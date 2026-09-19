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Η είσοδος της ΙΟΝ στο Μεξικό, την οποία είχε προαναγγείλει ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, περνά πλέον στο στάδιο της υλοποίησης. Τον Απρίλιο του 2026 η ιστορική σοκολατοβιομηχανία υπέγραψε συμφωνία για τη σύσταση κοινοπραξίας, στην οποία θα συμμετέχει με ποσοστό 35%, με αντικείμενο την εμπορία και τη διανομή προϊόντων γκοφρέτας στο Μεξικό και στις αγορές της Λατινικής και της Βόρειας Αμερικής.

Οι οικονομικές καταστάσεις αποσαφηνίζουν και το παραγωγικό μοντέλο του εγχειρήματος. Η ΙΟΝ θα μεταφέρει τεχνογνωσία σε εταιρεία συνδεδεμένη με την κοινοπραξία, η οποία θα αναλάβει την παραγωγή των προϊόντων και θα τα διαθέτει αποκλειστικά στο νέο σχήμα. Η πλήρης λειτουργία του εγχειρήματος θα ακολουθήσει την ολοκλήρωση των παραγωγικών εγκαταστάσεων στο Μεξικό.

Η κίνηση αποτελεί το εξαγωγικό σκέλος του ευρύτερου μετασχηματισμού που υλοποιεί ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος γύρω από την ΙΟΝ. Η εταιρεία εξελίσσεται πλέον σε όμιλο σοκολάτας και ζαχαρωδών προϊόντων με πωλήσεις άνω των 200 εκατ. ευρώ και επενδυτικό πρόγραμμα 167,1 εκατ. ευρώ. Η ΙΟΝ αποτελεί τη ναυαρχίδα της Bespoke SGA Holdings, η οποία ελέγχει το 66,1% του μετοχικού της κεφαλαίου και ενοποιεί πλήρως τα οικονομικά της μεγέθη.

Κάτω από την ΙΟΝ έχουν συγκεντρωθεί η Λάβδας και η βουλγαρική Interion, μέσω της οποίας εντάχθηκαν στον όμιλο η πραλίνα NuCrema και άλλα σοκολατούχα προϊόντα. Η παραγωγική βάση του νέου σχήματος θα εκτείνεται από την Άρτα και τη Στυλίδα έως τη Γαστούνη.

Ο όμιλος των 209 εκατ. ευρώ

Οι οικονομικές καταστάσεις του 2025 αποτυπώνουν για πρώτη φορά σε ευρύτερη κλίμακα τη νέα δομή. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΙΟΝ ανήλθε σε 209,13 εκατ. ευρώ από 135,87 εκατ. ευρώ το 2024. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υπερδιπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 24,61 εκατ. ευρώ από 11,81 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σε 15,82 εκατ. ευρώ από 3,50 εκατ. ευρώ.

Η μεταβολή επηρεάζεται από την ένταξη της Λάβδας για ολόκληρη τη χρήση και της Interion από την 1η Μαρτίου 2025. Σε συγκρίσιμη βάση, σαν να είχαν ενοποιηθεί οι νέες θυγατρικές σε ολόκληρη την εξεταζόμενη περίοδο, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 15,4%, στα 213,3 εκατ. ευρώ από 184,9 εκατ. ευρώ. Τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 21,8%, στα 25,7 εκατ. ευρώ από 21,1 εκατ. ευρώ, και τα καθαρά κέρδη κατά 8,6%, στα 10,1 εκατ. ευρώ από 9,3 εκατ. ευρώ.

Ισχυρή ανάπτυξη κατέγραψε και η ίδια η ΙΟΝ, χωρίς τις θυγατρικές της. Οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 24,2%, στα 166,95 εκατ. ευρώ από 134,45 εκατ. ευρώ, τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 39,1%, στα 16,21 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 4,96 εκατ. ευρώ από 3,44 εκατ. ευρώ.

Η νέα περίμετρος

Τον Δεκέμβριο του 2024 η ΙΟΝ απέκτησε το 74,99% της Λάβδας και της Olympic Hermes, προσθέτοντας στο χαρτοφυλάκιό της τις καραμέλες και τα ζαχαρώδη προϊόντα. Ακολούθησε τον Φεβρουάριο του 2025 η εξαγορά του 100% της βουλγαρικής Interion EAD έναντι 10 εκατ. ευρώ, μέσω της οποίας εντάχθηκαν στον όμιλο η παραγωγή και η εμπορία της NuCrema και άλλων σοκολατούχων προϊόντων.

Η Interion κατέγραψε το 2025 ενοποιημένες πωλήσεις 27,5 εκατ. ευρώ, έναντι 25,7 εκατ. ευρώ το 2024. Η κερδοφορία της υποχώρησε, με τα EBITDA στα 4,8 εκατ. ευρώ από 5,7 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 3,4 εκατ. ευρώ από 4,1 εκατ. ευρώ.

Στα αποτελέσματα της ΙΟΝ ενσωματώθηκαν δέκα μήνες δραστηριότητας της Interion, με συνεισφορά 20,57 εκατ. ευρώ στις πωλήσεις, 3,75 εκατ. ευρώ στα EBITDA και 2,61 εκατ. ευρώ στα καθαρά κέρδη. Από την εξαγορά προέκυψε και λογιστικό κέρδος 6,48 εκατ. ευρώ, καθώς το τίμημα ήταν χαμηλότερο από την εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν. Το έκτακτο αυτό όφελος εξηγεί μέρος της μεγάλης αύξησης των δημοσιευμένων καθαρών κερδών.

