωλήσεις εσωτερικού έφτασαν τα 24,07 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 18,8%. Αλλα 2,38 εκατ. ευρώ προήλθαν από ενδοκοινοτικές πωλήσεις. Οι παρεμβάσεις του 2025 περιλάμβαναν περίπου 21.000 ευρώ για διαμορφώσεις σε ακίνητα τρίτων και 51.000 ευρώ για εξοπλισμό. Παράλληλα με την ενίσχυση της λειτουργίας της, η εταιρεία πρότεινε μέρισμα 4,73 εκατ. ευρώ, σχεδόν το σύνολο των καθαρών κερδών.

Κλερ Κιντανάλ, Louis Vuitton Hellas

Επενδύσεις παρά την υποχώρηση των πωλήσεων

Προσθήκες ενσώματων και άυλων παγίων 1,90 εκατ. ευρώ πραγματοποίησε το 2025 η Louis Vuitton Hellas, συνεχίζοντας τις επενδύσεις της μετά τα 4,20 εκατ. ευρώ του 2024. Από το νέο ποσό, 1,36 εκατ. ευρώ αφορά παρεμβάσεις σε ακίνητα τρίτων και περίπου 243.000 ευρώ εξοπλισμό. Με πρόεδρο την Κλερ Κιντανάλ, γενική διευθύντρια του οίκου για τη Μεσόγειο, η ελληνική εταιρεία προβλέπει για το 2026 θετική εξέλιξη των μεγεθών και ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά.

Ο σχεδιασμός ακολουθεί μια χρονιά υποχώρησης: οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 6,46%, στα 72,79 εκατ. ευρώ, και τα καθαρά κέρδη σε 14,36 εκατ. ευρώ από 17,62 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση αποδίδει την πίεση στις αλλαγές στη σύνθεση της τουριστικής κίνησης και στη μειωμένη αγοραστική δύναμη επισκεπτών υψηλού εισοδήματος. Οι πωλήσεις με καθεστώς επιστροφής ΦΠΑ υποχώρησαν κατά 16,3%, ενώ οι υπόλοιπες λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,3%.

Το δίκτυο περιλαμβάνει τέσσερα καταστήματα: στη Βουκουρεστίου, στην Ψαρού, στα Τρία Πηγάδια της Μυκόνου και στην Astir Marina. Για τη συνέχεια, η διοίκηση στηρίζει τις προσδοκίες της στην ανάπτυξη του τουρισμού και στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών.

Αλεσάντρο Βαλέντι και Βερονίκ Κουρτουά, Dior

Επενδύσεις σε μπουτίκ και νέα προϊόντα

Αναβάθμιση κεντρικών σημείων πώλησης και νέες κυκλοφορίες προϊόντων περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Parfums Christian Dior Hellas για το 2026. Με πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο τη Βερονίκ Κουρτουά, ο ελληνικός βραχίονας αρωμάτων και καλλυντικών προβλέπει αύξηση πωλήσεων περίπου 1,5%, εφόσον δεν υπάρξουν σημαντικές δυσμενείς εξελίξεις.

Οι παρεμβάσεις συνεχίζουν το πρόγραμμα του 2025, όταν η πραγματική αύξηση πωλήσεων κατά 3,01% ξεπέρασε την πρόβλεψη για 1%-1,5%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 25,24 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 1,97 εκατ. ευρώ. Η διαφορετική σύνθεση των πωλήσεων βελτίωσε το μεικτό περιθώριο στο 58,91%. Για τη φετινή χρονιά η εταιρεία σχεδιάζει συνετή αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας, με έμφαση στους χώρους της μέσα στα καταστήματα.

Στη μόδα, η Dior Grece, με πρόεδρο τον Αλεσάντρο Βαλέντι, αξιοποίησε την πρώτη πλήρη χρονιά λειτουργίας της μπουτίκ στην Astir Marina. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9,53%, στα 42,01 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 6,78 εκατ. ευρώ. Οι προσθήκες παγίων και παγίων υπό κατασκευή έφτασαν περίπου τα 662.000 ευρώ. Για το 2026 η διοίκηση προσβλέπει σε βελτίωση των μεγεθών και ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας, στηριζόμενη στην τουριστική ζήτηση.

Αλεξία ντε Κουρσέλ, Saint Laurent Greece

Ελληνικό άλμα κόντρα στη διεθνή πτώση

Οι επενδύσεις στο Nammos Village της Μυκόνου και στην Astir Marina της Βουλιαγμένης αποδίδουν για τη Saint Laurent στην Ελλάδα. Το 2025, πρώτη πλήρη χρονιά λειτουργίας και των δύο καταστημάτων, οι πωλήσεις της ελληνικής θυγατρικής αυξήθηκαν κατά 48,9%, στα 8,36 εκατ. ευρώ, ενώ οι παγκόσμιες πωλήσεις του οίκου υποχώρησαν κατά 8%.

