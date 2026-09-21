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Η συζήτηση για την επόμενη μέρα της εγχώριας αγοράς της πληροφορικής έχει ανοίξει εδώ και καιρό, αλλά όσο πλησιάζει η ολοκλήρωση και των τελευταίων διαγωνισμών του RRF, τόσο οι όμιλοι –ή τουλάχιστον, πολλοί από αυτούς- αναζητούν με περισσότερη ένταση πλέον τη μετάβασή τους σε νέα βιώσιμα μοντέλα εσόδων.

Στόχος τους, αυτονόητα, θεωρείται η διατήρηση των ρυθμών ανάπτυξης και της κερδοφορίας τους σε όσο το δυνατόν πιο υψηλά επίπεδα για τα προσεχή χρόνια.

Οι επικαιροποιημένοι σχεδιασμοί των διοικήσεων αρκετών εταιρειών του κλάδου, εισηγμένων και μη, στρέφονται ήδη προς την αξιοποίηση νέων πεδίων, όπως είναι –για κάποιους- τα έργα για την άμυνα, σε Ελλάδα και εξωτερικό, ή η συμμετοχή σε διαγωνισμούς νέας γενιάς για ψηφιακά έργα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από άλλους πόρους (το budget για τα τελευταία δεν αναμένεται να φτάσει, βέβαια, στα 4 δισ. ευρώ που δόθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στα χρόνια του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας).

Πλην όμως στα πλάνα τους συμπεριλαμβάνονται σε συνολικότερο επίπεδο και άλλοι «άξονες», με κυριότερους την επέκταση της παρουσίας τους στον ιδιωτικό τομέα, την περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους, με ιδιαίτερα σημαντική και την παράμετρο της εξασφάλισης υψηλών επαναλαμβανόμενων εσόδων (ARR), προερχόμενων από την συντήρηση έργων ή από σταθερές μακρόχρονες συνεργασίες με ομίλους για την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών.

Υψηλόβαθμα στελέχη του κλάδου είχαν προειδοποιήσει κατά καιρούς, τους προηγούμενους μήνες, για τους μελλοντικούς κινδύνους που ελλοχεύουν και τις προκλήσεις για την πληροφορική στην Ελλάδα με χαρακτηριστικές φράσεις π.χ. σχετικά με τις «δύσκολες μέρες» που θα έρθουν ή για το «πάρτι που τελειώνει» και για την «επιστροφή της αγοράς στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις».

Η ώρα της αλήθειας πλησιάζει, καθώς η ολοκλήρωση του κύκλου των ανακοινώσεων αυτής της περιόδου για τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026 των εισηγμένων και πολύ περισσότερο λίγο αργότερα για το σύνολο της χρήσης του 2026, για εισηγμένες και μη, θα δώσει μια εικόνα για το πώς διαμορφώνονται οι συνθήκες στην ελληνική αγορά της πληροφορικής.

Σημειωτέον, ότι τα αθροιστικά έσοδα των κυριότερων «παικτών» του κλάδου υπερδιπλασιάστηκαν, όπως καταγράφηκε από ρεπορτάζ του newmoney, στα 5-6 πρώτα χρόνια του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, πλησιάζοντας το «φράγμα» των 2 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των ομίλων των τηλεπικοινωνιών με δραστηριότητα στα έργα ICT.

Έσοδα «δύο ταχυτήτων»

Δημιουργείται η αίσθηση ότι θα υπάρξουν πάλι έσοδα και κερδοφορίες «δύο ταχυτήτων».

Τα ισχυρότερα ποσοστά αύξησης παρατηρούνται σε ομίλους οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε σερί νέων εξαγορών άλλων εταιρειών, εντός και εκτός συνόρων, και αγγίζουν το 50% ή ακόμα και το 60% μέσα στο 2026 (π.χ. Profile, QnR), ενώ απομένει να φανεί εάν μπήκε «φρένο» στη μέση οργανική ανάπτυξη του κλάδου, όταν θα δημοσιοποιηθούν τα οικονομικά στοιχεία όλων των ισολογισμών. Διότι για ορισμένους από τους βασικούς «παίκτες» της αγοράς αυτοί οι ρυθμοί δείχνουν να μειώθηκαν, σε σύγκριση με την περσινή χρήση ή με λίγο παλαιότερες…

Η εικόνα της επόμενης μέρας για τον κλάδο του ICT θα αποτυπωθεί με περισσότερη ακρίβεια από το 2027, όταν θα τρέξουν τα νέα κονδύλια και οι εταιρείες θα κληθούν να αδράξουν τις ευκαιρίες της «νέας εποχής», σε βάθος χρόνου έως το 2030.

Η εξάρτηση των εσόδων από τα χρηματοδοτούμενα έργα του RRF για τον δημόσιο τομέα δεν ήταν ίδια για όλους: για άλλους μεγαλύτερη, για άλλους μικρότερη, για άλλους ελάχιστη ή και σχεδόν μηδενική.