Η Λάβδας

Η Λάβδας πρόσθεσε στον όμιλο μια δραστηριότητα με σταθερή ανάπτυξη και βελτιωμένα περιθώρια. Οι πωλήσεις της αυξήθηκαν το 2025 κατά 6%, στα 30,46 εκατ. ευρώ από 28,73 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 22,2%, στα 4,66 εκατ. ευρώ από 3,81 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο EBITDA διευρύνθηκε στο 15% από 13% και τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 45,9%, στα 2,52 εκατ. ευρώ από 1,73 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η βελτίωση στηρίχθηκε στην ενίσχυση των συνεργασιών στο εξωτερικό και στην αποκλιμάκωση των τιμών βασικών πρώτων υλών κατά το δεύτερο εξάμηνο. Από τον Μάιο του 2025 η Λάβδας ανέθεσε στην ΙΟΝ τη διανομή των προϊόντων της στο κανάλι της μικρής λιανικής, αξιοποιώντας το δίκτυο και την εμπορική τεχνογνωσία της μητρικής.

Στο τέλος του 2025 ολοκληρώθηκε και η απορρόφηση της Olympic Hermes από τη Λάβδας, στο πλαίσιο της εσωτερικής αναδιοργάνωσης. Η συγχώνευση καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επενδύσεις 167 εκατ. ευρώ

Το επενδυτικό πρόγραμμα της ΙΟΝ και της Λάβδας έχει συνολικό προϋπολογισμό 167,1 εκατ. ευρώ. Περισσότερα από 140 εκατ. ευρώ αφορούν το σχέδιο της ΙΟΝ για την Άρτα και τη Στυλίδα, ενώ περίπου 24 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στη νέα παραγωγική βάση της Λάβδας στη Γαστούνη.

Στην Άρτα, η ΙΟΝ υλοποίησε μέσα στο 2025 την πρώτη φάση του εκσυγχρονισμού του εργοστασίου της, θέτοντας σε λειτουργία νέα αυτοματοποιημένη γραμμή αυξημένης δυναμικότητας σε νεόδμητο βιομηχανοστάσιο. Η επένδυση αποβλέπει στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και στον περιορισμό των ενεργειακών απωλειών.

Στη Στυλίδα σχεδιάζεται νέα μονάδα παραγωγής προϊόντων σοκολάτας σε ιδιόκτητο οικόπεδο. Το συνολικό επενδυτικό σχέδιο της ΙΟΝ αναπτύσσεται σε φάσεις, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028, και προβλέπει σημαντική αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας.

Έως το τέλος του 2025 η ΙΟΝ είχε εκδώσει ομολογίες ύψους 42,69 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του προγράμματος, ενώ μέσα στο 2026 ακολούθησαν νέες εκδόσεις 12,48 εκατ. ευρώ. Ο σχετικός δανεισμός έχει διάρκεια 15 ετών, έως τον Δεκέμβριο του 2039, και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης από το Ελληνικό Δημόσιο και την Τράπεζα Πειραιώς.

Στη Γαστούνη, η Λάβδας κατασκευάζει νέα παραγωγική μονάδα, εγκαθιστά νέες γραμμές και εκσυγχρονίζει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και τα κτίριά της. Μόνο μέσα στο 2025 πραγματοποίησε αγορές ενσώματων παγίων 9,50 εκατ. ευρώ, έναντι 1,81 εκατ. ευρώ το 2024. Τον Απρίλιο του 2026 πραγματοποιήθηκε δεύτερη εκταμίευση 6,4 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2026 τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία και το νέο πληροφοριακό σύστημα SAP S/4HANA.

Η ένταση των επενδύσεων αποτυπώνεται ήδη στον ισολογισμό. Ο καθαρός δανεισμός της Λάβδας αυξήθηκε στα 8,30 εκατ. ευρώ από 1,45 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 6,63 εκατ. ευρώ συνδέονται με επενδύσεις υπό εκτέλεση, με τον λοιπό καθαρό δανεισμό να περιορίζεται σε 1,67 εκατ. ευρώ.

Για το σύνολο του ομίλου ΙΟΝ, ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 63,79 εκατ. ευρώ, από τα οποία 30,78 εκατ. ευρώ αφορούν επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Εξαιρουμένων αυτών, ο λοιπός καθαρός δανεισμός ανέρχεται σε 33,01 εκατ. ευρώ.

Οι προοπτικές

Η μεγάλη άνοδος της τιμής του κακάο αποτέλεσε τη βασική πίεση για την ΙΟΝ κατά το 2025. Η διοίκηση αναφέρει ότι αντέδρασε με λειτουργική διαχείριση, βελτίωση της παραγωγικότητας και επενδύσεις σε νέα προϊόντα, επικοινωνία και ανάπτυξη μεριδίων αγοράς.

Για το 2026 επισημαίνει ότι η μεταβλητότητα στις τιμές του κακάο, της ενέργειας και των μεταφορών, μαζί με τις πληθωριστικές πιέσεις στην κατανάλωση, παραμένουν οι βασικότερες αβεβαιότητες.

Για τη Λάβδας, η διοίκηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη και εκτιμά ότι οι πωλήσεις μπορούν να παραμείνουν σε θετική τροχιά το 2026, με στήριξη από τα υφιστάμενα κανάλια και τη διείσδυση σε νέα σημεία πώλησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στην Ελλάδα και η δημιουργία νέων διαύλων διανομής στο εξωτερικό, με νεότερο συγκεκριμένο βήμα τη συμφωνία στο Μεξικό, αποτελούν τους δύο άξονες πάνω στους οποίους αναπτύσσεται πλέον ο νέος όμιλος.

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