Διευθύνουσα σύμβουλος της Saint Laurent Greece είναι η Αλεξία ντε Κουρσέλ, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Saint Laurent για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Την προεδρία της ελληνικής εταιρείας έχει η Αναλίζα Παβιότι.

Μετά τις επενδύσεις 1,325 εκατ. ευρώ του 2024, η εταιρεία προχώρησε το 2025 σε πρόσθετες κτιριακές βελτιώσεις και αγορές εξοπλισμού ύψους 300.201 ευρώ. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 19,6%, στα 188.944 ευρώ, ενώ η κύρια λειτουργική δραστηριότητα πέρασε σε κέρδη 191.517 ευρώ από ζημίες το προηγούμενο έτος.

Για τη συνέχεια, η διοίκηση χαρακτηρίζει την πορεία «ασφαλή και αποδοτική». Η έμφαση παραμένει στην αξιοποίηση των δύο σημείων που διεύρυναν την πρόσβαση του οίκου στην τουριστική πελατεία υψηλών εισοδημάτων.

Μασιμιλιάνο Μπρουνάτσο, Bottega Veneta Greece

Από την Ψαρού στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Σε δύο προορισμούς που συγκεντρώνουν την τουριστική πελατεία υψηλών εισοδημάτων έχει τοποθετήσει τις ελληνικές μπουτίκ της η Bottega Veneta: στην Ψαρού της Μυκόνου και στην Astir Marina της Βουλιαγμένης. Η ελληνική θυγατρική, με πρόεδρο τον Μασιμιλιάνο Μπρουνάτσο, διεύρυνε την παρουσία της με το δεύτερο κατάστημα την 1η Μαΐου 2024, πραγματοποιώντας την ίδια χρονιά επενδύσεις περίπου 997.000 ευρώ σε πάγια.

Το 2025 αποτυπώνει την πρώτη πλήρη χρονιά λειτουργίας του διευρυμένου δικτύου. Οι πωλήσεις εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 39,5%, στα 5,84 εκατ. ευρώ. Μαζί με τις ενδοομιλικές πωλήσεις εξωτερικού, ο συνολικός τζίρος έφτασε τα 7,22 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 46,4%, και τα καθαρά κέρδη τις 190.446 ευρώ από 31.583 ευρώ.

Μετά την επέκταση ακολούθησαν μικρότερες παρεμβάσεις σε πάγια, ύψους 18.220 ευρώ το 2025. Για τη συνέχεια, η διοίκηση εκτιμά ότι διαθέτει επαρκείς πόρους και προβλέπει ασφαλή και αποδοτική πορεία, παρακολουθώντας τις επιπτώσεις του πληθωρισμού και των γεωπολιτικών εξελίξεων στη ζήτηση και στα λειτουργικά έξοδα. Η εταιρεία αποφάσισε να μη διανείμει μέρισμα για τη χρήση.

Μάσιμο Λιζότ, Kering Eyewear Greece

Αμεση παρουσία στην αγορά επώνυμων γυαλιών

Με δική της εταιρική βάση ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά η Kering Eyewear, που διαθέτει γυαλιά με τις υπογραφές Gucci, Cartier, Saint Laurent και Bottega Veneta. Η ελληνική θυγατρική ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 με πρόεδρο τον Μάσιμο Λιζότ και αντιπρόεδρο την Αννα Ζούρλο, στελέχη με διοικητικές θέσεις και σε άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες του ομίλου. Η κίνηση ακολούθησε την πολυετή παρουσία των προϊόντων της μέσω της Delux Hellas του Στέφανο Ματιέλο.

Το 2025 αποτέλεσε την πρώτη χρονιά εμπορικής λειτουργίας της Kering Eyewear Greece, με πωλήσεις 8,42 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 174.637 ευρώ. Η επίδοση αποτυπώνει την κλίμακα της δραστηριότητας που απέκτησε από την εκκίνησή της η νέα εταιρεία.

Η ανάπτυξη περνά μέσα από τη διανομή επώνυμων οπτικών και την εξυπηρέτηση του δικτύου πελατών. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η θυγατρική χρηματοδοτείται από τη μητρική και διαθέτει επαρκή ρευστότητα, ενώ δεν προτείνεται διανομή μερίσματος. Η ελληνική εγκατάσταση δίνει στον όμιλο άμεση εταιρική παρουσία σε μια αγορά στην οποία τα σήματά του ήταν ήδη διαθέσιμα.

Ηρώ Βαχάρη, Rolex Ελλάς

Ανανεώνει το δίκτυο και ανεβάζει στόχους

Με επέκταση και ανακαίνιση του καταστήματος στη Βαλαωρίτου, αναδιοργάνωση του πανελλαδικού δικτύου διανομέων και επενδύσεις στην τεχνική υποστήριξη προχωρεί η Rolex Ελλάς. Η εταιρεία, με πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο την Ηρώ Βαχάρη, πραγματοποίησε το 2025 προσθήκες ενσώματων παγίων περίπου 900.000 ευρώ, μετά τα 1,67 εκατ. ευρώ του 2024.