Παρ’ όλα αυτά, η αγορά εισέρχεται σε μια άλλη φάση, πιο ώριμη σε σχέση με το παρελθόν, με τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους του ιδιωτικού τομέα στη χώρα να έχουν πραγματοποιήσει την απαιτούμενη πρόοδο στο επίπεδο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού τους.

Στο «μέτωπο» των εξαγορών, οι συμφωνίες των ελληνικών ομίλων της πληροφορικής, που κυμαίνονται και φέτος σε διψήφιο αριθμό, στοχεύουν επίσης, σαφώς, στη μετάβασή τους σε νέα πιο βιώσιμα και πιο κερδοφόρα μοντέλα εσόδων για την 5ετία έως το 2030.

Το κομμάτι των εξαγορών ανέκαθεν αποτελούσε παράγοντα-«κλειδί» για τις ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, με κύριες προτεραιότητες αυτών των κινήσεων -κατά περίπτωση- τη γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων τους, την πρόσβαση σε πελατολόγια και τεχνολογίες, σε ομάδες εξειδικευμένου προσωπικού, την είσοδο σε νέες κάθετες αγορές, τη συμπληρωματικότητα σε προϊόντα και υπηρεσίες, συνέργειες, cross-selling κ.λπ. και όχι μόνο την άθροιση μεγεθών.

Σε αυτή την «εξίσωση» προστίθεται και το γεγονός ότι η ενσωμάτωση εξειδικευμένων εταιρειών (FinTech, AI, Cyber Security) βοηθά στην αύξηση των επαναλαμβανόμενων εσόδων (ARR) του μητρικού ομίλου.

Ισχυρότερα σχήματα – Νέα deals

Από την άλλη πλευρά, τα νέα deals των ομίλων πληροφορικής διέπονται και από τη φιλοσοφία-τάση της διαμόρφωσης πιο ισχυρών και ανθεκτικών σχημάτων, με τη συμμετοχή στρατηγικών επενδυτών, ικανών να διεκδικήσουν και να αξιοποιήσουν με μεγαλύτερη ευχέρεια τις ευκαιρίες της περιόδου 2026-2030, όπως έχει συμβεί φέτος στις περιπτώσεις των Real Consulting-OTS, Nova ICT, Dotsoft, ή νωρίτερα σε αυτές της QnR και των leaders του επιχειρηματικού λογισμικού Epsilon Net και Entersoftone.

Η άλλη «ανάγνωση» αυτής της κινητικότητας είναι ότι ισχυροί επενδυτές επιδιώκουν να τοποθετηθούν μετοχικά εγκαίρως στην αγορά της επόμενης ημέρας, επιλέγοντας επιχειρήσεις με παρουσία όχι μόνο σε δημόσια έργα, αλλά και σε τομείς που αναμένεται να λειτουργήσουν ως νέοι μοχλοί ανάπτυξης, όπως το ΑΙ, το GovTech, η κυβερνοασφάλεια, το cloud, η Τεχνητή Νοημοσύνη, οι τεχνολογίες άμυνας, αλλά και το SpaceTech.

Ξένοι «παίκτες» παρακολουθούν παράλληλα με ενδιαφέρον την πορεία των ελληνικών ομίλων και μάλιστα πηγές της αγοράς προβλέπουν νέα deals για την μετοχική είσοδό τους σε αυτούς ή και την πιθανή εξαγορά τους.

Και επιπλέον, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο μιας, έστω, συγχώνευσης ισχυρών ομίλων στην Ελλάδα…

Οι νέες εξαγορές πάντως ή και οι στρατηγικές συνεργασίες (σ.σ. στο δεύτερο αναφέρθηκε πρόσφατα και η Performance Technologies) παραμένουν σε «πρώτο πλάνο»…

«Άλλη» οπτική για το Χρηματιστήριο

Η προοπτική νέων εισαγωγών εταιρειών πληροφορικής στο ελληνικό Χρηματιστήριο, είτε στην EN.A Growth της Euronext Athens (Active Computer Systems, Gnomon Informatics S.A. έχουν θέσει ανοικτά την υποψηφιότητά τους) είτε στην Κύρια Αγορά (θέμα που εξετάζεται εκ μέρους της Uni Systems, αν δεν προκύψει άλλο deal), συνδυάζεται και με μια άλλη «οπτική» για την επόμενη μέρα του κλάδου της πληροφορικής.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση του εισηγμένου ομίλου της QnR έχει αποκαλύψει ότι σκοπεύει να εξετάσει την αυτόνομη εισαγωγή και άλλων θυγατρικών της, πλην της πολωνικής E-XIM IT S.A., σε Χρηματιστήρια στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, σε συνεννόηση με τους άλλους μετόχους τους.

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