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Η νέα μάχη της ψυχαγωγίας δεν δίνεται μόνο στις κινηματογραφικές αίθουσες ή στις μεγάλες πλατφόρμες streaming. Δίνεται ολοένα περισσότερο στην οθόνη του κινητού, μέσα σε λίγα λεπτά, με κατακόρυφο format, γρήγορη αφήγηση και περιεχόμενο σχεδιασμένο να κερδίζει την προσοχή πριν ο θεατής προλάβει να αλλάξει εφαρμογή.

Στην Κίνα, αυτό το μοντέλο έχει ήδη εξελιχθεί σε ολόκληρη βιομηχανία. Οι παραγωγοί σύντομων δραματικών σειρών αξιοποιούν τη ραγδαία πρόοδο της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και τη μεταβολή των συνηθειών θέασης, για να δημιουργούν τεράστιους όγκους περιεχομένου με μικρότερο κόστος και πολύ ταχύτερους χρόνους παραγωγής.

Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι δεν χρειάζεται να δεσμεύσουν εξαρχής μεγάλα κεφάλαια. Αντί να επενδύουν σημαντικά ποσά πριν γνωρίζουν εάν μια παραγωγή θα βρει κοινό, μπορούν να δοκιμάζουν γρήγορα την ανταπόκριση των θεατών και να αυξάνουν τις δαπάνες μόνο όταν τα πρώτα δεδομένα είναι θετικά.

Έτσι, η παραγωγή των λεγόμενων vertical dramas λειτουργεί όλο και περισσότερο σαν ένα σύστημα συνεχούς δοκιμής, μέτρησης και άμεσης προσαρμογής.

Πρώτα το κοινό, μετά τα μεγάλα χρήματα

Η λογική είναι απλή. Μια πλατφόρμα ή ένας παραγωγός μπορεί να παρουσιάσει σε ένα περιορισμένο κοινό τα πρώτα επεισόδια ή αποσπάσματα μιας κάθετης σειράς και να παρακολουθήσει εάν οι χρήστες συνεχίζουν να βλέπουν, αν επιστρέφουν και αν ανταποκρίνονται στις διαφημίσεις.

Εάν τα αποτελέσματα είναι θετικά, η εταιρεία μπορεί να αυξήσει γρήγορα την προώθηση και να διαθέσει περισσότερα χρήματα για την απόκτηση κοινού. Αντίθετα, εάν το ενδιαφέρον είναι περιορισμένο, μπορεί να εγκαταλείψει γρήγορα τον τίτλο και να μεταφέρει το κεφάλαιο στην επόμενη παραγωγή.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα μοντέλο “fail-fast”, που μοιάζει περισσότερο με την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και online προϊόντων παρά με την παραδοσιακή κινηματογραφική παραγωγή.

Η Ashley Dudarenok, ιδρύτρια της ChoZan, εξηγεί ότι αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στις εταιρείες να διοχετεύουν μεγαλύτερα ποσά μόνο σε τίτλους που αποδεικνύουν ότι μπορούν να αυξήσουν την αφοσίωση των χρηστών.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει επιταχύνει ακόμη περισσότερο αυτή τη λογική, μειώνοντας τον χρόνο που απαιτείται για τη συγγραφή, τη δημιουργία εικόνας, το μοντάζ και άλλες παραγωγικές διαδικασίες.

128.000 σειρές σε μόλις τρεις μήνες

Η κλίμακα της έκρηξης είναι εντυπωσιακή. Περίπου 128.000 σύντομες δραματικές σειρές κυκλοφόρησαν στην Κίνα μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, με περισσότερο από το 95% αυτών να έχει δημιουργηθεί με τη χρήση AI.

Η αγορά των microdramas και των λεγόμενων manju εκτιμάται ότι έχει ήδη φτάσει περίπου τα 100 δισ. γιουάν, δηλαδή περίπου 15 δισ. δολάρια.

Τα σύντομα δράματα έχουν μάλιστα ξεπεράσει τα βίντεο μεγάλου μήκους σε μέση ημερήσια χρήση, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση μεταξύ των οπτικοακουστικών κατηγοριών.

Αυτό δείχνει ότι το format δεν είναι πλέον μια περιφερειακή μόδα, αλλά ένα προϊόν που διεκδικεί πραγματικό μερίδιο από τον χρόνο που οι καταναλωτές διαθέτουν καθημερινά στην ψυχαγωγία.