Οι παρεμβάσεις είχαν προσωρινό κόστος στις πωλήσεις. Το κατάστημα της Βαλαωρίτου διέκοψε τη λειτουργία του για μερικούς μήνες, ενώ εκείνο της Κολοκοτρώνη έκλεισε οριστικά λόγω αλλαγής χρήσης και ιδιοκτησίας του ακινήτου. Μαζί με τη συγκρατημένη διαθεσιμότητα ρολογιών, οι εξελίξεις αυτές περιόρισαν τον τζίρο κατά 2,7%, στα 97,67 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 4,70 εκατ. ευρώ από 7,71 εκατ. ευρώ. Η Tudor, πάντως, αύξησε τις πωλήσεις της σχεδόν κατά 30%.

Για το 2026 η διοίκηση θέτει στόχο αύξησης πωλήσεων άνω του 6%, με τα θετικά αποτελέσματα του πρώτου τετραμήνου να ενισχύουν την αισιοδοξία της. Παράλληλα, συνεχίζει την εκπαίδευση των διανομέων και την αναβάθμιση του εξειδικευμένου τεχνικού τμήματος με νέα μηχανήματα και κατάρτιση προσωπικού, ενισχύοντας την εξυπηρέτηση τόσο στην αγορά όσο και στη συντήρηση των ρολογιών.

Βασίλης Καίσαρης, Kessaris

Από το «Ilisian» στο νέο Ελληνικό

Από το νέο Kessaris στο «The Ilisian» έως το σχεδιαζόμενο κατάστημα Bulgari στο Ελληνικό, ο Βασίλης Καίσαρης διευρύνει το δίκτυο της οικογενειακής επιχείρησης που δημιούργησε ο Κώστας Καίσαρης. Η ανάπτυξη περιλαμβάνει νέα σημεία και ανανέωση της υφιστάμενης παρουσίας, με ανακαίνιση στη Βουκουρεστίου και σχεδιασμό για το «Golden Hall».

Η Ωρα-Καίσαρης, η μεγαλύτερη εμπορική εταιρεία του σχήματος, αύξησε το 2025 τις πωλήσεις κατά 12,2%, στα 21 εκατ. ευρώ, και εμφάνισε καθαρά κέρδη 1,47 εκατ. ευρώ. Η Καίσαρης Κοσμήματα κατέγραψε πωλήσεις 6,34 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,6%, και καθαρά κέρδη 488.400 ευρώ.

Οι προτεινόμενες διανομές των δύο εταιρειών ανέρχονται αθροιστικά περίπου στα 2,04 εκατ. ευρώ. Η Μύκονος και η Costa Navarino συμπληρώνουν τους τουριστικούς πόλους δραστηριότητας. Με το κατάστημα στο «The Ilisian» να λειτουργεί ήδη και το Ελληνικό στον σχεδιασμό, η οικογένεια τοποθετείται στις νέες εμπορικές αναπτύξεις της Αθήνας, διατηρώντας παράλληλα την παρουσία της στους προορισμούς υψηλής δαπάνης.

Γιώργος Παπαλέξης, Ζολώτας

Νέες συλλογές και αναδιάρθρωση του δανεισμού

Με νέες συλλογές, αναζήτηση πελατών και συνεργασίες στο εξωτερικό επιδιώκει να ενισχύσει τη δραστηριότητά του ο οίκος Ζολώτας. Ο Γιώργος Παπαλέξης συνδυάζει τις θέσεις του διευθύνοντος συμβούλου και του καλλιτεχνικού διευθυντή, συνδέοντας την επιχειρηματική πορεία με τη δημιουργική ταυτότητα του ιστορικού κοσμηματοπωλείου.

Για το 2026 η διοίκηση προτάσσει την προσέλκυση νέας πελατείας και την ανανέωση των συλλογών. Παράλληλα, οι συνεργασίες στο εξωτερικό αποτελούν μέσο προβολής του ονόματος Ζολώτας πέρα από την ελληνική αγορά, ενώ η εγχώρια παρουσία διατηρεί ως σημείο αναφοράς το κατάστημα της Πανεπιστημίου.

Η προσπάθεια εξελίσσεται μαζί με σχέδιο χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης. Ο δανεισμός μειώθηκε στα 2,04 εκατ. ευρώ από 2,31 εκατ. ευρώ, ενώ η υποχώρηση των χρηματοοικονομικών εξόδων συνέβαλε στη βελτίωση της τελικής κερδοφορίας. Το 2025 οι πωλήσεις παρέμειναν ουσιαστικά σταθερές, στα 3,25 εκατ. ευρώ, και τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 9,6%, στα 263.000 ευρώ.

Η ενίσχυση των πωλήσεων παραμένει ζητούμενο για τον ιστορικό οίκο, παράλληλα με την αναδιάρθρωση του δανεισμού, καθώς οι οικονομικές καταστάσεις εξακολουθούν να επισημαίνουν κίνδυνο ρευστότητας.