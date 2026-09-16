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Με τα «ραντάρ» της ανοικτά προς όλες τις κατευθύνσεις πορεύεται η Performance Technologies. Σε ένα timing κατά το οποίο η ελληνική αγορά της πληροφορικής εισέρχεται σταδιακά -και συνολικότερα- σε μια «νέα εποχή», γεμάτη από προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες, η εισηγμένη εφαρμόζει το δικό της φιλόδοξο 3ετές business plan και προσπαθεί να πετύχει το «2 σε 1».

Να συνδυάσει δηλαδή τους ισχυρούς ρυθμούς της οργανικής ανάπτυξής της, με άλλες πιο εξωστρεφείς κινήσεις. Τόσο με επενδύσεις σε νέες δραστηριότητες ή την περαιτέρω ενδυνάμωση υφιστάμενων τομέων, όσο και με την αξιολόγηση πιθανών νέων στρατηγικών συνεργασιών, συμμετοχών, εξαγορών και συγχωνεύσεων, όπως αναφέρει -μεταξύ άλλων- στη μακροσκελή οικονομική της έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η ολοκλήρωση των χρηματοδοτήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης σε διαγωνισμούς για ψηφιακά έργα του δημοσίου δεν φαίνεται να επηρεάζει την πορεία της, καθώς όπως έχει αναφέρει πρόσφατα ο πρόεδρος και CEO της Performance Technologies, Διονύσης Χιντζίδης, στο πλαίσιο της φετινής Γ.Σ. των μετόχων, η εξάρτηση των εσόδων της από αυτά θεωρείται ελάχιστη.

Στο «μισό» της χρονιάς, ο όμιλος κατέγραψε κύκλο εργασιών 45,814 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 12,57%, με παράλληλη «εκτίναξη» της λειτουργικής κερδοφορίας της, αφού τα προσαρμοσμένα EBITDA έφτασαν στα 6,618 εκατ. ευρώ (+36,87%), αν και κέρδη μετά από φόρους εμφανίζονται μειωμένα (2,32 εκατ. ευρώ, -8,85%).

Πέρσι, η εισηγμένη ολοκλήρωσε την ετήσια χρήση με έσοδα 89,448 εκατ. ευρώ και «βλέπει» πλέον προς έναν… τριψήφιο τζίρο σε εκατομμύρια.

Σύμφωνα με τον κ. Χιντζίδη, η «μερίδα του λέοντος» αυτής της ανάπτυξης προήλθε κυρίως από τους πελάτες του ιδιωτικού τομέα και όχι από το RRF.

Υπενθυμίζεται ότι η Performance Technologies έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια μια σειρά επενδύσεων σε εξαγορές άλλων εταιρειών ή για τη μετοχική συμμετοχή σε αυτές, όπως συνέβη στις περιπτώσεις των Adaptera, GAIN Consulting, Continuous Software, αλλά και της Ascentum Κτηματική και Τουριστική.

Focus στην Κύπρο – Είσοδος σε hospitality

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις της διοίκησης της εισηγμένης για το υπόλοιπο του 2026, ένα χρονικό διάστημα στο οποίο οι προτεραιότητές της επικεντρώνονται σε 10 άξονες:

• Περαιτέρω ανάπτυξη της πελατειακής βάσης και εμβάθυνση των υφιστάμενων σχέσεων, με στόχο την ανάληψη περισσότερων σύνθετων έργων και τη διεύρυνση του εύρους υπηρεσιών που παρέχονται ανά πελάτη.

• Επιτάχυνση της ανάπτυξης στην Κύπρο και περαιτέρω διεθνοποίηση (π.χ. ΝΑ Ευρώπη, Μάλτα) αξιοποιώντας την τοπική παρουσία της και τις δυνατότητες συμμετοχής σε έργα και διαγωνιστικές διαδικασίες εκτός Ελλάδας.

• Ενίσχυση της δραστηριότητας στον Δημόσιο Τομέα και σε ευρωπαϊκά έργα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τις νέες δυνατότητες που δημιουργήθηκαν κατά το Α΄ εξάμηνο.

• Ανάπτυξη των Managed Services και των μοντέλων as-a-Service, με έμφαση σε πολυετείς συνεργασίες που καλύπτουν τη συνεχή λειτουργία, παρακολούθηση, βελτιστοποίηση, προστασία και επιχειρησιακή συνέχεια κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων.

• Επένδυση σε Data & AI, τόσο μέσω ανάπτυξης νέων λύσεων και use cases όσο και μέσω της ενσωμάτωσης δυνατοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης στο ευρύτερο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της εταιρείας.

• Ενίσχυση της παρουσίας σε τομείς υψηλής ζήτησης, όπως cloud, cyber security, observability, Enterprise Service Management, Enterprise Content Management και αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών.

• Ανάπτυξη νέων κάθετων αγορών, με έμφαση στο hospitality (κλάδος φιλοξενίας) και περαιτέρω αξιοποίηση ευκαιριών σε κλάδους στους οποίους η εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την υφιστάμενη τεχνογνωσία και το χαρτοφυλάκιο λύσεών της.

• Συνεχιζόμενη επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνογνωσία, με στόχο την υποστήριξη της αυξανόμενης κλίμακας και πολυπλοκότητας των έργων και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης.

• Εμβάθυνση των στρατηγικών συνεργασιών με κορυφαίους διεθνείς τεχνολογικούς οίκους, οι οποίες αποτελούν βασικό παράγοντα για τη συνεχή εξέλιξη του χαρτοφυλακίου και την πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής.

• Αξιολόγηση ευκαιριών στρατηγικής ανάπτυξης, μέσω συνεργασιών, συμμετοχών ή εξαγορών που μπορούν να συμπληρώσουν τις υφιστάμενες δυνατότητες του ομίλου και να επιταχύνουν την είσοδό του σε νέες τεχνολογίες ή αγορές.

Πελατολόγιο και Ακαδημίες

Το πελατολόγιο του ομίλου περιλαμβάνει μεγάλους οργανισμούς από τον χρηματοοικονομικό τομέα, τις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια, τη βιομηχανία, το εμπόριο, τις μεταφορές, τη ναυτιλία, τις ασφαλιστικές υπηρεσίες και τον Δημόσιο Τομέα, από όπου ανέλαβε να υλοποιήσει μια σειρά σημαντικών έργων.

Μία ακόμα πρωτοβουλία της εταιρείας στον τομέα της εκπαίδευσης, από το 2021, είναι το project της Performance Academy. Μάλιστα, πολλοί από τους συμμετέχοντες αξιολογούνται για πιθανή ένταξή τους στο δυναμικό της Performance Technologies.

Τον Ιούνιο και Ιούλιο 2026 πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία δύο τέτοιες Ακαδημίες, με 24 συμμετέχοντες, μέσα από τις οποίες νέοι απόφοιτοι και τελειόφοιτοι Πληροφορικής και STEM σχολών εκπαιδεύτηκαν σε σύγχρονες τεχνολογίες Observability, Digital Workflows και AI-powered IT Operations.

Μετά το τέλος τους όλοι οι συμμετέχοντες τοποθετήθηκαν στις αντίστοιχες θέσεις εργασίας.

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