Παράλληλα, οι επιτυχημένοι τίτλοι μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικά διαφημιστικά έσοδα, ιδιαίτερα όταν συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό θεατών σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η φθηνή παραγωγή δεν σημαίνει απαραίτητα υψηλά κέρδη

Η οικονομική εικόνα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη από όσο υποδηλώνει το χαμηλό κόστος παραγωγής.

Ένα microdrama μπορεί να δημιουργηθεί με μερικές εκατοντάδες χιλιάδες γιουάν, ποσό αισθητά χαμηλότερο από το κόστος μιας παραδοσιακής τηλεοπτικής ή κινηματογραφικής παραγωγής. Το μεγάλο πρόβλημα ξεκινά μετά: στην προσπάθεια να βρεθεί το κατάλληλο κοινό.

Το κόστος διανομής και κυρίως της πληρωμένης απόκτησης χρηστών έχει αυξηθεί έντονα καθώς περισσότερες εταιρείες ανταγωνίζονται για την ίδια περιορισμένη προσοχή.

Η Dudarenok εκτιμά ότι το κόστος για 1.000 διαφημιστικές εμφανίσεις αυξήθηκε από περίπου 50-80 γιουάν το 2023 σε 150-200 γιουάν το 2025, ενώ σε περιόδους ιδιαίτερα έντονου ανταγωνισμού μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 300 γιουάν.

Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή μπορεί να είναι φθηνή, όμως η πραγματική μάχη δίνεται στο marketing.

Κατά συνέπεια, η μαζική παραγωγή και το χαμηλό αρχικό κόστος δεν εγγυώνται κερδοφορία. Μερικές μεγάλες επιτυχίες μπορούν να δημιουργήσουν εξαιρετικές αποδόσεις, αλλά η πλειονότητα των τίτλων εξακολουθεί να μην αποφέρει ουσιαστική απόδοση επί της επένδυσης.

Ακριβότερη η μάχη για κάθε χρήστη

Η πίεση φαίνεται καθαρά και στο κόστος απόκτησης εφαρμογών. Οι καμπάνιες για σύντομα δράματα πληρώνουν κατά μέσο όρο περίπου 2,3 φορές περισσότερο από το βασικό benchmark της Mintegral για Android ανά εγκατάσταση εφαρμογής.

Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των ενεργών διαφημιζόμενων και των διαφορετικών διαφημιστικών δημιουργικών έχει υπερδιπλασιαστεί.

Με άλλα λόγια, όσο πιο ελκυστική γίνεται η αγορά, τόσο πιο ακριβό γίνεται και το δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή.

Η τεχνητή νοημοσύνη μειώνει το κόστος δημιουργίας περιεχομένου, αλλά ο ανταγωνισμός μεταφέρει μεγάλο μέρος αυτής της εξοικονόμησης στο κόστος διανομής, διαφήμισης και προσέλκυσης θεατών.

Το παράδοξο της «Niu Lai»

Μία από τις πιο εντυπωσιακές περιπτώσεις της χρονιάς δείχνει πόσο απρόβλεπτη μπορεί να είναι αυτή η αγορά.

Η κινεζική παραγωγή «Niu Lai» συγκέντρωσε περίπου 45,5 εκατ. γιουάν, ή 6,76 εκατ. δολάρια, μέσα σε τρεις εβδομάδες, ενώ ανεπίσημες εκτιμήσεις ανέφεραν ότι ο προϋπολογισμός παραγωγής της ήταν μόλις περίπου 200 δολάρια.

Το πιο παράδοξο είναι ότι η παραγωγή ξεκίνησε με εξαιρετικά αδύναμη απόδοση.

Η δημοτικότητά της άρχισε να αυξάνεται όταν οι θεατές άρχισαν να τη βλέπουν ακριβώς για να διαπιστώσουν πόσο κακή ήταν. Η αρνητική φήμη μετατράπηκε σε περιέργεια και τελικά σε εμπορική επιτυχία.

Η περίπτωση αυτή δείχνει και ένα πιθανό μειονέκτημα του μοντέλου «fail-fast»: εάν ένας τίτλος εγκαταλειφθεί υπερβολικά γρήγορα, μπορεί να μην προλάβει να μετατραπεί σε viral φαινόμενο.

Το πολυτιμότερο νόμισμα είναι ο χρόνος

Για τις πλατφόρμες ψυχαγωγίας το πραγματικό προϊόν δεν είναι τελικά μόνο το περιεχόμενο. Είναι ο χρόνος του χρήστη.

Η Seema Shah, αντιπρόεδρος της Sensor Tower, χαρακτηρίζει τον χρόνο έναν «πεπερασμένο πόρο», επισημαίνοντας ότι οι καθημερινοί ενεργοί χρήστες και τα λεπτά παραμονής σε μια εφαρμογή αποτελούν από τους σημαντικότερους δείκτες επιτυχίας.

Σε αυτό το περιβάλλον, η πληρωμένη απόκτηση χρηστών έχει εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο της στρατηγικής των microdramas.

Ο James Haslam, επικεφαλής μάρκετινγκ της Mintegral, θεωρεί ότι η πληρωμένη προσέλκυση κοινού είναι πλέον αναπόφευκτη.

Η διάδοση των σύντομων σειρών συνδυάζει viral δυναμική, οργανική κίνηση μέσα από τα social media και πολύ επιθετική διαφημιστική προώθηση.

Το αποτέλεσμα είναι μια αγορά στην οποία η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από το αν το περιεχόμενο είναι καλό, αλλά και από το πόσο αποτελεσματικά μπορεί μια εταιρεία να αγοράσει και να διατηρήσει την προσοχή των χρηστών.

Οι νέοι παίκτες απέναντι στους γίγαντες

Οι απόψεις διίστανται σχετικά με το ποιος βρίσκεται σε καλύτερη θέση για να κυριαρχήσει σε αυτή τη νέα αγορά.

Οι εταιρείες που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά γύρω από τα σύντομα δράματα διαθέτουν πλεονεκτήματα σε ευελιξία, performance marketing και νέες μορφές συνδρομητικών υπηρεσιών.

Μπορούν να δοκιμάζουν περιεχόμενο ταχύτερα, να αλλάζουν στρατηγική μέσα σε ημέρες και να λειτουργούν με πολύ χαμηλότερο κόστος από ένα παραδοσιακό στούντιο.

Από την άλλη πλευρά, οι καθιερωμένοι παίκτες διαθέτουν πλεονεκτήματα που δεν αντιγράφονται εύκολα. Η Netflix, για παράδειγμα, διαθέτει τεράστια κλίμακα, ισχυρή διατήρηση συνδρομητών και δυνατότητα ταυτόχρονης διανομής σε δεκάδες αγορές.

Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα σημαντικά εάν το format των σύντομων σειρών αρχίσει να αποκτά μεγαλύτερη διεθνή απήχηση.

Δεν εξαφανίζονται το σινεμά και η τηλεόραση

Παρά τη ραγδαία άνοδο των microdramas, οι ειδικοί δεν θεωρούν ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν τις παραδοσιακές μορφές ψυχαγωγίας.

Η βασική τους δύναμη είναι ότι απαιτούν πολύ μικρή χρονική δέσμευση και μπορούν να προσελκύσουν άμεσα έναν χρήστη που διαθέτει λίγα λεπτά.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι προσφέρουν την ίδια εμπειρία με μια κινηματογραφική παραγωγή υψηλού προϋπολογισμού ή μια μεγάλη τηλεοπτική σειρά.

Η συνεχιζόμενη επιτυχία των blockbusters δείχνει ότι οι θεατές εξακολουθούν να πληρώνουν για υψηλής ποιότητας, καλά παραγόμενο περιεχόμενο, όταν θεωρούν ότι αυτό αξίζει τον χρόνο τους.

Ο κινηματογράφος και η παραδοσιακή τηλεόραση διατηρούν πλεονεκτήματα όπως το θέαμα της μεγάλης οθόνης, το κύρος, τη δυνατότητα ανάπτυξης ισχυρών χαρακτήρων και τη δημιουργία franchises που μπορούν να επεκταθούν σε πολλές διαφορετικές μορφές.

Η πραγματική αλλαγή, επομένως, δεν είναι ότι τα σύντομα δράματα πρόκειται να εξαφανίσουν το παλιό μοντέλο. Είναι ότι δημιουργούν μια νέα κατηγορία ψυχαγωγίας που διεκδικεί το ίδιο πράγμα με το Χόλιγουντ, το Netflix, το TikTok και τα videogames: μερικά ακόμη λεπτά από την ημέρα του καταναλωτή.

Και σε αυτή τη μάχη, η τεχνητή νοημοσύνη δίνει στους Κινέζους παραγωγούς τη δυνατότητα να δημιουργούν περιεχόμενο ταχύτερα και φθηνότερα από ποτέ, χωρίς όμως να λύνει το δυσκολότερο πρόβλημα της βιομηχανίας: πώς μετατρέπεται η προσοχή σε σταθερό κέρδος.

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